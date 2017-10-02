Южно-Сахалинск, 2 октября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. На Сахалине жители и общественные организации выходят на пикеты и собирают подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием оставить доходы, положенные по «Соглашениям о разделе продукции», от нефтегазовых проектов, в регионе. Между тем, законопроект о перераспределении доходов в пользу федерального бюджета уже внесен в Госдуму РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Сахалин, поселок Пригородное, Корсаковский район: завод СПГ

Читайте также: Сахалину готовят нищету: регион может лишиться половины бюджета — 2018

Информация о перераспределении нефтегазовых доходов Сахалина в пользу федерального бюджета, о которой сахалинцы узнали из федеральных новостей, стала шоком. Жители единственного островного региона России рассуждали о том, что, вероятно, всё это какая-то дезинформация. При этом многие ссылались на правительственные документы, согласно которым нефтегазовые деньги должны оставаться в регионе.

Сегодня надежд почти не осталось: соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму РФ.

Правительство намерено внести поправки в Бюджетный кодекс РФ: сейчас в пользу сахалинского бюджета остается 75% налога на прибыль от проекта «Сахалин-2». Согласно поправкам же будет ровно наоборот: 75% — в федеральный бюджет, 25% в региональный. За 2018, 2019, 2020 годы, таким образом, Сахалинская область потеряет 68,4 млрд рублей.

Примечательно, что региональные власти — губернатор, правительство, Облдума — продемонстрировали удивление по поводу новости о перераспределении доходов. Из официальных сообщений следовало, что и им ничего о готовящихся переменах не было известно.

«Могу прокомментировать пока только на основании тех источников, которые есть в интернете, в федеральных СМИ, о том, что готовятся поправки в Бюджетный кодекс, по которым большая часть доходов от прибыли по СРП будет перечисляться в федеральный бюджет.

Для нас это будет носить катастрофические последствия. При таких обстоятельствах мы не сможем спланировать свой бюджет даже на текущие расходы. Если при бюджете области примерно в 100 млрд. рублей выпадут порядка 40−45 млрд. рублей, то остатка нам не хватит даже на жизнь. Мы уже не говорим о строительстве школ, учреждений здравоохранения, жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилого фонда. О программах, которые связаны с благоустройством городов и поселков, о льготах, которые мы принимали для многодетных семей, инвалидов, семей с низким уровнем доходов, для детей войны. Сокращения затронут все виды региональной государственной поддержки. Такое решение ударит и по Курилам. Программа по развитию островов просто не сможет выполняться, потому что в значительное степени финансируется из регионального бюджета. Для нас непонятно, почему, если такое решение принималось, это было сделано без учета мнения субъекта. Мы не были поставлены в известность. В ближайшее время я вылечу в Москву, чтобы прояснить ситуацию», — сообщил губернатор Сахалина Олег Кожемяко ИА Сахалин. Инфо.

Акцию сахалинцев поддержали профсоюзы области.

Между тем, в социальных сетях многие сегодня высказывают недоумение по поводу того, что региональные власти ничего не знали.

«Губернатор Сахалина Олег Кожемяко входит в ТОП — 20 самых влиятельных губернаторов РФ, он является самым влиятельным среди своих дальневосточных коллег. И такой человек — ничего не знал? Может быть, ничего не знал и депутат от Сахалина в ГД Георгий Карлов, называвший возможное перераспределение доходов «слухами»? Странно это все. Не верится», — написали жители Сахалина в социальных сетях.

Того же мнения придерживается и доктор экономических наук Александр Латкин.

«Наверняка необходимые переговоры уже прошли и Кремль с областью уже обо всем договорились. На мой взгляд, то, что планируется сделать, безусловно, плохо. Потому, что с высоких трибун заявляется, что эффективные и доходные регионы будут всячески поддерживаться и поощряться, а получается наоборот — лучшие страдают в пользу худших. На бытовом уровне, конечно, сахалинцы будут недовольны — пойдет волна критики. Критика выльется в негативное отношение людей к региональной власти», — сказал экономист в интервью ИА Сахалинмедиа.

Не потому ли, столь нелюбимые сахалинской, да и любой другой региональной властью протестные акции получили одобрение? «Пусть все пройдет, но под контролем»?

«Кожемяко конечно в этой ситуации не позавидуешь. Ведь буквально только что прошли выборы в ЗАКС, на которых он выступил в роли локомотива партии власти, в том числе используя при этом свой авторитет, влияние на федеральный центр, и вырисовывая сказочный образ будущего для сахалинцев. В итоге результаты выборов для Кожемяко оказались более чем удачными. Но, теперь перед губернатором стоит серьезная дилемма: либо конвертировать свой рейтинг влияния и активно включиться в игру по лоббированию интересов островитян перед федерацией, либо опосредованно через региональных ЛОМов и влиятельных федеральных чиновников и экспертов, используя различные коммуникации начинать доводить до центра мысль о том, что без этих 68 млрд. руб. на Сахалине произойдет катастрофа. Ситуация еще усугубляется тем, что если Кожемяко начнет активную внешнюю лоббистскую кампанию, то она обязательно просочиться внутрь региона и дойдет до простого сахалинца. А в этом случае в таком протестном регионе естественно пройдут митинги и другие публичные мероприятия — уже в открытую против федерального центра. И это менее чем за полгода до выборов президента. В этом случае ситуация может просто выйти из-под контроля, ей могут воспользоваться оппоненты губернатора, и в итоге это обернется непредсказуемыми последствиями в том числе и для Кожемяко. А потому не первый, и не второй варианты развития событий для Кожемяко не приемлемы. Тем более надо понимать, что решение по 68 млрд. руб. не принималось где-то посредине властной цепочки, а скорее всего на самом верху. И в этом случае для губернатора остается только единственный выход — любым путем и как можно быстрее сменить негативную информационную повестку на положительную. Это, кстати, станет хорошим тестом на профпригодность информационного блока команды губернатора», — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Константин Скрипников.

Читайте также: Бюджет Сахалина теряет доходы от нефтегазового сектора

Знали региональные власти о готовящемся «урезании» — или не знали, по большому счету, теперь не имеет большого значения. В случае, если это произойдет, а это, скорее всего, произойдет, Сахалину придется несладко.

«Беспокойство сахалинцев вполне понятно. Причина проста. Тенденция «отнять и разделить» — едва ли не самая распространенная максима государственного управления в стране уже не одно столетие. Перераспределение доходов, о котором идет речь, вполне в ее духе. И логика здесь достаточно прозрачная. Есть субъект федерации с немалыми доходами, выливающимися с массу социальных проектов и льготных программ. А рядом есть масса субъектов федерации, где активно приступили к программе заготовки сухарей. Да и в федеральном бюджете ситуация становится все более напряженной. Давайте делиться. Беда только в том, что этот отъем вряд ли качественно изменит ситуацию в стране. Очередные дотации и трансферы, при существующем типе хозяйствования, проедят, как и все предыдущие. А вот Сахалину с его удаленностью, сейсмичностью и прочими удовольствиями хуже будет очевидно. Все попытки развить в этих условиях что-то, кроме добычи сырья, обречены на провал. Да и, в принципе, в стране, которая по конституции называется Российская Федерация, все подобные процессы должны быть оговорены в основном законе. Как? Другой разговор. Но разговор же этот нужно вести. Причем, необходимость в нем назревает все более остро. Ведь именно на регионы и муниципалитеты сегодня «спускают» все больше задач, а средства на их исполнение «спустить» как-то забывают. Именно потому, разовый отъем средств, совершенный в отношении одного субъекта федерации, воспринимается именно, как отъем, ограбление, а не перераспределение бюджета. Отсюда реакция на него и региональных властей, и населения. Отнюдь не спокойная», — поделился мнением в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог, доктор социологии, профессор ТОГУ Леонид Бляхер.

Читайте также: Беднеющий Сахалин: на каждую семью приходится 80 тыс. рублей соцпомощи

«Безумием» назвала готовящееся перераспределение сотрудник Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич: «На Сахалине за последние два года после падения цен на нефть произошло серьезное сокращение доходов. Доходы снизилось на 29%. Сейчас Минфин, похоже, решил ситуацию еще усугубить».

Средства, которые планируется забрать у Сахалина, федеральные власти намерены направить в Фонд развития Дальнего Востока.

Между тем, с 2012 года развитием ДФО занимается колоссальное количество всевозможных новосозданных ведомств, корпораций и агентств. Помимо Министерства по развитию ДФО, существуют Корпорация по развитию Дальнего Востока, уже упомянутый Фонд развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Все эти организации квартируют, что примечательно, совсем не в ДФО, а в Москве, арендуют недешевую московскую недвижимость и вообще — тратят на собственное содержание немалые средства. А вот с развитием ДФО больших успехов не демонстрируют.

Читайте также: О будущем Дальнего Востока, каким его видят из Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральные власти готовят поправки в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым будут перераспределены нефтегазовые доходы Сахалина: 75% налога на прибыль отойдет федеральному бюджету, 25% останутся в регионе. Сейчас действует обратный порядок. Сахалин остается единственным регионом ДФО, не имеющим госдолга. Между тем, доходы от нефтегазового сектора в регионе падают год от года.

Среднедушевой доход на Сахалине растет вместе с социальной пропастью. 47% всех денежных доходов находятся в руках 20% населения. 17 000 сахалинских семей с детьми бедны настолько, что получают от правительства области бесплатную еду 1 раз в три месяца. По словам помощника депутата Госдумы РФ на Сахалине Галины Подойниковой, в регионе не хватает буквально всего: школ, детских садов, дорог и больниц.

В октябре 2016 года минфин Сахалина, отчитываясь перед депутатами Облдумы, констатировал, что региональный бюджет теряет доходы от нефтегазового сектора: с каждым годом денег поступает все меньше.

В 2016 году поступления составили 93 миллиарда, в 2015-м — 169. В 2018 году от нефтяников и газовиков Сахалинская область рассчитывает получить лишь 36 миллиардов рублей. Это меньше, чем в 2012 году, когда от основной отрасли региональный бюджет получил 37 миллиардов.

Доходы Сахалинского бюджета в 2017 году составили 105,3 млрд рублей, расходы — 120,3 млрд, дефицит — более 14 млрд рублей.

В 2016 году бюджет Сахалинской области потратил на меры социальной поддержки 11 млрд рублей. Это на 400 млн больше, чем в 2015 году. При этом численность населения региона недотягивает до отметки 500 тыс. человек.

В 2017 году размер социальной помощи увеличился на 200 млн рублей.