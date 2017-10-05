Москва, 5 октября, 2017, 08:35 — ИА Регнум. В Топ-10 самых популярных городов России для путешествия в выходные дни осенью вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Калининград, Екатеринбург и Псков, сообщили в Турстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. ГУМ

Пребывание в выходные дни вдвоем в Санкт-Петербурге обойдется туристам в среднем в 5 тысяч рублей в день, в Москве — 6 тысяч рублей, а в Казани — 4 тысячи рублей.

В эту сумму входят: проживание в отеле/апартаментах, обед в кафе и посещение одного популярного музея.

В Топ-10 самых популярных у туристов городов СНГ осенью 2017 года вошли: Минск (Беларусь), Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Ашхабад (Туркмения), Киев (Украина), Кишинев (Молдова) и Бишкек (Киргизия).

Посещение в выходные дни Астаны обойдется в среднем в $85 в сутки, Баку — $78 в сутки, Еревана — $67 в сутки, Алматы — $65 в сутки, Ташкента — $43 в сутки, Ашхабада — $40 в сутки, Киева — $56 в сутки.

Самые недорогие города СНГ у российских туристов в уик-энд — Бишкек и Кишинев. Так, поездка в Кишинев обойдется в $35 в сутки, в Бишкек — $32 в сутки.

Рейтинги составлены по данным систем онлайн-бронирования гостиниц в городах России и СНГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, событийный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический.

Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.

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