Санкт-Петербург, 27 сентября, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко не произойдет до президентских выборов 2018 года. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 27 сентября политолог Юрий Светов.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Напомним, на текущей неделе двое губернаторов уже подали в отставку — Валерий Шанцев из Нижегородской области и Николай Меркушкин из Самарской области. Их отставка принята Кремлем. А Виктор Толоконский из Красноярского края и Рамазан Абдулатипов из Дагестана сегодня, 27 сентября, сообщили о намерении уйти в отставку. Соответствующие указы президента РФ ожидаются в ближайшее время.

Юрий Светов назвал все упомянутые субъекты РФ «серьезными», особо обращая внимание на Красноярский край, так как это один из крупнейших регионов страны, вносящий огромный вклад в развитие экономики.

«Там с губернаторами не очень ладилось, и переход господина Толоконского из мэра Новосибирска в губернаторы Красноярского края был встречен в штыки и результатов особо не дал. Что ж, семь отставок еще впереди», — прокомментировал он прогнозы, ранее озвученные в СМИ.

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При этом Светов убежден, что досрочные выборы губернатора в Петербурге случатся только после завершения президентской кампании 2018 года.

«Скажем так, наш субъект Федерации совершенно особый, и решение о том, кто будет руководителем этого региона, принимает первое лицо государства. Здесь определяющей является позиция Владимира Владимировича (Путина), и мы можем только гадать и предполагать, как он решит. Но думаю, что до президентских выборов перемен не будет», — заявил Светов.

По его мнению, у самого президента уже намечены кандидаты на этот пост. Светов также обращает внимание, что пост губернатора Петербурга является одной из ключевых стартовых площадок для выхода в президенты страны.

«Поэтому тот, кто возглавит Петербург после выборов 2018 года, вполне может быть человеком, которого будут рассматривать как преемника на выборах президента 2024 года», — заметил политолог.

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Политический обозреватель Сергей Шелин, в свою очередь, отметил, что Георгию Полтавченко пока сложно найти замену, но по несколько другой причине: стагнирующая форма правления губернатора Петербурга сыграла в этом свою роль.

«Именно то, что губернатор Полтавченко практически бездействует, создало какую-то такую устойчивую ситуацию в управлении городом, совершенно рутинную, не похожую на московскую», — сказал Шелин.

На его взгляд, в этой ситуации замену Полтавченко нужно либо искать среди ему подобных, что довольно трудно, так как в этом смысле он является совершенно «уникальным губернатором», либо брать ему на смену деятельного человека «собянинского» типа, что сопряжено с определенными сложностями и риском.

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Напомним, Георгий Полтавченко в сентябре 2014 года был избран губернатором Петербурга на пятилетний срок. Ранее он неоднократно заявлял о своем желании доработать на посту губернатора до окончания полномочий и призывал не верить слухам о его отставке. Но волна таких слухов поднялась после сообщений федеральных СМИ о том, что Полтавченко не согласовал с президентом решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

В сентябре 2016 года Георгий Полтавченко заявил, что он может уйти с должности губернатора, только если жители города перестанут ему доверять, если президент РФ Владимир Путин назначит его на другую должность или если Полтавченко сам этого захочет.

В качестве возможного сменщика Полтавченко чаще всего в СМИ называли кандидатуру министра транспорта Максима Соколова.