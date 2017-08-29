Национальный рейтинг губернаторов за июль-август 2017 года

Москва, , 09:00 — REGNUM Первую пятёрку в Национальном рейтинге губернаторов за июль-август 2017 года в группе лидеров-25 возглавили Евгений Савченко (Белгородская область), Владимир Якушев (Тюменская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Сергей Собянин (Город федерального значения Москва) и Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий АО). Практически пятерка лидеров остается неизменной с марта 2017 года. На 1-м месте прочно держится губернатор Белгородской области, а вот губернатор Ямала со 2-го места передвинулся на 5-е, уступив позиции главе Тюменской области. Поменялись местами и главы Москвы и Ленинградской области — Собянин спустился на 4-е место, Дрозденко поднялся на 3-е. Таковы данные рейтинга губернаторов за июль-август 2017 года, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Главы регионов России второй группы занимают в рейтинге с 26 места по 60-е. Открывает так называемую группу середняков Александр Карлин (Алтайский край), Владимир Печёный (Магаданская область), Максим Решетников (Пермский край), Олег Кожемяко (Сахалинская область) и Юнус-бек Евкуров (Республика Ингушетия). Отметим, в мае-июне 2017 года в группе середняков лидировал Дмитрий Миронов (Ярославская область).

Замыкает рейтинг губернаторов третья группа из 25 губернаторов. На 61-м месте — Валерий Радаев (Саратовская область), на 62-м месте — Игорь Васильев (Кировская область), на 63-й позиции — Александр Михайлов (Курская область), на 64-й — Артур Парфенчиков (Республика Карелия), на 65-м месте — Игорь Орлов (Архангельская область).

В самом конце рейтинга Национального рейтинга губернаторов за июль-август 2017 года (с 83-го по 85-е место) — глава Забайкальского края Наталья Жданова, глава Мурманской области Марина Ковтун и глава Омской области Виктор Назаров. Отметим, губернатор Забайкальского края не покидает нижние строчки рейтинга несколько месяцев подряд.

В таблицах «Национального рейтинга губернаторов» отмечаются предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в рассматриваемый исследованием период. Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса руководителей субъектов (и.о, временно исполняющий и т.п.).

Павел САЛИН

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

Отношения федерального центра с губернаторским корпусом за истекшие два месяца демонстрировали неоднозначную динамику. С одной стороны, Москва дала понять, что в условиях нарастающей политической турбулентности, она не намерена идти на уступки регионам и отступать от той жёсткой линии, которая была выбрана два с небольшим года назад. Показательной здесь является ситуация с непродлением договора о разграничении полномочий между РФ и Татарстаном. Попытки элит республики пролоббировать пролонгацию документа хотя бы в его прежнем, чисто формальном виде, не нашли понимания у федеральной власти. Она просто предпочла молча дождаться крайней даты — 11 августа, когда договор истёк. После этого первый замглавы АП Сергей Кириенко поставил окончательную точку, заявив, что в своё время договор сыграл свою позитивную роль, но российское государство построено не по договорному принципу.

Напряжённости в отношениях центра и регионов добавляет и ожидание полноценного старта президентской кампании осенью. Скорее всего, одной из её центральных тем станет борьба с зарвавшимся чиновничеством на местах, а значит, возможны новые неприятности у наиболее неуверенно чувствующих себя губернаторов, слухи о списках которых вновь начали циркулировать в политическом классе.

С другой стороны, власть демонстрирует, что готова оказывать поддержку губернаторам в ситуациях, когда они чувствуют себя неуверенно. Ярким примером этого является полный отказ от конкурентных кампаний на выборах глав регионов. Ранее ожидавшиеся требования федерального центра обеспечить конкурентность электорального процесса нервировали региональные элиты (ту их часть, которую нельзя отнести к контрэлитам), которые видели в этом дополнительный фактор дестабилизации на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Правда, в данном случае имеет место попытка и прощупать на ближайших губернаторских выборах модель легитимации итогов президентской кампании 2018 года, которая, судя по происходящим событиям, может быть такой же по динамике, как и текущие губернаторские выборы, если, конечно, осенью не произойдёт серьёзного перелома политической ситуации.

Другим позитивным сигналом губернаторскому корпусу стало заявление того же Сергея Кириенко в отношении главы Кемеровской области Амана Тулеева. Кремлёвский чиновник дал понять, что менять его, пока позволит здоровье, не планируется. Это означает, что ставка Москвы на «молодых технократов» не является единственным направлением кадровой политики Кремля, и губернаторы-старожилы, которые по-прежнему могут демонстрировать способность «держать» регион как в социально-экономическом, так и в политическом плане, могут рассчитывать на позитивные перспективы даже в условиях наличия серьёзных претензий у правоохранителей к их окружению.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР)

В последние годы мы видим серьёзное обновление губернаторского корпуса. Мы это поддерживаем, потому что всегда выступаем за смену и за ограничение сроков пребывания на посту. Один срок 5 лет — и всё. Если очень хороший управленец, то можно направить в другой регион, но максимально удалённый от первого. Чтобы не успевали обрастать разными «схемами».

Поэтому мы выступаем за то, чтобы губернаторы назначались. Так обновлять управленческий корпус проще. Ведь выборы уже 5 лет идут, а у нас ещё целых четыре ельцинских губернатора остались. Сам он умер уже 10 лет назад, а его ставленники до сих пор сидят, хотя их менять уже давно пора. Пора дать дорогу молодёжи, тем, кому сегодня 35−55 лет, а всех кто старше — в консультанты, эксперты, референты, педагоги.

Почему ещё назначать — правильнее. Россия — это огромная и преимущественно ледяная территория. Тяжёлое производство, обслуживание жилья, медицина и пр. — всё это неконкурентоспособно по сравнению с работой в миниатюрных, тёплых европейских странах. И поэтому управлять этим гигантским хозяйством необходимо из одного центра, это может сделать только централизованное государство. Поэтому избыток демократии в наших условиях, к сожалению, приводит только к ухудшению качества жизни.

Тем более, нужно вспомнить об истории губернаторских выборов. Их вернули, чтобы пойти навстречу протестным митингам, но нужно было обезопасить систему от маргинальных кандидатов. А таких было полно в «Справедливой России»: Гудковы, Пономарёв и другие. Теоретически, они могли воспользоваться ресурсами парламентской партии и пойти на губернаторские выборы напрямую. Вот из-за этого и ввели муниципальный фильтр, чтобы их отсечь. И получилось, что выборы губернаторов в нынешнем виде и централизованному управлению мешают и ведут к политической монополии, как бы это не было парадоксально. Кандидату от оппозиции в губернаторы выдвинуться сложнее, чем на пост президента. А политическая монополия ведёт к коррупции. Сколько у нас уже губернаторов арестованы и сидят в тюрьмах? Практически все ведь от одной партии. И ещё многие уйдут в отставку, кто правильных выводов не сделал. Ведь именно с работой губернаторов, а не федеральной власти у нас многие проблемы сегодня связаны.

Если бы у нас было назначение губернаторов, то можно было бы главу региона, который проштрафился, отправлять в отставку, а на его место направлять представителя другой партии. Сейчас у нас только 3 губернатора от парламентской оппозиции, а должно быть хотя бы 10. Людей можно взять у нас — ЛДПР, у левых партий, и во всех регионах создать многопартийную администрацию, как это сделал наш губернатор Островский в Смоленске. Пока же получается так, что они под руки из кабинетов выводят своих губернаторов, министров, чиновников, все тюрьмы переполнены, а на ситуации в целом это не сказывается. Потому что одна и та же политическая сила у власти, политическая монополия.

Кроме того, нужно укрупнять регионы. Зачем нам дробление на 85 субъектов? Где ещё такое частое деление на регионы? Давайте объединим соседние субъекты и будет у нас 35−40 губерний, не больше, и всех глав назначает Москва. Тогда будет порядок — чуть меньше демократии, но мощное государство.

Дмитрий ФЕТИСОВ

Политический консультант, директор консалтингового агентства «NPR Group»

В последние месяцы самыми главными событиями в жизни некоторых представителей губернаторского корпуса стали избирательные кампании и ставшая уже знаменитой «зеленая папка» президента.

Тем не менее, избирательные кампании на губернаторских выборах живостью не отличаются. Виной всему отсутствие конкуренции и нежелание Администрации президента искусственно добавлять драматургии выборам. Единственными более-менее заметными событиями стали жалобы не прошедших муниципальный фильтр Ройзмана и Мархаева и попытка связать рейтинги действующих врио и президента в ходе кампании. Баннеры с поддержкой врио Владимиром Путиным, появившиеся в этом году, давно уже так активно не использовались в ходе губернаторских выборов и пока неизвестно, насколько эффективен этот ход. В случае слабой работы действующих врио и фактически будущих избранных губернаторов может снизиться рейтинг самого президента в отдельных регионах, что не останется незамеченным в ходе уже мартовских выборов.

Настоящее оживление среди губернаторского корпуса вызвала «зеленая папка» с жалобами жителей на региональные проблемы, которую Путин вручает каждому губернатору, с которым встречается. Для одних эти встречи проходят безболезненно и в рабочем режиме, другим Путин демонстрирует открытую поддержку (Васильев, Овсянников), третьих же ждёт град президентской критики (Левченко). Этот подход, введённый лично президентом, позволяет чётко выявить, к кому из глав регионов Владимир Путин благосклонен, а чьей работой недоволен. И это уже непосредственно отражается на позициях губернаторов и их влиянии в федеральном центре.

Сергей РУМЯНЦЕВ

Юрист, директор Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП)

Хочу затронуть близкую мне, как юристу, тему, затрагивающую все регионы, в которых сейчас проходят выборы глав. То, что роль муниципального фильтра в электоральных процессах в нашей стране гипертрофирована, было известно и раньше. Однако события лета нынешнего года продемонстрировали это особенно резко и наглядно. Муниципальный фильтр в России появился как инструмент сдерживания на фоне возродившегося в 2012 году института выборности губернаторов. Как недавно отметила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, он был введён для того, чтобы «не было случайных людей». Можно долго дискутировать на тему — правильно ли делить людей на «случайных» и «неслучайных» по отношению к их праву на участие в выборах, но объяснение причины возникновения муниципального фильтра в российском законодательстве Валентина Ивановна передала очень чётко. Да, это именно «фильтр», и да, основная его функция — это «отсев».

Институт муниципального фильтра пришёл к нам из французской избирательной системы — во Франции схожий порядок поддержки кандидатов на этапе регистрации существует на выборах президента Франции. Но при этом есть два существенных отличия: 1) выборные муниципальные должностные лица во Франции имеют право поддержать более одного кандидата; в России же депутат имеет право подписаться только за одного из кандидатов; 2) количество тех, среди кого можно собирать подписи во Франции существенно выше: кандидат в президенты Франции должен заручиться поддержкой 500 выборных муниципальных должностных лиц из 43 000. А у нас претендент на должность губернатора должен собрать от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов (причем в ¾ территорий это должны быть подписи депутатов уровня не ниже района), и это при том, что в среднем число депутатов муниципального уровня в области обычно около 1000−1300. При этом отметим, что в подавляющем большинстве муниципальный депутатский корпус у нас состоит из депутатов «Единой России».

Рассуждения на тему, плох или хорош муниципальный фильтр — это дискуссия из разряда философских. Муниципальный фильтр сегодня — это данность. Причем: а) установленная законом; б) поддержанная соответствующим постановлением Конституционного суда.

Уверен, не нашли бы тогда такого эффективного рычага воздействия на кандидатский корпус, институт выборности губернаторов в 2012 году не возродили бы. Власти на тот момент нужна была уверенность в том, что она сможет контролировать ситуацию. Сейчас должность главы региона является скорее «рисковой» (если не сказать «расстрельной»), и желающих занять этот пост заметно поубавилось, ибо должность губернатора сегодня — это максимум ответственности при полном отсутствии возможности использовать регион как инструмент обогащения. Так вот на данный момент можно предположить, что власти пойдут на «ослабление» механизмов фильтра. Отменять его, вероятно, не станут (последние заявления председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой это подтверждают), но такое существенное изменение, как отмена запрета на поддержку муниципальным депутатом более чем одного кандидата, вполне возможна.

Такой шаг, думается, был бы верным, как с точки зрения соответствия принципам равенства и всеобщности выборов, которые являются конституционными правами граждан, так и с точки зрения регулирования политической турбулентности. Всё чаще её вызывают скандалы с муниципальным фильтром, как это было в Екатеринбурге, Бурятии или в Севастополе, где кандидат Виктор Резанов демонстративно сдал чистые подписные листы. Причём везде камнем преткновения становилось правило о невозможности поддержать более чем одного из кандидатов.

Кроме того, предоставление депутатам права поддержать нескольких кандидатов, на мой взгляд, оздоровит как вертикальные, так и горизонтальные связи в системе муниципальной власти, особенно в тех регионах, где фильтр стал жёстким рычагом административного давления со стороны региональной власти на мэров городов и глав районов, которые де-факто отвечают за «выполнение нормативов».

