Волгоград, 3 октября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. На строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе «Волгоград Арена» снова инспекция. Готовность главной спортивной арены к приёму матчей мундиаля сегодня, 3 октября, проверяют инспекторы ФИФА. Это уже шестой визит делегации Международной федерации футбола в Волгоград, передаёт ИА REGNUM.

Sportin.su Будущий стадион «Волгоград Арена»

Возглавляет делегацию директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. По мнению специалистов, все работы по возведению стадиона будут завершены в обозначенные сроки.

«Мы не видим особых рисков срыва сроков строительства стадиона в Волгограде, — цитирует «Волгоградская правда» слова Колина Смита. — До конца года будут закончены строительные работы, возведена временная инфраструктура, определено перемещение потоков внутри арены. Газон находится в хорошем состоянии и готов к зимовке».

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Добавим, что на этом инспекция ФИФА в Волгограде не заканчивается. Специалисты намерены осмотреть все объекты, которые возводятся в городе к ЧМ-2018.

Sportin.su Возведение спортивной арены в Волгограде

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Как уточнили в оргкомитете «Россия-2018», до начала мирового первенства по футболу на волгоградском стадионе успеют провести три матча. Основные строительные работы планируют завершить уже в ноябре 2017 года. Уже известно, что в апреле 2018 года на стадионе со своими соперниками дважды встретятся футболисты клуба «Ротор-Волгоград». Сразу после чемпионата мира по футболу главный волгоградский клуб получит арену в постоянное пользование.

По словам председателя областного спорткомитета Александра Глинянова, стадион также примет финал Кубка России по футболу.

«Ориентировочно, 21 апреля 2018 года «Ротор — Волгоград» примет на поле «Волгоград Арены» «Луч-Энергию» из Владивостока, а 2 мая — «Крылья Советов» из Самары. А 9 мая здесь пройдет финальный матч Кубка России», — заявил чиновник, отметив, что даты проведения тестовых матчей могут измениться.

На сегодня на «Волгоград Арене» завершено строительство входного комплекса, состоящего из круговой пешеходной зрительской эстакады и ведущих к ней восьми лестниц и пандуса со стороны проспекта Ленина. Эстакада шириной около 12 метров, с которой зрители будут заходить непосредственно в здание стадиона, расположена на уровне второго этажа.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Волгоград Арена» возводится на месте старого стадиона. Новое спортивное сооружение, строящееся в преддверии ЧМ-2018, будет вмещать 45 тысяч зрителей и станет первым в России объектом, на котором будет смонтирована вантовая кровля. Спортивная арена примет четыре игр мундиаля, матчи плей-офф Волгограду не достались.

В рамках подготовки к ЧМ 2018 в городе-герое помимо стадиона планируется построить и реконструировать три тренировочных площадки на базе академии физической культуры и спорта, СК «Олимпия» и стадиона «Зенит». Провести капитальный ремонт клинической больницы скорой медицинской помощи №25, на территории которой возвести вертолётную площадку, построить 11 новых гостиниц. Всего запланировано свыше 70 мероприятий. По предварительным подсчётам, на их реализацию мероприятий потребуется почти 17 млрд рублей. При этом 15,8 млрд будет выделено из федерального бюджета, область выделит 730 млн, а 237 млн — затраты частных инвесторов.