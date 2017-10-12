Лавров — Тиллерсону: Срыв флагов РФ с дипобъектов является неприемлемым

Москва, , 21:59 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном назвал неприемлемыми действиями американских властей срыв государственных флагов РФ с российских дипломатических объектов в Сан-Франциско, сообщает 12 октября пресс-служба МИД РФ.

«Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России, и подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности», — указано в сообщении пресс-службы МИД России.

Сергей Лавров особо подчеркнул, что наблюдаемые в последнее время акты произвола американских чиновников напрямую противоречат произносимыми на высшем уровне декларациям Вашингтона о желании нормализации российско-американских отношений, находящихся на «беспрецедетно низком уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября с закрытых российских консульских зданий в Сан-Франциско, являющихся дипломатической собственностью Российской Федерации, представителями властей США были сорваны российские государственные флаги.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала этот инцидент враждебной акцией США по отношению к России.

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