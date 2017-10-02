Вашингтон, 2 октября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Детальные снимки гигантского айсберга, который образовался в июле 2017 г. после раскола ледника Ларсена, удалось сделать спутникам NASA. Об этом сообщает NASA Earth Observatory.

Earthobservatory.nasa.gov

Снимки, выложенные в интернете, свидетельствую о том, что айсберг начал постепенно разваливаться на части.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля текущего года от Антарктиды откололся гигантский айсберг, вес которого превышает один триллион тонн, а площадь составляет около 6 тыс. квадратных километров.

Размер айсберга сопоставим с размерами Уэльса.

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