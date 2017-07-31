Москва, , 14:01 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу развития цифровой экономики в РФ, сообщается на сайте правительства.

Для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным — государственное управление, «умный город» и здравоохранение.

Цель программы — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни ‑ и в экономике, и в предпринимательстве, как социальной деятельности и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве, отметил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

«Перевод экономики в цифру — вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности. Горизонт исполнения программы 2024 год», — отметил Медведев. «В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда», — сказал он.

Медведев указал на то, что в дальнейшем программу предстоит дополнить отраслевыми проектами в сфере здравоохранения и создания «умных городов».