Чебоксары, 9 октября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В Чувашии, которая считалась «островком стабильности» в религиозном вопросе, данная тематика стала выходить в топ проблем и беспокоить правоохранительные органы. Центрами волнения стали Чебоксары и Канаш. В столице республики набирают силу митинги «православных активистов» против показа фильма «Матильда»: если две недели назад на улицу с плакатами и иконами вышли 40 человек, неделю назад — порядка 70, то в эти выходные к «молитвенному стоянию» присоединились около 100 жителей республики. В Канаше обеспокоены попытками открыть «альтернативный» духовно-просветительский исламский центр, при этом зачинщиком выступает религиозная организация, к которой, по неофициальным источникам, хотят примкнуть осуждённые за экстремизм участники канашской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее Канаш получил федеральную огласку в связи с бунтом местного имама, который отказывался подчиняться Духовному управлению мусульман Чувашии. Эксперты считают, что «возникновение таких массовых, набирающих силу вещей означает недоверие людей к существующим социальным институтам». Чувашия демонстрирует общероссийскую тенденцию и может оказаться «на перекрёстке» проявления «православного и исламского радикального начала», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Молитва прерывается только пару секунд, чтобы можно было перекреститься

ИА REGNUM 8 октября, Чебоксары, Красная площадь. Митинг против показа фильма «Матильда»

Три недели подряд в Чебоксарах проходят митинги против показа в столице республики фильма Алексея Учителя «Матильда». Их организуют «православные активисты», призывая присоединиться к протесту, который проходит в «молитвенном стоянии». Их массовость растёт: в Сосновке было 40 участников, затем они переместились на Красную площадь города («нулевой километр»), где 1 октября собралось около 70 человек, 8 октября — под 100 участников. На митинг выходят с образами святых и плакатами с лозунгами, в числе которых «За веру, царя и Отечество», «А.Е. Учитель, убери руки от русского царя», «Требуем создание нравственного кодекса», «Фильм «Матильда» — гибель для России». Активисты поясняют, что «молчание сейчас сродни предательству».

«Данный фильм направлен на дискредитацию русского царя Николая II и его Святой семьи, оскорбляет религиозные чувства верующих, способствует росту напряжённости и разжиганию вражды в обществе… Посягнули не только на святое. Это и плевок в историю страны», — говорят участники митинга и высказывают мнение, что действия создателей фильма подрывают подписанную президентом Владимиром Путиным стратегию национальной безопасности, направленную на укрепление национально единства.

ИА REGNUM Призывы к поканию

Читайте также: Против «Матильды» в Чувашии пройдут молитвенное стояние и пикеты

Митинги проходят мирно, под молитву. Изредка молитву перекрывает весёлый призыв из динамиков с приглашением покататься на туристическом троллейбусе и перечислением того, «чем славятся Чебоксары», которые являются «самым гостеприимным городом». Кроме того, идёт сбор подписей против показа фильма. Соответствующие обращения и уведомления направлены главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, в муниципальные администрации, прокатные организации и в митрополию. Отметим, ранее протест верующих в Чувашии был в 2012 году: тогда протест православных против универсальных электронных карт «оседлали» и возглавили оппозиционные политики — и это вылилось в перекрытие дороги и федеральный скандал. В Чувашии политики на этот раз остались в стороне — видимо, достаточно одной федеральной персоны Натальи Поклонской.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин провел аналогии действий православных активистов против «Матильды» с действиями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее уже сообщалось о том, что организация с говорящим названием «Христианское государство — Святая Русь» предупредила, вполне в духе своей известной тёзки, что кинотеатры, которые покажут «Матильду», «начнут гореть».

ИА REGNUM Кто с плакатами, кто — с иконами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм-таки покажет тот самый екатеринбургский кинотеатр «Космос», в который въехал на автомобиле поджигатель, предварительно проведший весь день в местном Храме-на-крови. Cтало известно, что поджог нанёс ущерб более чем на 20 млн рублей, которые кинотеатр будет требовать от виновного в судебном порядке. От показа фильма решено не отказываться, однако эффект по стране всё-таки есть: смотреть «Матильду» можно будет под охраной Росгвардии. Как пояснил руководитель петербургского общественного движения «За безопасность» Дмитрий Кудесов, «нездоровой ситуацией вокруг фильма могут воспользоваться террористические организации и экстремистские сообщества, цель которых — дестабилизировать ситуацию в обществе перед президентскими выборами 2018 года». На обращение Кудесова был получен ответ от врио начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексея Зинина, подтвердившего, что ситуация вокруг фильма потенциально может угрожать безопасности граждан, использована экстремистами и даже террористами.

Читайте также: Путин больше государства: Итоги недели

ИА REGNUM За спиной — храмы

Ещё одним очагом волнения на религиозной почве стал Канаш, который последние годы обретает репутацию «островка нестабильности». В сентябре власти и депутаты здесь решали, нужна ли городу вторая мечеть: местная религиозная организация мусульман «Нур», как сообщает ГТРК «Чувашия», обратилась в мэрию с просьбой о выделении земельного участка под строительство духовно-просветительского исламского центра.

