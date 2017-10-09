Тбилиси, 9 октября, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на проект изменений в Конституцию Грузии и вернет законопроект парламенту вместе с мотивированными замечаниями. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил 9 октября вечером.

Vestikavkaza.ru Конституция Грузии

По словам президента, все вопросы, по которым он сделал мотивированные замечания, были согласованы с правящей партией «Грузинская мечта».

«Первые четыре вопроса, которых коснулись мотивированные замечания, — это вопросы правящей партии, те вопросы, обязательство исполнения которых «Грузинская мечта» взяла перед Венецианской комиссией. Это вопросы бонусов, блоков, конституционного суда и свободы вероисповедания. И пятый вопрос принадлежит «Грузинской мечте». Это вопрос, о котором мы говорили во время обсуждения конституционных изменений. Это переход на пропорциональную систему с 2020 года», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Как известно, правящая партия «Грузинская мечта» призывала президента наложить вето на два вопроса конституционного законопроекта. Это вопросы распределения нераспределенных мандатов (мандатов, которые по итогам выборов достанутся не прошедшим в парламент партиям и которые по законопроекту предназначаются победившей на выборах партии) и запрет на формирование избирательных блоков (правящая партия намерена допустить формирование блоков к выборам 2020 года и отменить их к следующим парламентским выборам 2024 года).

Представители парламентского большинства после встречи с президентом Грузии, на которой обсуждали вопрос применения к законопроекту вето, заявили, что если президент применит вето к положениям о бонусной системе и блоках, для них это будет приемлемо. Если же вето коснется и других положений, но оно будет преодолено.

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Проект изменений в Конституцию Грузии парламент утвердил в третьем чтении на внеочередном пленарном заседании 26 сентября. Но уже на следующий день представители правящей партии заговорили о необходимости применения вето к отдельным положениям законопроекта. Тогда же председатель парламента Ираклий Кобахидзе выступил с инициативой встречи с президентом для обсуждения вопроса вето. Встреча состоялась 4 октября, но после встречи с правящей партией президент обсудил этот же вопрос с представителями оппозиционных партий и сообщил о достижении с оппозицией консенсуса по этому вопросу. 6 октября проект изменений в Конституцию Грузии был рассмотрен Венецианской комиссией, которая вынесла по нему свое окончательное заключение. Комментируя решение комиссии, председатель парламента Грузии сообщил, что Венецианская комиссия в целом одобрила реформу Конституции Грузии, и еще раз призвал президента применить вето лишь к согласованным с «Грузинской мечтой» положениям.

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Как известно, проект изменений в Конституцию Грузии с самого начала был предметом острых дискуссий между его авторами и правящей партией, с одной стороны, и президентом, оппозицией и неправительственным сектором — с другой. Оппоненты критиковали «Грузинскую мечту» за отмену прямых выборов президента, отсрочку перехода от смешанной мажоритарно-пропорциональной к пропорциональной системе выборов парламента, урезание полномочий президента, упразднение Совета национальной безопасности, так называемую бонусную систему распределения нераспределенных мандатов и ряд других положений. Несмотря на острую полемику, проект изменений в Конституции был принят в первом и втором чтении еще в конце весенней сессии, а в третьем чтении утвержден 26 сентября.

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