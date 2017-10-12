Вашингтон, 13 октября, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Снятие российских флагов с дипломатических объектов РФ в США законно, а сами Соединенные Штаты проявляют такое уважение к государственным флагам, какого нет ни в одной стране, сообщила журналистам официальный представитель американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Дядя Сэм

Отвечая на вопрос о ситуации с российскими флагами, которые 11 октября были сняты с дипломатических объектов в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) и в Вашингтоне, американский дипломат заявила, что считает решение властей верным.

«Мы считаем, что совершенно законно спустить их, сложить, хранить и потом передать другой стороне, — заявила она. — Я уверена, что многие государства не стали бы так заботиться о чужом флаге».

Она заверила, что флаги будут возвращены Москве. Науэрт оценила дипломатическую линию США по вопросу государственной символики следующим образом:

«Ни одна страна в мире не выказывает такого уважения к государственным флагам, как США».

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Напомним, в рамках дипломатического обострения российско-американских отношений власти США распорядились убрать флаги с российского генерального консульства в Сан-Франциско и со здания торгового представительства в Вашингтоне. Флаги сорвали 11 октября.

Москва назвала этот шаг «крайне недружественным» и направила властям США протест.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября один из представителей Госдепа заявил: «мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно».