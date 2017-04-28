Беднеющий Сахалин: на каждую семью приходится 80 тыс. рублей соцпомощи

Южно-Сахалинск, , 07:28 — REGNUM В 2016 году бюджет Сахалинской области потратил на меры социальной помощи 11 млрд рублей, при населении менее 500 тысяч человек. Это на 400 млн больше, чем в 2015 году. Цифры прозвучали в отчете главы региона Олега Кожемяко перед островными парламентариями, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2017 году сумма, на которую область оказывает различные меры социальной помощи увеличится еще на 200 млн рублей. В среднем, на каждую сахалинскую семью сегодня приходится 80,9 тыс. рублей денег в год, расходуемых на соцпомощь. Это на 25 тыс. рублей больше, чем в 2015 году.

Тем не менее правительство Сахалинской области решило сменить методику оказания соцпомощи. Теперь помощь оказывается исключительно адресно. Во главу угла ставится критерий нуждаемости.

По словам главы региона, социальная помощь малоимущим семьям, семьям с большим количеством детей, и имеющим в составе инвалидов, в 2016 году увеличилась. Например, пособие на детей одиноких малоимущих мам увеличилось в 2 раза. В 2 раза выросли выплаты на питание детям до 3 лет, проживающим на Курильских островах.

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Увеличили областные власти помощь семьям с детьми-инвалидами. В частности, теперь средства регионального материнского капитала можно использовать на реабилитацию ребенка-инвалида. Разрешенная единовременная выплата из него составляет от 15 до 30 тыс. рублей.

Молодые семьи с низкими доходами теперь получают выплаты на приобретение коляски и комплекта вещей для малыша.

В Сахалинской области — одном из немногих российских регионов — оказывается материальная помощь многодетным семьям на приобретение жилья. Сумма внушительная — до 2 млн рублей. В 2016 году благодаря такой поддержке жилищные условия смогли улучшить 1966 семей.

Готовится проект закона, который призван навести порядок в бесплатном зубопротезировании — по замыслу пенсионеры должны получать такой вид помощи бесплатно и своевременно. Пока с этим, увы, не так чтобы хорошо. Недавно сахалинская пенсионерка обратилась в СМИ, возмущенная тем, что перед ней в очереди на положенное бесплатное зубопротезирование оказалось более 1500 человек.

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Особое внимание губернатор уделил реализации программы «Доступная среда» — в 2016 году 53 учреждения области были оснащены пандусами, подъемниками, информационными устройствами для слабовидящих и граждан с нарушениями слуха.

Особенно преуспела в заботе об инвалидах мэрия Южно-Сахалинска. Новое крыльцо областной мэрии обошлось налогоплательщика в 7 млн 268 тыс. рублей, площадь крыльца составила 80 квадратных метров, а мрамор для него на остров везли аж из Сибири.

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Помимо «золотого крыльца» южно-сахалинской мэрии, для отдаленных районов на средства областного бюджета приобретены специализированные автобусы для перевозки маломобильных граждан.

В 2017 году в регионе планируют открыть реабилитационный центр для инвалидов. Учреждение сможет принимать до 200 человек в смену, в том числе 25 — на условиях стационара. В этом же центре будет работать цех по изготовлению протезов.

В целом отчет губернатора о мерах соцподдержки большинством депутатов был оценен положительно.

«Такой подход к оказанию социальной помощи, когда ее получают только те, кто действительно в ней нуждается, наиболее оптимален. При этом важно, что в условиях сокращения доходной части бюджета, объемы социальной поддержки были не только не снижены, но и увеличены», — отметил сенатор от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинское правительство вынужденно разрабатывать все новые меры помощи беднякам. Если в 2016 году речь шла о дешевых, «социальных» продуктах для малообеспеченных семей, то в 2017 принято решение обеспечивать 17 тыс. бедных семей бесплатными продуктами.

Потрясения в угольной отрасли — последняя угольная шахта Сахалина будет закрыта в связи с долгами и нерентабельностью — означает, скорее всего, новую нагрузку на бюджет: оставшихся без работы 450 шахтеров необходимо будет переобучить. Делать это будет собственник, но, учитывая его долговую нагрузку, без участия бюджета не обойтись.

По последним данным, из региона ежегодно уезжает более 22 тысяч человек. Население Сахалина и Курил сегодня не дотягивает даже до отметки в 500 тысяч человек. Стремительно беднеющие сахалинцы очень негативно реагируют на любые попытки властей урезать соцпомощь, а власти, в условиях потери доходов бюджета, вынуждены это делать. Тем не менее, итоговые цифры помощи нуждающимся увеличиваются год от года.