«Кто получает доход от сахалинского бюджета?»

Южно-Сахалинск, , 10:38 — REGNUM Депутаты Олбдумы Сахалина на 21-м заседании распределили «неожиданно свалившиеся» в региональную казну 6 млрд рублей. Средства пошли на увеличение регионального материнского капитала и новые пособия для семей. Но у коммунистов возникли вопросы, связанные с неэффективным расходованием бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

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6 млрд рублей, пополнивших областной бюджет, вывели из активов АО «Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота» (сокращенно — «Сахалинлизингфлот»). Ранее, в 2016 году, правительство Сахалинской области направило в данное акционерное общество 10 млрд бюджетных рублей — предполагалось, что средства будут расходоваться на строительство и приобретение пассажирского флота для нужд островного региона. Но деньги АО не использовало.

«4 апреля 2017 года, принимая участие в круглом столе, организованном прокуратурой, мы обратили внимание на размещение бюджетных средств на депозитных счетах коммерческих банков. Только на счетах двух организаций АО «Сахалинское ипотечное агенство» и АО «Сахалинлизингфлот», принадлежащих Сахалинской области лежали неиспользованными более 20 млрд бюджетных средств. Часть этих средств были размещены на счетах коммерческих банков и упомянутые организации получили доход от размещения почти в 1 млрд рублей. По имеющейся информации, после уплаты налога на прибыль «доход» так и не поступил в областную казну, а остался в распоряжении организаций», — рассказала депутат Облдумы Сахалина Галина Подойникова.

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Приведенный пример далеко не единичный. По данным Галины Подойниковой, аналогичная ситуация была с размещением на депозитах 800 млн рублей санаторием «Синегорские минеральные воды». В ходе проверки, инициированной депутатами-коммунистами, выяснилось, что доход от размещения бюджетных средств также остался в распоряжении этой организации.

В марте 2015 года 580 млн рублей, выделенных из областного бюджета в адрес АО «Сахалинская нефтяная компания» (100% акций принадлежит Сахалинской области и находятся в оперативном управлении профильного министерства) также были размещены на депозите «Внешпромбанка». И эти бюджетные деньги просто «сгорели» во время банкротства финансового учреждения.

«В мае 2017 года по нашей инициативе в Облдуме был заслушан отчет об использовании 50 (!!!) млрд бюджетных рублей, выделенных в 2015 году АО «Корпорация развития Сахалинской области». В 2016 году, согласно отчету Корпорации, объем инвестирования этой структурой составил всего лишь 4,1 млрд рублей. Остальные средства были размещены на счетах и депозитах коммерческих банков. В 2016 году доход Корпорации от депозитов составил 5,2 млрд рублей. А расходы — 269 млн», — продолжила Галина Подойникова.

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В 2013 году областное правительство вложило в уставный капитал АО «Зеленое озеро — минеральный источник и курорт» бюджетные средства для создания на острове Итуруп современного туристического комплекса. Прошло почти 5 лет — стройка так и не началась. Депутаты обратились в прокуратуру Сахалинской области с требованием провести проверку.

«В ходе проверки уже установлено, что в результате неисполнения должностными лицами ряда областных органов власти своих обязанностей допущено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 76,5 миллионов рублей. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Стоит отметить, что на момент проверки, учредителями акционерного общества, помимо областного правительства, являлись ООО «Корус строй» и ООО «Сахалинская инвестиционная корпорация», — добавила парламентарий.

По информации депутата, на доходы от размещения бюджетных средств в коммерческих банках, «Сахалинская нефтяная компания», например, приобрела квартиру в элитном жилом комплексе в престижном районе Южно-Сахалинска за 13 млн рублей.

«Это может показаться невероятным, но доходы от размещения бюджетных денег в коммерческих структурах не возвращаются в казну просто потому, что правительство Сахалинской области даже не разработало соответствующий нормативный акт. Чем вызвана такая «забывчивость»? На этот вопрос ответа пока нет», — сообщила Подойникова.

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Областное правительство все же решило вернуть неиспользуемые бюджетные средства из коммерческих структур. Это и уже упомянутый «Сахалинлизингфлот», а скоро та же участь постигнет совхоз «Южно-Сахалинский», авиакомпанию «Аврора», птицефабрику «Островная» и АО «Южно-Сахалинский аэропорт».

Депутаты поинтересовались у главы контрольно-счетной палаты региона Дмитрия Жижанкова: не видит ли он нарушения в том, что огромные бюджетные деньги лежат мертвым грузом на счетах и депозитах коммерческих структур и не работают на развитие региона? Однако четкого ответа от главного контролера области никто так и не услышал.

«От десятков миллиардов сахалинских рублей, которые крутятся в коммерческих организациях, у жителей соседних регионов голова может пойти кругом. Для сравнения, доходная часть бюджета соседнего дальневосточного региона — Еврейской автономной области — всего 8 млрд 11 млн рублей. А правительство богатейшего Сахалина фактически финансирует коммерческие банки, предоставляя в их распоряжение колоссальные суммы. Десятки миллиардов рублей выведены из областного оборота и не работают на благо жителей Сахалина и Курил», — уверена Галина Подойникова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Сахалинская область не освоила 9,4 млрд бюджетных рублей. Невостребованными остались деньги, предназначенные на повышение зарплат медработникам, переселение из ветхого жилья, благоустройство. С Сахалина бегут лучшие кадры, регион испытывает серьезные демографические проблемы, из 50 выпускников на островах остается всего 1. Но правительство области лишь наращивает количество социальных пособий. 17 тыс. сахалинских семей получают бесплатную еду, на соцпособия тратится ежегодно 11 млрд 200 млн рублей.