«Это не обсуждено ни нашим обществом, ни Верховным муфтием. Это может привести к тяжёлым последствиям, потому что мы не можем контролировать, что за люди могут туда приезжать, в том числе и из-за границы», — рассказывает тележурналистам имам Наиль Галяутдинов.

Действующая в городе мечеть была открыта в 1993 году, места в ней хватает и для проведения богослужений «даже в дни мусульманских праздников», и для обучения молодёжи. Поэтому возникает вопрос, для чего создавать второй центр: кто, кого и чему там будет обучать. Депутаты отказали единогласно, в мэрии сослались на отсутствие свободного земельного участка.

Обеспокоенность усиливают слухи о том, что в числе сторонников указанной религиозной организации якобы могут быть осуждённые ранее экс-участники канашской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Напомним, они освободились из мест лишения свободы, но не всем заключение стало уроком: в октябре 2017 года один из бывших лидеров ячейки осуждён повторно.

Примечательно, в 2013 году в Канаше имам Наиль Галяутдинов объявил бунт, отказавшись подчиняться Духовному управлению мусульман (ДУМ) республики. Тогда имамы Чувашии «осудили раскольнические действия имама г. Канаш и призвали к сохранению единства и сплоченности мусульман Чувашии».

«Чувашия всегда являлась образцом взаимодействия между представителями различных конфессий, между людьми разных национальностей. Её всегда ставили в пример как оплот единства, хотя во многих регионах были и происходят расколы. Радикальные силы и экстремистские течения на протяжении нескольких лет не могли сюда проникнуть, но попыток своих они не оставляли и не оставляют — им противостоят верующие во главе наших имамов и муфтията. Этот раскол может привести к активизации деятельности разных радикальных групп на территории Чувашии», — предупреждали в чувашском муфтияте ещё четыре года назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в смутные 90-ые годы в Чувашии была предпринята попытка раскола, когда отдельные служители предлагали организовать альтернативные муфтияты, но «имамы и тогда сохранили единство рядов мусульман Чувашии» — на этом история закончилась, так и не развернувшись. Напомним также, что в 2007 году в Чувашии была пресечена деятельность религиозных экстремистов, осуждены сторонники «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем была замечена активность чувашских националистов в Казани, которые участвовали в различных акциях националистического толка.

Читайте также: В Чувашии имам из ЦДУМ требует раскола уммы

Эксперты, оценивая ситуацию, считают, что и в Чувашии начинают проявляться «жёсткие религиозные формы». И дело тут «вовсе не в «Матильде».

"Дело не в «Матильде». Если бы её не было, нашёлся бы другой повод, общественное сознание зацепилось бы за что-нибудь другое. Люди должны во что-то верить, во что-то надеяться. У народа была какая-то вера в наивного доброго царя, но теперь проходит и она. Людям нужен новый идеал, и они остановились на Николае II, помазаннике Божием. Возникновение таких массовых, набирающих силу вещей означает недоверие людей к тем социальным институтам, которые сложились сейчас. Ну не верят люди партиям, думам и даже федеральной власти. А сейчас найден враг, которые эти социальные мотивы уничтожает. Причём Наталье Поклонской, которая была застрельщицей (хотя она не главная застрельщица, конечно), сейчас тоже шепнули и сказали, чтобы она отошла в сторону. И сейчас она заявляет, что не имеет никакого отношения к организации, которая стоит в основе всей это вакханалии вокруг фигуры Николая II. И даже официальная церковь крайне настороженно относится к этим вещам», — считает глава фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков.

Этот протест он сравнивает с «кровавым воскресеньем» 9 января 1905 года, когда было разогнано шествие петербургских рабочих, которые шли с петицией к Николаю II.

«Тогда звучала мысль, что это министры и чиновники плохие, а царь — хороший, он просто не знает о реальной ситуации. Тогда эта вера в царя была расстреляна. То же самое происходит и сейчас. Но сейчас сложность в том, что этап «9 января» пройден. Он, конечно, не сопровождался расстрелами, но он пройден. Сейчас в регионах люди, которые идут в колоннах против «Матильды», — повторюсь, не «Матильда» здесь главное — это люди, которые идут против сложившейся системы. При этом протест выражается как в форме ислама, так и православия. И этим могут воспользоваться представители радикальных течений», — полагает парламентарий.

Игорь Моляков особо подчёркивает: «опасность в том, что крайние формы могут привести к столкновениям православного и исламского радикального начала». И в этом случае «Чувашия может оказаться на перекрёстке»:

"Потому что Чувашия — это национальная республика с тюркской историей. Но в то же время это православная республика. Ситуация очень сложная, очень тревожная».