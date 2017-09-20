Топ-20 самых бюджетных городов России для путешествий осенью

Москва, , 09:19 — REGNUM Столицы Алтайского края, Воронежской и Волгоградской областей названы самыми бюджетными городами для путешествий по России. Таковы данные рейтинга, составленного аналитическим агентством ТурСтат.

В первую десятку самых бюджетных столичных городов в регионах России, популярных у туристов, вошли города: Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Орел, Челябинск, Брянск и Ижевск.

Пребывание в этих городах обойдется туристам от 2 до 2,5 тысячи рублей в сутки.

Во второй десятке города: Саратов, Ставрополь, Калуга, Псков, Ульяновск, Омск, Томск, Чебоксары, Саранск и Уфа.

Пребывание в этих региональных столицах составит от 2,5 до 2,7 тысячи рублей в сутки.

В суточный бюджет поездки вошли стоимость проживания вдвоем в гостинице или апартаментах, обеда в кафе и посещения городского музея в сентябре 2017 года.

По данным ТурСтат, в 2017 году внутренний туризм в России может вырасти до 60 миллионов человек.

Рейтинг городов СНГ, популярных у российских туристов, возглавляют столицы Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Так, в Топ-10 самых популярных у туристов городов СНГ осенью 2017 года вошли города: Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.

В Минск приезжают осенью в среднем на 2,5 дня и тратят на проживание $70 в сутки.

В Астану приезжают в среднем на два дня ($85 в сутки), Баку — три дня ($78), Ереван — три дня ($67), Алматы — 3,5 дня ($65), Ташкент — два дня ($43), Ашхабад — три дня ($40 в сутки), Киев — два дня ($56), Кишинев — один день ($35) и Бишкек — один день ($32).

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Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в начале «бархатного» сезона российские туроператоры отмечают рост спроса на туристические поездки в Крым. Так, продажи авиабилетов в Крым в августе по сравнению с июлем 2017 года выросли на 2%, а запросы на бронирования туров — на 3%.

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