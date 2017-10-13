МИД прокомментировал «данные» о влиянии РФ на США через Pokemon Go

Москва, , 08:08 — REGNUM Телеканал CNN, обвинивший Российскую Федерацию во вмешательстве в политику США через игру Pokemon Go, бездарно объяснил «возникновение расовых проблем» в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов, — написала дипломат. — Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские … и управляемые ими покемоны».

Ранее телеканал CNN сообщил, что ненависть среди граждан США была посеяна с помощью компьютерной игры Pokemon Go связанными с Россией структурами. Согласно данным журналистского расследования, связанные с Россией структуры якобы пытались дискредитировать действия властей США через интернет.

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