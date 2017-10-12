МИД РФ: США идут на сознательный разрыв отношений с Россией

Москва, , 18:03 — REGNUM Определённые политические силы в США сознательно разрушают отношения с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 12 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Он подчеркнула, что в Москве расценивают срыв флагов с российской дипломатической собственности в США, как враждебную акцию американских властей.

По словам Захаровой, российские власти расценивают действия Вашингтона как «надругательство над государственным символом страны», поскольку РФ не давала согласие на снятие флагов.

Также Захарова не исключила, что ряд американских политических сил сознательно разрушают отношения между двумя странами.

На Смоленской площади предполагают, что в США пытаются создать неблагоприятный фон для начала деятельности нового американского посла в РФ Джона Хантсмана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители американских властей сорвали государственные флаги Российской Федерации со здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне.