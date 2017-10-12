Поклонская опять обратилась к Чайке с просьбой запретить «Матильду»

Москва, , 19:37 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская публично обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке в связи с комментарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в очередной раз попросила внести представления в министерство культуры с целью отзыва прокатной лицензии на фильм «Матильда». Об этом депутат написала на своей странице в Facebook 12 октября.

«Ранее в ответах подчиненныхВам прокуроров была ссылка на отсутствие официальной позиции РПЦ по ситуации вокруг проекта «Матильда». Сегодня она есть», — сказала Поклонская.

Депутат в очередной раз попросила генерального прокурора «встать на защиту закона»:

«Прошу Вас, взять на личный контроль реализацию прокуратурой России полномочий, которых нет ни у Патриарха, ни у Муфтия, ни у депутата и людей, а есть у прокурора в силу закона».

Она считает, что этого ждут 90% населения России.

Напомним, сегодня, 12 октября, патриарх Кирилл прокомментировал скандально известный фильм «Матильда». Он призвал художников избегать домыслов, а также быть честными и добросовестными при работе с историческими фактами.

«Особенно домыслов, которые непросто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом», — сказал патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2017 года депутат Госдумы Наталья Поклонская отправила депутатский запрос Юрию Чайке с просьбой запретить организацию «Христианское государство» и внести представление министру культуры России с требованием отзыва прокатной лицензии на фильм «Матильда».

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