Южно-Сахалинск, 5 октября, 2017, 06:37 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях, посвященных бюджету России на ближайшие три года, объяснил, почему нефтегазовые доходы Сахалинской области будут перераспределены в пользу федерального центра. По словам министра, «миллиарды, полученные регионом от проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» просто лежали на счетах и на регион не работали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Южно-Сахалинск: Кафедральный собор Рождества Христова

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На слушаниях, посвященных параметрам бюджета РФ на ближайшую трехлетку, выступила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. Вопреки ожиданиям сахалинцев, чиновница лишь попросила «не делать посадку такой жесткой».

«Ну, во-первых, расходы бюджета, если в текущем году оцениваются в 112 миллиардов рублей, то в следующем году наши возможности сокращаются до 70 миллиардов рублей. И я хочу сказать, что у нас только заработная плата, это — 42 миллиарда рублей, а вместе с содержанием бюджетных учреждений, это — 55 миллиардов рублей. Особенности региона, о которых тоже не могу не сказать. У нас, это — островные регионы, это Курильские острова, и очень сложная транспортная доступность островов и поэтому мы вынуждены только 2,4 миллиарда тратить на дотацию авиаперевозок. Ну, простой пример приведу: чтобы из Южно-Сахалинска до Курил долететь экономически обоснованный тариф стоит 17 тысяч рублей; мы возим население за 6 тысяч рублей, естественно остальное всё датируем; между островами у нас перевозки осуществляет вертолёт, и мы понимаем, что, несмотря на то, что перевозим там… пять человек, например, тем не менее, это крайне важно, жизненно важно для этих людей, поскольку никаких других возможностей нет. А водные виды транспорта? Тоже более 2-х миллиардов у нас идут на морские перевозки, на железнодорожные перевозки. А также на наших плечах лежат все расходы, связанные с содержанием аэропортов…», — сказала в своем выступлениипредседатель правительства Сахалинской области

Долгий рассказ представительницы Сахалинского правительства прервала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, попросив госпожу Щербину «не рассказывать весь бюджет» и предоставить возможность для комментария министру финансов Антону Силуанову.

В ответ госпожа Щербина попросила разрешения внести предложение.

«Мы бы хотели, что, поскольку законопроект внесен уже в Законодательную думу, дать возможность нам поработать на площадке Совета Федерации совместно с регионом, и на площадке пересмотреть процент изъятия. Мы считаем, что это очень жесткое изъятие и хотели бы все-таки пересмотреть процент изъятия. Мы прекрасно понимаем, и повышение заработной платы во всех субъектах Российской Федерации со следующего года, — готовы делиться, но не так жестко. Спасибо», — сказала Вера Щербина.

Ответ министра финансов РФ Антона Силуанова был намного короче пространного выступления главы сахалинского правительства.

«По Сахалину, значит — предложение о пересмотре решения правительства РФ о большей централизации за счет СРП. На самом деле, мы видим, коллеги, что деньги от СРП во многом находятся на счетах Сахалина и не используются. 40 млрд рублей на счетах скопилось таких остатков. И считаем, что те деньги, которые мы централизуем, они не пойдут на сбалансированность общего бюджета РФ, они пойдут на развитие регионов Дальнего Востока, в том числе и на Сахалин. Думаем, что, может быть, будут использованы более эффективно», — ответил на предложение главы сахалинского правительства министр финансов РФ.

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На что могут быть использованы миллиарды нефтегазовых сахалинских рублей, которые «мёртвым грузом» лежали на счетах? За возможным примером и ходить далеко не нужно.

Паромная переправа Ванино — Холмск, реконструкцию которой, впервые за 40 лет, начали в 2016 году. Реконструкция идет медленно. На ее реализацию нужны деньги — те самые деньги, которые без дела лежали на сахалинских счетах. Переправа куда нужнее сахалинцам, чем жителям материка — проблема транспортной недоступности — острейшая для Сахалина — не решается много лет.

Деньги нужны на увеличение пропускной способности Дальневосточной железной дороги: в одном только Ванино потребность 80 млн тонн в год, а дорога способна провезти не более 40, а то и меньше. А новые порты строятся. И без увеличения пропускной способности они превратятся в «памятники».

Наконец, порты Сахалина. Не принимая во внимание специализированные нефтегазовые терминалы — на Сахалине и Курилах нет ни одного современного портового комплекс. Все, что есть сегодня — построено в советские годы, морально и физически устарело и не способно составить конкуренцию.

Стоимость специализированного морского терминала, «под ключ», равна примерно 21−25 млрд рублей. На счетах Сахалина без движения лежали 40 млрд.

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Сахалинское правительство развивает туризм. В частности — горнолыжный комплекс мирового уровня «Горный воздух», в рамках одноименной ТОР. Расчет — на миллионы туристов.

Но порт Корсаков сегодня не в состоянии принять к своим причалам современный океанский лайнер, который, по идее, и должен привезти на остров те самые миллионы туристов. Те же туристы из Японии на рейде порта Корсаков пересаживаются в катера, которые доставляют их к берегу.

Еще одна проблема Сахалина — жилье, не отвечающее требованиям сейсмической безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель фракции КПРФ в Облдуме Сахалина Юрий Выголов.

