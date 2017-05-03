«Волгоград Арену» оденут в «умное» стекло

Волгоград, , 07:45 — REGNUM Строящийся к чемпионату мира по футболу стадион в центре Волгограда начали одевать в стекло. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе генподрядчика АО «Стройтрансгаз» 3 мая, выполнят витражное остекление рабочие из безопасного закаленного полупросветного стекла с мультифункциональными свойствами. В зависимости от зон, где его будут устанавливать, а также размеров витража и ветровой нагрузки, его толщина будет колебаться от 6 до 12 мм.

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На стадионе «Волгоград Арена» возвели центральную лестницу

Как пояснил директор строительства Сергей Камин, стекло работает на отражение солнечной энергии в летний период и на сохранение тепла систем отопления внутри здания в зимний период.

Площадь витражей, которые будут смонтированы на здании главной спортивной арены и входных группах, составит 11,3 тыс. м2. Это больше, чем использовалось при остеклении крупнейшего в городе бизнес-центра «Волгоград-Сити».

Занимаются строители и облицовкой внешнего периметра монолитных конструкций стадиона и входных групп. Стены здания дополнительно утепляют, а из композитных кассет монтируют вентилируемый фасад.

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Чем не угодило волгоградцам название нового стадиона к ЧМ-2018?

«Витражи в сочетании с вентилируемым фасадом сформируют тепловой контур «Волгоград Арены» и входных групп», — добавили в компании генподрядчика.

А вот монтаж гидравлического оборудования для подъема вантовой кровли стадиона и установка предварительно укрупненных блоков ферм, которые соединяют фасад и компрессионное кольцо, в настоящее время уже завершается. Также возводится обходная пешеходная эстакада, продолжаются работы по внутренней отделке помещений стадиона, монтажу инженерных сетей и вертикальной планировке территории.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стадиона «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрительских мест началось в 2014 году в рамках программы подготовки Волгоградского региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Согласно контракту, объект должен быть сдан в ноябре 2017 года.

По информации генподрядчика, в настоящее время семь из 11 зданий входных групп (билетные кассы, контрольно-пропускные пункты и проходные) уже завершены и переданы под отделочные работы. Оставшиеся четыре здания компания обещает завершить до конца мая. Степень готовности конструкции обходной пешеходной эстакады составляет 66%.

В 2018 году стадион примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Они пройдут 18, 22, 25 и 28 июня.

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