Первая группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 1 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская область 2 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская область 3 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская область 4 СОБЯНИН Сергей Семёнович Город федерального значения Москва 5 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий автономный округ 6 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская область 7 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Город федерального значения Санкт-Петербург 8 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Республика Татарстан 9 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская область 10 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская область 11 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чеченская Республика 12 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Республика Мордовия 13 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Республика Крым 14 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 15 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Республика Башкортостан 16 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская область 17 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 18 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий автономный округ 19 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская область 20 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 21 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 22 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская область 23 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 24 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашская Республика 25 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская область

Избирательная кампания не доставляет никаких неприятностей Евгению Савченко (Белгородская область). Его доминирование абсолютно и, по единодушному мнению, результаты выборов предрешены. При этом легитимность предвкушаемой победы так же мало кто из экспертов ставит под сомнение: Евгений Степанович по имеющимся данным действительно располагает значительной поддержкой избирателей, чему не очень мешает даже пресловутый «эффект усталости» от его долгого нахождения у власти. Пока избирательная кампания катится по накатанной. Главной угрозой для белгородского губернатора, по-прежнему, являются не конкуренты, а излишнее усердие подчинённых и медийный «пересол», когда избиратели будут про него слышать «из каждого утюга».

Посещение региона Владимиром Путиным для губернатора прошло вполне позитивно, несколько укрепив и без того прочные позиции. Обнародованная в последнее время статистика, — от темпов экономического развития региона, до уровня преступности на душу населения, также благоприятна для Евгения Савченко.

Среди многочисленных программных заявлений губернатора, которым он, по всей видимости, придаёт большое значение, особое внимание привлёк его эмоциональный демарш против фарминдустрии («10% пользы и 90% вреда») и планы создания концерна по производству природных медикаментов. Хорошую медийную реакцию вызвала настоятельная рекомендация Евгения Савченко изучать материалы блогера Варламова, в той части, которая касается строительства и благоустройства жилья в Финляндии. Не случайно эксперты отмечают исключительно активное использование интернета в избирательной кампании губернатора. Одобрения заслужили планы значительных финансовых вливаний в развитие сельского туризма, производство экопродуктов и совершенствование сервисных услуг в сельской местности.

В основном благоприятно была воспринята информация о возможном распространении, вслед за Москвой, на Белгородскую область программы реновации.

Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ) несколько ухудшил свои результаты. По сравнению с предыдущим исследованием, количество критических отзывов о его работе существенно увеличилось. Негативно сказались на имидже главы разоблачительные публикации и публичные высказывания, касающиеся коррупции и злоупотреблений, якобы процветающих в ЯНАО. По мнению многих экспертов, данная акция не является случайной и знаменует собой начало кампании, направленной против Дмитрия Кобылкина. Синхронная подпитка этой кампании из различных источников (от юриста-активиста, до федерального СМИ) подтверждает обоснованность подобной трактовки. Впрочем, вне зависимости от происходящего на медиа-поле, можно констатировать ухудшение коррупционной обстановки в регионе: по данным Генеральной прокуратуры, в последнее время число преступлений, связанных с получением взятки, в ЯНАО действительно выросло, притом, что в целом по России зафиксировано их значительное снижение.

Борьба с лесными пожарами потребовала в ЯНАО введения режима ЧС. Губернатор был вынужден обратиться за помощью в другие регионы. Подобные катаклизмы, помимо дополнительного расхода сил и средств, практически всегда в той или иной степени усиливают социальную напряжённость. Тем более, что в связи с пожарами, в СМИ так же появилась очередная порция материалов, направленных против Дмитрия Кобылкина. Однако ещё больший негативный резонанс получили поджоги в городе Губкинском, оставившие без жилья более ста человек. Сознательное уничтожение многоквартирных деревянных строений продолжает оставаться в ЯНАО серьёзной проблемой. Среди других неблагоприятных событий, эксперты отмечают жалобу вахтовиков Владимиру Путину на невыплату зарплат; конфликт в Ноябрьске, где нефтяная компания перекрыла местным охотникам и рыболовам доступ к промысловым угодьям. Также беспокойство вызвали просадки дорожного полотна на стратегически важной трассе «Надым — Салехард», которую ввели в эксплуатацию несколько лет назад.

Тем не менее, данные Росстата, обозначившие отличные экономические показатели региона, удержали Дмитрия Кобылкина от более существенного проседания в «Национальном рейтинге».

В рассматриваемый период несколько улеглись эмоции, вызванные реновацией и поддержкой, оказанной в этом вопросе Сергею Собянину (Москва) президентом России. Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое проводил Владимир Путин, объективно усилило аппаратные позиции мэра. Однако в июле-августе внимание многих экспертов переключилось с «большой политики», на другие сюжеты. В результате, в «Национальном рейтинге» позиции Сергея Собянина несколько ухудшились. Крайне неблагоприятное впечатление произвели обнародованные данные за первую половину 2017 года, свидетельствующие о резком падении промышленного производства в Белокаменной. Ожидаемо остро отреагировали эксперты на очередную массовую драку гастарбайтеров из ближнего зарубежья. К счастью, в отличие от прошлогоднего побоища на Хованском кладбище, на этот раз обошлось без убийств и применения огнестрельного оружия, заменённого на лопаты и кувалды. Недоумение многих экспертов вызвало решение о новом витке уплотнительной застройки прилегающих к МКАД территорий. Вполне логично возникает вопрос, что случится с городом, когда всё запланированное к постройке будет не только воздвигнуто, но ещё и заселено?

Эффект от грандиозных масштабов благоустройства города, ослаблен сообщениями о случаях уничтожения в его ходе результатов благоустройств предыдущих. При таком подходе заявление одного из заместителей Сергея Собянина на Московском урбанистическом форуме, что благоустройство улиц Москвы не закончится никогда, приобретает несколько зловещий оттенок. Выделение 6 млрд рублей на декоративную подсветку зелёных насаждений столицы, многим экспертам не кажется столь уж необходимыми тратами. Информация о возведении элитного жилья, вместо запланированного Дворца водных видов спорта также не прибавило баллов мэру. К получившим большой резонанс темам переноса столицы и упоминанию Сергея Собянина в качестве возможного преемника Владимира Путина большинство экспертов «Национального рейтинга» отнеслось равнодушно.

При этом, сторонники Сергея Собянина, как всегда, указывали на энергичное преобразование Москвы, ремонт, благоустройство, сдачу целого ряда объектов городской инфраструктуры, значительно лучшее эстетическое восприятие некоторых районов, после проведенных там работ, появление в центре города удобных рекреационных и прогулочных зон. Характерно, что сами по себе неудобства, связанные с повсеместным ремонтом и строительством большинство экспертов воспринимали достаточно спокойно. Ключевым вопросом, разделившим тех из них, кто поддерживает мэра с теми, кто ему заочно или очно оппонирует, является уплотнительная застройка и без того перенаселённого города. На муниципальных выборах, которые пройдут в Москве в сентябре, никаких особых проблем у мэра не предвидится. А вот лёгкое переизбрание самого Сергея Собянина в следующем году, многие эксперты ставят под сомнение. Конечно, если ему будут оппонировать сильные и принципиальные соперники.

