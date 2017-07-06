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Международные эксперты собрались в Кито обсудить роль «умных городов»

Общество

Особая роль в обсуждениях отводится проблемам изменения климата и безопасности в современных городах

Кито, 6 июля 2017, 12:36 — REGNUM  Международные эксперты обсуждают в Кито роль умных городов на Первом международном конгрессе «Smart City» Эквадор 2017, сообщает El Periódico.

По словам организаторов, в форуме участвуют международные эксперты и делегаты от муниципальных образований, префектур, университетов, профессиональных и общественных ассоциаций для обмена знаниями и опытом в области развития городов в плане технического и практического подходов.

Форум, работа которого будет проходит с 5 по 6 июля, посетят представители Колумбии, Чили, Испании, Панамы и Эквадора и рассмотрят вопросы, связанные с общим видением умных городов и наработанным опытом.

Также среди прочего будет рассмотрена модель умного города, изменение климата в умных городах, безопасность и опыт по планированию действий в случае стихийных бедствий.

Напомним, проблемы обустройства современных городов также будут обсуждаться на Московском урбанистическом форуме, международной конференции в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов, ежегодно проходящей в Москве с 2011 года.

Московский форум, в 2017 году посвященный теме «Эпоха агломераций. Новая карта мира», откроет свои двери с 6 по 7 июля.

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