Ученые: Ледник Ларсен С продолжает разрушаться

Лондон, , 15:59 — REGNUM Ледник Ларсен С в Антарктиде, от которого откололся гигантский айсберг, продолжает разрушаться. Об этом 2 августа заявила группа британских ученых, опубликовавшая в журнале Nature Climate Change снимки ледника.

На изображениях, сделанных Европейским космическим агентством, показаны трещины на леднике Ларсен С, которые продолжают расти. По мнению ученых, образование айсберга могло произойти вследствие естественных циклов роста и распада ледников.

По словам одного из авторов исследования, плавающие ледовые шельфы могут привести к негативным последствиям на Земле, поскольку оказывают влияние на повышение уровня мирового океана, который к 2100 году может подняться почти на полметра.

Как сообщало ИА REGNUM, от Антарктиды 12 июля откололся гигантский айсберг, вес которого превышает один триллион тонн, а площадь составляет около 6 тыс. квадратных километров. Размер айсберга сопоставим с размерами Уэльса.

Напомним, ученые заметили трещину на шельфе Ларсена еще в 2011 году. В 2014 году раскол начал активно расширяться, а в июне 2017 года до окончательного отделения айсберга от ледника оставалось всего 13 километров. Окончательное формирование огромного айсберга произошло 12 июля 2017 года.

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