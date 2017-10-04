Минск, 4 октября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Совместное сотрудничество обсудили Святой Престол и Белоруссия, сообщает 4 октября пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

Собор Святого Петра. Ватикан. Италия

Согласно сообщению, совместную встречу провели министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и заместитель государственного секретаря Святого Престола по общим вопросам Джованни Анджело Беччу.

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Беччу посетил республику в честь открытия нового здания Апостольской Нунциатуры (посольства Святого Престола) в Минске, а также в связи с 25-летием отношений Ватикана и Белоруссии.

В ходе встречи стороны коснулись деятельности католической церкви в Белоруссии, а также обсудили прошедшее 28 сентября в Минске пленарное заседание Совета конференций католических епископов Европы.

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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусской площадке должны решаться различные, в том числе и религиозные, конфликты. Для этого Лукашенко предложил встретиться в Минске Папе Римскому Франциску и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.