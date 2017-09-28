Минск, 28 сентября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Белоруссия пытается активно участвовать в различных международных энергопроектах. Теперь компания «Беларуснефть» намерена помочь Индии с сейсморазведкой и бурением скважин. Об этом сообщил сегодня, 28 сентября, заместитель генерального директора фирмы Сергей Каморников журналистам перед открытием V Международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница».

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«Мы планируем расширять нашу деятельность на рынке Индии, оказывать услуги по сейсморазведке, в дальнейшем, возможно, и по бурению», — заявил представитель «Беларуснефти».

Он также обратил внимание на то, что сейчас компания особенно много внимания уделяет украинскому рынку. Помимо этого, дочернее предприятие белорусской компании ООО «Белоруснефть-Сибирь» работает в России, Венесуэле и Эквадоре.

Каморников также отметил, что Украина, Польша, Латвия, Литва и Эстония — это целевые традиционные рынки «Беларуснефти». В эти страны поставляются основные объемы белорусских нефтепродуктов. Однако республика нацелена на расширение географии экспорта нефтепродуктов, потому теперь пробует отгружать свою продукцию еще и в страны Америки и Африки, заявил заместитель генерального директора компании.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 сентября «Беларуснефть» впервые начала бурение четырех скважин на газоконденсатном месторождении Украины. Мероприятие осуществляется по контракту с частной украинской компанией «ДТЭК Нефтегаз». Последняя подает бурение скважин белорусской компанией как «вклад в энергетическую независимость от России». «Беларуснефть», в свою очередь, называет «ДТЭК Нефтегаз» важным партнёром для республики. Как отмечал в интервью ИА REGNUM гендиректор Фонда национальной энергетической независимости Константин Симонов, это мероприятие — послание президента РБ Александра Лукашенко главе РФ Владимиру Питину. Таким образом белорусская сторона хочет показать, что у нее есть другие источники поставок энергоресурсов.

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Что касается выхода белорусской энергокомпании на нефтяной рынок Индии, то «Беларуснефть» открыла свое представительство в этой стране совсем недавно — 25 августа 2017 года. Компания нацелена на работу с индийской государственной Oil India и Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). Между «Беларуснефтью» и Oil India еще в 2016 году был заключен контракт на восстановление в штате Ассам месторождения Дигбой, одного из старейших в мире и первого в азиатском регионе. Белорусская компания надеется увеличить свое присутствие в Индии за счет развития проектов по повышению нефтеотдачи пластов, сейсморазведки, нефтяного сервиса с государственными индийскими нефтяными компаниями Oil India Limited и ONGC, а также с другими заинтересованными предприятиями.

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В целом Белоруссия уже давно питает надежды стать важнейшим партнёром Индии в Восточной Европе. В 2015 году белорусская сторона предложила индийской четыре «моста» налаживание связей: фармацевтика; поставки белорусских калийных удобрений; работа белорусской карьерной техники на рудных и каменноугольных карьерах Индии; военно-техническое сотрудничество. Позднее Лукашенко высказал желание увеличить товарооборота с Индией до $1 млрд в 2018 году.

Все это происходит на фоне сокращения в январе-июне 2017 года импорта российской нефти Белоруссией на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом РБ давно пытается надавить на Россию по поводу всевозможных транзитных преференций и снижения цен на энергоносители. Учитывая эти факторы, не исключено, что в будущем связи Белоруссии и Индии в энергетической сфере могут использоваться Минском как новый рычаг давления на Москву.