Трагедия Нефтегорска, похоронившая под обломками построенных без учета сейсмики жилых домов — напоминание об этом.

На Сахалине есть так называемая «138-я серия жилых домов». Еще несколько лет назад региональный минфин признал ее самой опасной — в случае подземного толчка в 7 баллов эти дома превратятся в братские могилы.

«Только за 2015 год Корпорация развития Сахалинской области получила из бюджета 50 млрд рублей. А инвестировала лишь 4,1 млрд. Остальные деньги были положены на счета и депозиты коммерческих банков, только за 2016 год проценты по ним составили 5,2 млрд рублей. Даже Контрольно-счетная палата не смогла ответить на депутатский запрос: нарушение это или нет, когда столь необходимые региону деньги лежат на счетах мертвым грузом. Так почему бы федеральному центру не изъять эти деньги? Хочется спросить правительство Сахалинской области: вы против чего теперь протестуете? Против своих же схем?», — поделился мнением официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

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«Главным показателем работы региональной власти являются экономические показатели самочувствия населения региона. И в этом смысле областная власть выглядит не лучшим образом. Доходы населения стремительно падают. Колоссальные доходы от нефтегазовой отрасли так и не смогли поднять на достойный уровень доходы наших пенсионеров, прожиточный минимум которых составляет чуть больше 10 тыс. рублей. Для работающих сахалинцев, которые хотят есть мясо и рыбу и еще имеют для этого зубы, прожиточный минимум составляет едва более 14 тыс. рублей. Бедность большей части островных пенсионеров очевидна. Чем она вызвана? Соотношение цен и доходов у нас в регионе хуже, чем на материке в среднем в 1,5 раза. «Островной рубль» имеет лишь 60% — 70% покупательской способности. Давайте посмотрим на исполнение майских указов президента? Согласно «указам», до 2020 года в стране должно быть создано 25 млн новых современных высокотехнологичных рабочих мест. Осталось 2 года. Что сделано на Сахалине? А мы ничего не знаем о соответствующей региональной программе. Ну, не считать же, в самом деле, «высокотехнологичными» рабочие места на сфиноферме? Хотя, роботы, конечно, могут убирать навоз, но сколько на той ферме вообще нужно людей? Или персонал горнолыжного курорта? Доставка пиццы квадрокоптером? Опять же — сколько сахалинцев там может быть трудоустроено? Современная экономика требует развития современных производств, вот в тех же портах могут быть созданы те самые высокотехнологичные рабочие места. Но с портами у нас не задалось. Почему инвестором не выступила та же Корпорация по развитию Сахалинской области? Вопрос к правительству Сахалина», — добавил Алексей Лукашевич.

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Депутаты Облдумы Сахалина продолжают обсуждать текст обращения к спикеру Государственной думы РФ Вячеславу Володину. Позиция парламентариев остается прежней: регион просит оставить нефтегазовые деньги в областном бюджете. Принято решение направить как совместное обращение, так и отдельно — от каждой фракции. Выехать в Москву намерен руководитель фракции КПРФ Юрий Выголов, остальные фракции пока думают.

В ходе обсуждений депутаты все же пришли к выводу, что рассматривать, в итоге, надо два сценария — оптимистичный и пессимистичный.

Из окон Областной думы Сахалина виден Кафедральный собор Рождества Христова — самый большой на Дальнем Востоке. По свидетельству очевидцев, сегодня многие парламентарии украдкой поглядывали на храм — может, на что-то надеялись?

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 29 сентября, сахалинцы из СМИ узнали о готовящемся перераспределении нефтегазовых доходов Сахалина в пользу федерального центра. Доходы от СРП могут быть перераспределены в соотношении 75% в пользу федерального бюджета, 25% — останется Сахалину. Сейчас действует обратный порядок. Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин — 2» стартовали в островном регионе в середине 90-х годов. Инвесторов освободили от уплаты налогов и сборов в региональный бюджет сроком на 10 лет, в расчете на солидные поступления в будущем. Первые доходы от нефтегазовых проектов Сахалинская область получила только в 2012 году.

Но в последние годы Сахалин теряет доходы от нефтегазового сектора. Если в 2015 году нефтяники и газовики Сахалина поставили в бюджет региона 169 млрд рублей, то в 2016 — только 93. По итогам 2017 года поступления, по прогнозу регионального минфина, составят 52 млрд, а в 2018 — всего 36 млрд рублей.

Нефтегазовая часть сахалинского бюджета в 2017 году снизилась до 54%.

В июле 2017 года депутат Областной думы Сахалина Галина Подойникова попыталась получить у областных властей ответ на вопрос, почему огромные деньги региона размещаются на счетах и депозитах коммерческих структур и не работают на развитие региона. В частности, по данным Подойниковой, только на счетах двух организаций — АО «Сахалинское ипотечное агентство» и АО «Сахалинлизингфлот» — лежали не используемые 20 млрд бюджетных рублей. Часть этих средств была размещена на счетах коммерческих банков и упомянутые организации получили доход от размещения в 1 млрд рублей. По имеющейся у парламентария информации, после уплаты налога на прибыл доход так и не поступил в областную казну.