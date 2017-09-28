Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Для развития Санкт-Петербурга как «умного города» нужно сделать акцент на высокотехнологичных решениях, а также координировать управление городом с его жителями и бизнесом, полагает губернатор Георгий Полтавченко. Об этом глава города сегодня, 28 сентября, рассказал в своем выступлении на Международном форуме пространственного развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного штаба в Санкт-Петербурге

Полтавченко отметил, что конечной задачей развития Петербурга как «умного города» является повышение качества жизни горожан. Изучение опыта других городов, идущих по пути развития своих территорий как «умных городов», показывает, что у этого выбора есть практические преимущества: в таких городах растут экономические показатели и качество жизни, подчеркнул губернатор.

Именно «объединение усилий с неравнодушными горожанами и продвинутым бизнесом» станет новой парадигмой развития, полагает губернатор. Эффективное использование уже имеющегося научного и промышленного потенциала Петербурга должно совмещаться с внедрением новых цифровых технологий, добавил Полтавченко.

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Отметим, что эксперты форума пространственного развития говорили о перспективах развития «умных городов» в несколько ином ключе. В частности, руководитель Центра городских исследований «Сколково» Ксения Мокрушина говорила о том, что роль как городских властей, так и крупных инвесторов в вопросах управления сокращается, большую роль призваны играть сами горожане и некрупные игроки рынка.

Для развития города как «умного» властям следует открывать накопленные данные для всех, чтобы тем самым способствовать более эффективному взаимодействию в городе, полагает Мокрушина. В российских городах, по ее словам, подобная работа только начинается.

На проходящем в Петербурге Международном форуме пространственного развития обсуждают будущее городов, ре-урбанизацию, «живые» и «умные» города, развитие технологий и общественных пространств. Среди участников форума — преподаватели вузов и ученые, чиновники, архитекторы, руководители строительных компаний, эксперты.

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Напомним, в июле 2017 года международные эксперты обсуждали в Кито роль умных городов на Первом международном конгрессе «Smart City» Эквадор 2017.