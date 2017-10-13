Вашингтон, 13 октября, 2017, 08:27 — ИА Регнум. «Оружием» в руках «русских хакеров» в их попытках якобы повлиять на ситуацию в США стали не только СМИ и социальные сети, но и популярная мобильная игра Pokemon Go, утверждает телеканал CNN.

Eduardo Woo Игра Pokemon Go на смартфоне

По его данным, речь идет о кампании Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас»), в рамках которой в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube были зарегистрированы сотни аккаунтов. Ее целью было заявлено привлечение внимания общественности США к случаям произвола полицейских по отношению к темнокожим.

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Внешне эта кампания выглядела так, будто ее организовали активисты движения за права чернокожих американцев Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Однако, за ее созданием якобы стояла российская компания «Агентство интернет-исследований» — с ней якобы связан аккаунт кампании в Facebook.

Причем все видеоролики кампании, выложенные на YouTube, ссылались на сайт donotshoot. us, зарегистрированный в Иллинойсе. А уже с этого сайта ссылки вели на аккаунт в Tumblr, который в июле 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go.

Желающих присоединиться к соревнованиям направляли в те места, где произошли случаи полицейского насилия, а покемонов предлагалось называть именами чернокожих жертв. Материал, объявивший о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер — чернокожего жителя Нью-Йорка, погибшего при задержании полицией.

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В настоящее время аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморожены. Канал в сервисе YouTube по-прежнему существует, на нем выложено более 200 новостных репортажей, любительских съемок и других записей.

По мнению журналистов CNN, создатели Don't Shoot Us могли преследовать сразу две цели: призывать чернокожих к протестам против беспредела полиции и убеждать остальных граждан США в том, что активисты Black Lives Matter представляют собой растущую угрозу.

Также журналисты не исключают, что целью организаторов конкурса было напомнить гражданам США об инцидентах и вызвать их гнев. Причем каких-либо свидетельств о том, что кто-либо из игроков в Pokemon Go пытался принять участие в данном конкурсе и получил обещанные призы, не приводится.

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Представители компании-разработчика Pokemon Go — Niantic, заявили, что игра была «недобросовестным образом использована третьими лицами в рекламных целях без разрешения». Компания добавила, что «рассмотрит ответные шаги» после дополнительного изучения ситуации.

Ранее американские СМИ, контролируемые проигравшей выборы Демократической партией, объявили информационную войну против России, назвав ее ответственной за исход президентских выборов в ноябре 2016 года. Москву обвиняли в создании «хакеров», которые якобы вмешивались в выборы для обеспечения нужного результата — прихода к власти Дональда Трампа.

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В частности, в Facebook заявили, что данные о «российском вмешательстве» в американские выборы будут переданы Конгрессу США, так как недопустимо использовать социальные сети для подрыва демократии. Якобы российские боты покупали рекламу в социальной сети для того, чтобы влиять на исход выборов в США. То же самое, по данным СМИ, происходило в соцсети Twitter.

Отдельная кампания была развернута по «связям» американских политиков с Россией. Она была такой мощности, что по нелепым обвинениям свои посты были вынуждены оставить ряд серьезных политиков из команды Трампа, в том числе генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

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Что касается активности в социальных сетях, то она действительно была. Правда, не с российской стороны — в США социальные сети и интернет в целом давно стали привычным инструментом по дестабилизации ситуации в разных странах.

Отметим, что ряд цветных революций так называемой «арабской весны» на Ближнем востоке и в Африке в 2011—2012 года, поддержанных США, носит название известных социальных сетей: твиттерная революция, фейсбуковая революция. Социальные сети активно использовались активистами этих революций для мобилизации протеста против законно избранных правительств.

Кроме того, звучали экспертные мнения, что в этот ряд «американских инструментов» можно поставить и игру Pokemon Go — ведь человек «ловит» покемона, то есть делает фотографии, в подчас самых неожиданных местах. «Покемон» может появиться в государственных зданиях, на закрытых объектах и много где еще.