Как правило, когда в рамках «Национального рейтинга» речь шла о Чеченской республике, отклик экспертов вызывали те или иные действия или заявления лично Рамзана Кадырова. При этом, сам регион многие годы сохранял репутацию стабильного, хорошо контролируемого и, в определённом смысле, даже безопасного. Пожалуй, впервые за время публикации исследования, основное внимание привлекли другие фигуры и события, непосредственно не связанные с Рамзаном Ахматовичем. Обнародованные данные Генеральной прокуратуры за первые шесть месяцев нынешнего года, вывели Чечню на первое место в РФ по росту числа зарегистрированных преступлений. Хотя общий уровень преступности в республике продолжает оставаться относительно низким, но выявившаяся тенденция встревожила очень многих. Негативный информационный фон дополнили сообщения о вымогательстве крупных денежных сумм, к которому был якобы причастен спикер республиканского парламента, действовавший под «прикрытием» представителей местных силовых ведомств. Кроме того, некоторые эксперты «Национального рейтинга» остро отреагировали на заявление бежавшего за границу бизнесмена, руководителя одного из грозненских мупов о том, что его пытали в мэрии Грозного, пытаясь выбить деньги.

Серьёзным неблагоприятным фактором явилось обострение конфликта между чеченской и аварской общинами в расположенном на территории Дагестана приграничном селе Ленинаул. В данном случае руководители Чечни и Дагестана оперативно вмешались в ситуацию и сделали всё для предотвращения эскалации конфликта.

Также эксперты отметили скромные экономические показатели Чечни в первой половине 2017 года; откровенно низкие оценки, поставленные ОНФ региону за исполнение программы капитального ремонта; выводы Минэкономразвития о неэффективности особой экономической зоны «Ведучи» и распоряжение местного министерства образования, предписавшего школам закупать дневники с эмблемой футбольного клуба «Ахмат».

Накануне выхода настоящего рейтинга произошло убийство депутата республиканского парламента Мухмада Асхабова, возглавлявшего комитет по земельным отношениям. Этот трагический случай ярко проиллюстрировал сделанные экспертами негативные выводы об ухудшении ситуации в регионе.

Владимир Волков (Республика Мордовия) продолжает демонстрировать в «Национальном рейтинге» стабильно высокие результаты. При этом возглавляемый им регион отличается сочетанием высокого уровня долговой нагрузки с хорошими показателями развития экономики: данные Росстата зафиксировали 12,9% роста в первом полугодии 2017, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом речь идёт не только о поддержании и развитии традиционных производств, привычного технологического уклада. Многих экспертов удивило вхождение Мордовии в пятёрку регионов России по оснащению производств передовыми технологиями из расчёта на тысячу жителей. Центр исследований региональной экономики пришёл к выводу, что по этому показателю регион опережает и Москву, и Санкт-Петербург. Таким образом, руководству Мордовии, по всей видимости, удаётся не проедать заимствования, но преобразовывать их во вполне осязаемые экономические достижения.

О результате предстоящих в сентябре выборов Владимир Волков, по мнению экспертов, может особо не беспокоиться. Электоральное поле в республике было «структурировано» ещё до его заступления в должность. По большому счёту, Владимиру Волкову на выборах осталось только не разрушать уже сложившуюся систему и не проявить уж слишком большой беспечности. При этом его реальный рейтинг среди избирателей также находится на высоком уровне. Нынешний глава для переизбрания вполне может обходиться без скандалов, в частности, без скандалов, связанных с применения муниципального фильтра. Поэтому все, кто подал документы на участие в выборах губернатора, были успешно зарегистрированы. По сообщениям некоторых экспертов, не без благословления самого Владимира Дмитриевича.

Улучшил положение в группе лидеров Сергей Аксёнов (Республика Крым). Этому способствовало сразу несколько благоприятных факторов. Во время своего очередного визита на полуостров, Владимир Путин по-сути осуществил эффективное продвижение Крыма и многих его брендов. Благоприятно эта поездка сказались и на имидже регионального главы. Во время визита каких-либо публичных критических высказываний в его адрес со стороны президента не было. СМИ постоянно напоминают о высоком уровне доверия к Сергею Аксёнову со стороны руководства страны.

Свод автомобильной арки моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, недавно сведённый строителями, имел не только символическое значение. Он явился важной вехой, показавшей, что стратегически значимый для Крыма проект осуществляется успешно и, безусловно, будет реализован.

Принятие закона об урегулировании кредитных долгов жителей Крыма перед украинскими банками, позволит списать суммы до 5 миллионов рублей, что непосредственно затронет около 200 000 человек. Важным, особенно для муниципального уровня, явилось принятие закона о введении курортного сбора. Полную поддержку экспертов получила остановка Сергеем Аксёновым точечной застройки в Симферополе. Скандал вокруг поставок в Крым газотурбинных установок фирмы Siemens, хоть и связанный с регионом, сразу перешёл на федеральный и международный уровень, никак не сказавшись на имидже губернатора.

Серию отставок в правительстве Крыма большинство экспертов одобрило. Кроме того, в последнее время Сергей Аксёнов явно усилил давление на местные администрации.

Резонансное задержание сотрудниками ФСБ замминистра МВД республики и его сына по обвинению в мошенничестве, воспринимается как акция по наведению долгожданного порядка среди местных силовиков. Пусть это событие проходит «не по линии» губернатора, не с его подчинёнными и т.п., но оно, по мнению большинства экспертов, позитивно для его имиджа.

По экспертным оценкам, серьеёными проблемами для региона остаётся сочетание высокого уровня потребительских цен и низких зарплат.

Большой положительный резонанс получила поездка главы региона во время отпуска на личном автомобиле по Крыму. Её следствием стали резкие высказывания Сергея Аксёнова в адрес глав администраций некоторых муниципальных образований и обещания отставок.

Очевидно, что в последние недели главой предпринимаются попытки наладить диалог с общественностью. В частности состоялась закрытая встреча и достаточно откровенный разговор с представителями СМИ. С другой стороны, в прессе и соцсетях началась кампания против целого ряда общественных активистов. По имеющимся оценкам, кампания очень неудачная, которая в дальнейшем может навредить Сергею Аксёнову.

При этом продолжает доминировать крайне выигрышная для Сергея Аксёнова трактовка происходящего в регионе, как противопоставление в целом неплохого, яркого и энергичного главы, с негодными или прямо коррумпированными исполнителями.

К информационному вбросу о возможной замене Сергея Аксёнова главой Волгоградской области, Андреем Бочаровым, эксперты «Национального рейтинга» отнеслись с иронией.

Информация, связанная с Владимиром Илюхиным (Камчатский край), продолжает в основном оставаться положительной. Федеральный закон, предписывающий понизить энерготарифы на Дальнем Востоке до среднероссийских значений, начал воплощаться в жизнь. На Камчатке это позволило уменьшить платежи для юридических лиц сразу на 40%. Ранее Владимир Илюхин заморозил тарифы для населения. Теперь он в ряде муниципалитетов края пошёл на снижение платежей и для граждан. Все эти события весьма благоприятны для развития региона.

Хорошее впечатление на экспертов произвели цифры озвученные губернатором на традиционном августовском совещании педагогов. Касались они финансирования и планов развития региональной системы образования.

Серьёзной проблемой для поставок продукции местного рыбного промысла иностранным потребителям, традиционно являлась необходимость предварительной перевалки грузов в портах Приморья. Запуск на Камчатке международной контейнерной линии перевозок позволяет направить эти товары заграницу напрямую.

Эксперты отмечают усилия властей по развитию инфраструктуры ТОР «Камчатка», с целью привлечения сюда инвесторов. Впоследствии здесь планируется создать туристический и агропромышленный кластеры. Также привлекло внимание направление более 1 млрд рублей по федеральной линии на развитие дорожного хозяйства региона; освоение крупного месторождения золота «Кумроч»; новые подробности коррупционного скандала в Олюторском районе; повышенное внимание властей и лично Владимира Илюхина к возведению важного социального объекта — краевой больницы.

Часть экспертов негативно восприняла информацию о выставление на аукцион крупнейшего угольного месторождения Камчатки. Его разработкой заинтересовались индийские предприниматели. В первую очередь, обеспокоенность вызвали возможные экологические проблемы, связанные с открытым способом добычи и транспортировкой угля.

Для Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), как губернатора, рассматриваемый период выдался очень непростым. Федеральный резонанс получило нападение мужчины с ножом на прохожих в Сургуте, в результате которого пострадали семь человек. Перед этим преступник записал видеообращение, обнародованное от имени запрещённой в России террористической организации. Ряд экспертов в этой связи обращают внимание на то, что в настоящий момент управление УФСБ по Тюменской области (ХМАО находится в их зоне ответственности), дезорганизовано: прошли аресты сотрудников, обвиняемых в создании преступной группы, убийствах, в том числе заказных, начались проверки и кадровая перетряска. В результате эффективность контртеррористической оперативной работы резко понизилась. Драка со стрельбой в центре Нижневартовска (якобы между переодетыми бойцами ОМОНа и чеченцами), также, по мнению некоторых наблюдателей, обострила межнациональные отношения в регионе. Однако преобладает мнение, что это всё же был чисто бытовой конфликт, без национальной подоплёки. Все упомянутые выше события, безусловно, ухудшают информационную повестку и в той или иной степени приводят к росту напряжённости в регионе. При этом они, безусловно, прямо не относятся к компетенции губернатора. Поэтому ухудшение положения Натальи Комаровой в «Национальном рейтинге», в первую очередь, вызвали другие события. Среди них, — арест двух чиновников регионального Департамента экономического развития и возбуждение уголовного дела против заместителя главы одного из районов. Падение в первом полугодии, согласно данным Росстата, индекса промышленного производства, также не укрепило имидж губернатора. Крах банка «Югра» часть экспертов считает не имеющим отношения к работе и положению Натальи Комаровой, часть же придерживается противоположного мнения. Подготовка к единому дню голосования на уровне муниципалитетов не обходится без скандалов, хотя ничего чрезвычайного в этом смысле в ХМАО не происходит.

Кроме того, эксперты упоминают прекращение строительства дороги около Сургутской ГРЭС из-за отсутствия финансирования; введение режима ЧС в двух районах округа из-за лесных пожаров. Среди позитивных событий эксперты обращали внимание на уровень безработицы, который в настоящее время более чем в два раза ниже, чем в среднем по России; высокий уровень инвестиционной привлекательности региона, подтверждённый международным агентством Standard & Poor’s; выделение в этом году значительных средств на ремонт и строительство дорог (14,6 млрд рублей); второе место ХМАО по исполнению программы капремонта, согласно рейтинга ОНФ.

Положение Дмитрия Миронова (Ярославская область), отличает некоторая двойственность. Губернатор демонстрирует кипучую энергию, многое меняет и улучшает, — здесь он в чём-то схож с московским градоначальником. Однако по самым разным основаниям против него настроена часть местных элит. Тем не менее, положительные экспертные оценки в «Национальном рейтинге» Дмитрий Миронов получает чаще, чем отрицательные. Причина кроется в некоторых объективных показателях и процессах. Экономика региона в первом полугодии продемонстрировала поистине впечатляющий рост, прибавив по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 22,4% (данные Росстата).

Эффективными оказались действия Дмитрия Миронова по решению проблем обманутых дольщиков. В нынешнем году, по сообщениям экспертов, уже введено несколько «зависших» объектов и в ближайшие месяцы запланирована достройка ещё десяти.

Также в рассматриваемый период на счету губернатора спасение завода дорожной техники, которому он подыскал инвестора. Теперь вместо закрытия предприятие будет расширено и увеличит ассортимент выпускаемой продукции. На очереди изыскание возможностей для продолжения строительства новой паровой теплоэлектростанции в Тутаеве, остановленной четыре года назад из-за отсутствия средств.

Визитной карточной губернатора и местных властей является реконструкция исторической части Ярославля («зоны ЮНЕСКО»). Опросы свидетельствуют, что проводимые работы одобряет подавляюще большинство горожан. При этом достаточно много позитивной информации связано не только со столицей региона. На проведение масштабной модернизации электросетей области запланировано направить около трех миллиардов рублей. При этом в модернизации будет задействовано оборудование, выпускаемое местными предприятиями. Эксперты сообщают о проводимой в регионе реконструкции локальных очистных сооружений, реконструкции транспортной инфраструктуры, особенно мостов и т.д.

При этом часть экспертов считает, что губернатор жёстко и неправомерно зачищает под себя политическое поле. Именно по этой причине грядущие выборы главы, в политически очень непростой области, якобы превращаются в безальтернативное и чисто формальное мероприятие. Однако регистрация на них представителя ПАРНАСа оказалась для многих полной неожиданностью. Некоторых местных экспертов раздражает формирование правительства и порой даже руководства районного уровня из так называемых варягов. Не способствовала укреплению положения губернатора низкая явка на довыборах в Областную Думу. Часть местной элиты, не рискуя прямо выступать против Дмитрия Миронова, сосредоточила свои усилия на дискредитации мэра Ярославля, входящего в команду губернатора. Несмотря на указанные перипетии, в рассматриваемый период большинство экспертов благожелательно отнеслось к Дмитрию Миронову. Благодаря чему он в «Национальном рейтинге» сумел войти в группу лидеров.

Анатолий ОМЕЛЬЧУК

Директор ГТРК «Регион-Тюмень»

Можно сказать, что за все 25 лет новой России Тюменской области везло на губернаторов. Действующий губернатор Владимир Якушев — достойный ученик Сергея Собянина, прошедший его замечательную школу, а самая главная черта его характера — большая трудоспособность. Про таких говорят — «настоящий пахарь», «трудяга». Они вместе с Собяниным начинали многие проекты: модернизация Тюмени, школьная и медицинская реформы, строительство современных дорог в Тюменской области. Все эти совместные начинания Якушев достойно завершил.

Среди основных «трудовых подвигов» губернатора — привлечение в регион инвесторов, среди которых много и иностранных, в частности, из Германии и Франции. За последнее время построено 25(!) новых промышленных современных высокотехнологичных предприятий. Нефтяная столица России обзавелась собственной металлургией: введён в строй завод «Тюменьстальмост». Запущен и наращивает мощность Антипинский нефтеперерабатывающий завод, и он скоро войдет в ряд самых крупных нефтеперерабатывающих заводов азиатской части России. Появились и предприятия по производству строительных материалов. А всё вместе это — новые рабочие места, новые налоги, новые специальности в наших вузах. Большое внимание Владимир Якушев уделяет региональному образованию. Тюменский государственный университет борется за право попасть на лидирующие позиции в России, а Индустриальный университет уже входит в первую когорту опорных университетов нашей страны.

Социальная сфера также не остаётся без внимания — построены суперсовременный нейрохирургический комплекс, новые школы, причём, не только в Тюмени, но и в городах области и «глубинке».

Дополнительный факт в том, что при губернаторе Якушеве Тюмень стала вместе с Татарстаном лидером «рейтинга счастья». Область счастливых людей, земля счастливых людей, край счастливых людей.

Конечно, экономические сложности касаются всех, но в Тюменской области работа на инвестиционном поле является как раз ответом на любые предстоящие вызовы.

Хоть лето и не очень событийный сезон, Владимир Якушев активно принимает участие в развитии Тобольского нефтяного кластера, где вводятся новые мощности.

Второй год в летние месяцы юго-восток Тюменской области настигает стихийное бедствие, попадает в зону очень бурного наводнения исторический город Ишим, но и в это время губернатор днём и ночью рядом с пострадавшими, принимая оперативные решения для ликвидации последствий.

Таким образом, 25 лет Тюменская область идет «вверх по наклонной».

Илья ГРАЩЕНКОВ

Политтехнолог, генеральный директор Центра развития региональной политики

Для Собянина довольно трудно определить какие-то параметры эффективности. Обычно на периоде есть определённая динамика. Были проблемы — их сняли, была задолженность — её снизили. У Собянина сложно отследить динамику — он настолько моноцентрический политик с высоким уровнем влияния и таким богатым регионом, что тяжело проследить какое-то движение.

Нельзя не вспомнить реновацию. С одной стороны, было бездарно проведено сопровождение всей это истории. Казалось бы, это должно было ударить по рейтингу Собянина. Но я не думаю, что это как-то на нём сильно отразилось.

Из негативных трендов можно отметить то, что Собянин перестал чувствовать политическое поле, перестал на нём активно выражать себя как лидера через какие-то другие проекты. И реновация, и муниципальные выборы в Москве, невовлечённость москвичей в этот политический процесс, продолжение бесконечной перестройки транспортных магистралей, пробки… Всё говорит о том, что у Собянина нет ни желания, ни задачи вникать в какую-то историю, связанную со своим политическим реноме. Он позиционирует себя как чистый технократ, у которого есть Москва, есть федеральные задачи по превращению Москвы в европейский город и финансовый центр. Все политические издержки ему не важны.

Важный факт — в 2018 году выборы мэра Москвы. Для политика, у которого в следующем году перевыборы, он ведёт себя не в тренде избирательной кампании. Он не работает с протестными группами, он не работает на рост рейтингов популистскими методиками. Собянин ведёт линию, которую сам определил и назначил генеральной. И собирается действовать по принципу «реализовать несмотря ни на что».

Это ставит под сомнение участие Собянина в выборах в следующем году вообще. Выборы мэра Москвы и главы Подмосковья шли в паре, так как это де-факто единый регион, который никак не могут слить воедино из-за слишком больших финансовых потоков, сложно управляемой территории. При этом Воробьёв тоже под вопросом и не известно, пойдёт ли он на следующие выборы. Это создает предпосылки, что Собянин и Воробьёв не будут переизбираться. Слухи связывают их будущую карьеру с федеральным правительством.

Наличие этих слухов также влияет на эффективность Собянина, так как элиты, с которыми он работает, теперь напряжены. Это объяснимо: всегда, когда уходит начальник, неминуемо происходит ротация элит. В чём выражается это напряжение? Те, кто будут заниматься реновацией, сейчас находятся в режиме ожидания: дойдет ли вообще до дела? Вдруг Собянин уйдет, а мы останемся. Не попадём ли мы вообще под следствие, когда начнут проверять траты? Поэтому я думаю, что тут эффективность смещается в сторону политических ожиданий.

Даже протестные акции в Москве не были политическими. К ним привела неправильная реализация хозяйственной программы Собянина, это был, по сути, бытовой протест. Люди вышли на улицы не потому, что они не поддерживают Собянина-политика, а потому, что они не понимали, что это за программа реновации, почему их будут выселять из домов и на каких условиях. Кампании при этом сопутствовало провальное информационное сопровождение, после чего была попытка смягчить все пункты программы реновации. Смог ли он справиться с протестами? Он их не ожидал, но как только понял просчет своей команды, они решили этот просчет исправить. И довольно быстро с этой волной протеста справились. Было объявлено, что никого насильно выселять не будут, ввели программу голосования, в результате которой оказалось, что всё равно соотношение согласных с несогласными — 70% на 30%. Полное большинство.

Политического протеста не было и о незаинтересованности москвичей в этой повестке говорит и неучастие горожан в выборах муниципалитетов. Никто не знает кандидатов, нет медийной поддержки ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции. Мы не видим ситуации 2011 года, когда всеобщая политизация приводила к тому, что люди шли волонтерами на выборы. Сейчас апатия, нет московской политической повестки как таковой. Все повестка связана с общим ухудшением экономики России и недовольством тем, что ничего не делается для улучшения ситуация. Время от времени этот повод превращается в сегмент региональной политики: федеральная власть ничего не делает, а в Москве почему-то ещё последние деньги на плитку тратятся. Это не протест, это недовольство. И Собянин не заинтересован в коммуникации с этими группами для улучшения собственного рейтинга. Есть подозрение, что он надеется победить за счёт тех, кто за него традиционно голосует. То ли это непонимание Собяниным своего ближайшего политического будущего.

Вячеслав СМИРНОВ

Политолог, политтехнолог. Директор Научно-исследовательского института политической социологии. Член Президиума Профессионального союза политических экспертов, консультантов и технологов

Мэра Москвы не стоит рассматривать наравне с остальными главами субъектов Федерации. Москва особый регион, да и административно-политическая биография Сергея Семёновича Собянина гораздо более богатая, чем у его коллег губернаторов. Поэтому и критики больше и спрос особый.

Последнее время большое количество негатива было связано с проблемами реновации, но к концу лета ажиотаж спал и, надеюсь, осенью не вспыхнет вновь. Большинство протестов было связано с недостаточной информированностью населения, завышенными ожиданиями или целенаправленным разжиганием конфликтной ситуации. Но складывается впечатление, что команда Собянина учла свои ошибки.

Вообще же, москвичи традиционно сравнивают мэра Москвы с предшественником. К Лужкову разное отношение. Кто-то его вспоминает с тоской. Говорит, что он был москвич, работавший для москвичей и особенно пенсионеров. А Собянин строит Москву для туристов. Это, конечно, не верно. Лужков фактически забрал город у жителей и отдал бизнесменам. Собянин же исправил этот порочный перекос. Один лишь массовый снос торговых точек решил многие проблемы и облагородил город. Кроме того, это был чувствительный удар по этническим ОПГ.

Нельзя не приветствовать и реконструкцию Москвы. Несмотря на некоторое сопротивление, город преображается. Я бы сравнил проводимые сегодня в Москве градостроительные работы с «османизацией» Парижа времён Второй империи. К барону Осману тогда было много вопросов. Население, особенно жители сносимых трущоб и пострадавшие владельцы аварийных доходных домов, было крайне возмущено перепланировкой города. Но прошло время и теперь иного Парижа и представить невозможно. Думаю, так же будет и с «собянинской» модернизацией. Всё будет оценено только со временем.

Если же не касаться градостроительных проблем, то Собянин на сегодняшний день самый влиятельный и успешный губернатор в Российской Федерации. Это понятно и без рейтингов.

Дмитрий СОЛОННИКОВ

Политолог, директор Института современного государственного развития

К концу лета стало окончательно ясно, что радикальных изменений в городском управлении в ближайшее время не будет. Среди индикаторов — успешная встреча Георгия Сергеевича Полтавченко с Владимиром Владимировичем Путиным, устойчивое положение во всех рейтингах (Полтавченко больше не упоминается как кандидат на отставку). Относительно напряжённый период начала года пройден, а это определённый успех. Небольшой «ложкой дегтя» стал спорт. Прошедший Кубок конфедерации заметного следа не оставил. Новых станций метро к нему не открыли, новых дорог и мостов тоже. Проблемы «Зенит-Арены» продолжают удивлять и вызывать, мягко говоря, недоумение. И, опять же, как пример, последний ролик с губернатором в социальных сетях, где он ратует за команду «Ахмат» из Грозного, что несколько странно для губернатора родного города «Зенита». Но сфера спорта, к счастью, не доминирующая в общественном сознании. С одной стороны, в городе продолжается рост промышленного производства, нет уже заметного роста цен, идёт достаточно успешный туристический сезон. Работает сфера отдыха и развлечений. С другой стороны, лето — пора отпусков и традиционно период позитивных оценок. Это субъективно, но всё равно влияет на ситуацию. Идёт строительство штаб-квартиры «Газпрома», готовится переезд офиса компании. Состоялась серьёзная поездка представителей городского правительства с официальным визитом в Чечню к Рамзану Кадырову. Но общее спокойное положение в городе несёт в себе ряд внутренних противоречий. Существует раскол по линии Законодательного Собрания и ряда фигур Смольного. Но в прошедшие месяцы конфликт не выходил на острую фазу. Остаётся «подвешенным» вопрос с передачей РПЦ Исаакиевского собора.

Продолжается серьёзный конфликт по поводу участия ряда региональных политиков в неразрешённых акциях массового протеста. Все это даёт почву для сложного взаимодействия элит и главы региона. После весеннего теракта в метро, жизнь в городе снова вошла в спокойное русло. На фоне сообщений о проблемах в ряде соседних регионов и сложностей с их главами, Санкт-Петербург продолжает выглядеть достаточно стабильно. Формируется собственное позиционирование в СМИ, готовится к перезапуску региональный телевизионный канал на базе бывшего телеканала «LIFE». То есть с точки зрения традиционного информационного и политического поля, руководство города во главе с губернатором выглядят достаточно ровно и беспроблемно. А это уже хорошо.

Михаил НАДЕЖДИН

Учредитель и директор юридической компании «Надеждин и партнёры» (г. Набережные Челны)

В связи с истечением срока действия договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном, позиция руководства республики, в чём-то позиционирующего себя несколько обособлено от других российских регионов, активно освещалась и освещается в СМИ. Действительно, сложно понять, чем Татарстан отличается от других субъектов РФ, ведь по Российской Конституции все регионы должны быть в равных условиях. Хотя деятельность самого Рустама Нургалиевича, как руководителя республики, на «хозяйственном поприще» нареканий не вызывает, но политический компонент вызывает некоторый «осадок». При этом позиция федерального центра тоже не отличается общительностью и ясностью формулировок по этому вопросу. Существующая в республике клановость не позволяет многим пробиться в стройные ряды республиканской политической и экономической элиты. В Татарстане строятся заводы, фабрики, каждый день что-то открывается, но как будет дальше, когда регион лишится своего привилегированного положения? Политические моменты сегодняшнего дня, несущие определённые противоречия с позицией федерального центра и практические дела, когда Рустам Минниханов много делает для экономического и социального развития республики немного противоречат друг другу. При этом, проблемы банковской системы в Татарстане также добавляют определённый «градус напряжения». Бизнес-сообщество нервничает из-за неоднозначной позиции как федерального, так и республиканского руководства.

Татьяна АРТЁМОВА

Социолог, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество «Знание» (г.Калуга)

В текущий момент для региональной власти и лично для главы региона Анатолия Артамонова характерна стабильная и, в каком-то смысле, рутинная работ на результат, при постоянном внимании ко многим сферам экономической и социальной жизни региона. Это, прежде всего, происходит из понимания необходимости профессиональной управленческой системы, желания создать эффективную управленческую команду на всех уровнях. Важно, что данный подход демонстрирует такие важные политические навыки, как умение создать политический баланс в регионе и умение поддерживать в рабочем состоянии систему разрешения конфликтов. Что, в свою очередь, было бы невозможно без поиска механизмов стимулирования системного развития.

Ещё одним показателем стабильности является то, что население на выборах поддерживает губернатора и его кандидатов на муниципальном уровне. При этом область старается выдерживать показатели по «средней заработной плате по региону» для бюджетников (майские указы президента). В регионе активно идёт привлечение инвестиций, в том числе иностранных. Но и социальная сфера не остаётся без внимания — есть новые проекты в культуре, спорте и экологии. А динамичная смена управленческих элит даёт свои результаты в профилактике коррупции. Те руководители, для которых делаются исключения в этом процессе, вызывают много нареканий, как населения, так и элит. Но в целом элиты понимают и поддерживают губернатора.

Существует ряд накопившихся годами проблем, которые по тем или иным причинам не разрешены, что создаёт «зоны напряжения». Но выстроенная система PR позволяет их вовремя «тушить» как в СМИ, так и в общественном мнении. И, что очень важно, большую поддержку губернатору оказывают выходцы из региона, занимающие сильные позиции в федеральной власти.

Антон ЧАБЛИН

Политолог, журналист, обозреватель интернет-изданий «Открытая газета», «Кавказская политика», «Свободная пресса — ЮГ» (г. Ставрополь)

Вся политическая деятельность Рамзана Кадырова превращена в реалити-шоу. Сложно определить, где заканчивается Кадыров как губернатор и начинается Кадыров как шоумен. Вспоминается свадьба Баскова, продвижение бизнеса Тимати. То есть занимается Кадыров тем, что не свойственно любому губернатору, не обязательно кавказскому. И это, на мой взгляд, умаляет его имидж как политика. Кадыров — политик популистского типа.

Решения, которые принимает сам Кадыров, носят популистский характер. Показательна его активность на международном фронте: решение проблем Донбасса, Сирии, Сомали, где он освобождал моряков. Когда он занимается внутренними вопросами республики — сложно понять. Хотя это объясняется тем, что Кадыров — представительская фигура. И у него есть надежный бэк-офис с техническим правительством, технических премьером, техническими министрами. Они никому не известны, не публичны, потому что сама публичность полностью перетянута на сторону самого Кадырова и все чиновники, которые занимаются текущей работой, дороги строят, жильё выделяют, обеспечивают работу бюджетных учреждений, все они совершенно незаметны. А что касается крупных достижений — выбивание денег из федерального бюджета или частные инвестиции, решение вопросов с коррупцией — это всё Кадыров записывает в личный актив.

В Чечне, в отличие от большинства кавказских регионов, совсем не наблюдается недовольных групп граждан, если не говорить об отдельных личностях вроде Джалалдинова. Что, конечно, сказывается на представлении, будто у региона нет никаких проблем, хотя это и не так. Но Кремль такой расклад устраивает.

Григорий ИОФФЕ

Председатель Общественной палаты Республики Крым

На сегодняшний день положительный рейтинг Сергея Аксёнова не претерпел никаких заметных изменений, несмотря на то, что в самой республике в общественных настроения изменения происходят. Это понятно, потому что 3,5 года назад были достаточно серьёзные ожидания. Они были подкреплены определёнными политическими событиями, борьбой политической, накалом страстей. Теперь настало время будничной работы, изучения новых реалий — и в бытовом отношении, и в правовом смысле.

При этом, повторюсь, отношение крымчан к главе республики серьёзных изменений не претерпело. Претензий к власти появилось больше. Они зачастую связаны с теми привычными для России недостатками, которые крымчанами воспринимаются как жителями одной большой страны. Несмотря на то, что беспрецедентно большие суммы выделяет центр для Крыма. Несмотря на то, что Крым уже сам собирает большое количество налогов и пополняет свой бюджет. Несмотря на это остаются проблемы с дорогами, со здравоохранением, образованием. И сегодня они воспринимаются жителями Крыма как общероссийские проблемы. При этом сравниваются различные регионы и часто это сравнение не в пользу Крыма, потому что у нас есть свои специфические особенности, связанные с продолжающейся транспортной блокадой (мы можем пользоваться только керченской паромной переправой для попадания на материк), другими видами блокад. Не до конца решён вопрос с электричеством, хотя энергомост полностью работает. Но в жаркие месяцы из-за большого потребления есть определённые проблемы. Это, конечно же, накладывается и на отношение ко власти, в основном на муниципальные органы. В этом смысле, лично к Сергею Аксёнову претензии минимальны.

Тот факт, что Аксёнов старается исправить положение, в том числе, кадровыми решениями — меняя министров, инициируя смену руководителей регионов, — отводит от него претензии, которые крымчане адресуют органам власти.

Это происходит ещё и потому, что Аксёнов не стоит на месте. Как управленец, он постоянно совершенствует и меняет свои методы и способы руководства Крымом. Если сравнить Аксенова трехлетней давности и сегодняшнего, то это будут совершенно разные люди. У него появился опыт, появились знания. У него есть наработанные приёмы и способы, которыми он пытается исправить те недостатки, о которых я говорил.

Связь главы республики с общественными институтами, в том числе с Общественной палатой возросла. Очень многие вопросы, которые требуют его решения, он проверяет на площадке Общественной палаты и прислушивается к тому, о чём говорят представители некоммерческого сектора. Для нас это глобальное изменение.

Кроме этого, Аксёнов понимает, что власть, опирающаяся на приезжих легионеров, не оправдала себя. Поэтому, я думаю, что будущие политические изменения будут носить внутрикрымский характер, потому что к легионерам из других регионов России относятся негативно, это он тоже понял.

Сегодня Аксёнов решил изменить свое отношение к главным очагам напряжения, муниципальным образованиям. С сентября он планирует проводить больше времени в поездках по регионам Крыма, решая на местах эти проблемы.

Эти изменения в управлении республикой приводят к тому, что высокий рейтинг Аксёнова остаётся на том же уровне. Если раньше он, условно, держал при себе плётку и пытался руководить на силовом уровне, то сейчас он об этом не думает. Сейчас он пытается искать приемлемые варианты, связанные с методами управления и субъектами управления. Поэтому большое количество чиновников за последнее время расстались со своими креслами, а многие из них заинтересовали правоохранительные органы. Думаю, он и дальше будут использовать эти методы.

Анатолий КИРНОСЕНКО

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края

Кода случилось наводнение в одном из поселков Камчатского края Владимир Иванович отреагировал очень оперативно — выехал на место и разобрался, пообещал компенсировать их убытки. Также недавно произошло чрезвычайное событие — вследствие сильных дождей сошли поводки, которые повредили дороги. Работа была проведена оперативно, по поручению Владимира Ивановича.

Достаточно успешная кандидатура находится на посту главы города, в чем видится заслуга Владимира Ивановича Илюхина.

Из отрицательных сторон я бы отметил скандалы, которые идут в Интернет-пространстве, связанные с именем одного из министров. Любая работа правительства относится и к компетенции высшего должностного лица.

Могу ещё про недостатки сказать, хотя это уже на придирку будет похоже: движение идёт, но хочется большего. Сейчас морской порт, гостиница, жилые дома строятся. Но всё же не хватает некоего толчка, драйвера экономики, который бы позволил создать новые рабочие места и дополнительно привлечь инвестиции серьёзные, в том числе и зарубежные и пополнить бюджет. На мой субъективный взгляд, доходы в бюджет могли бы быть и больше. Поэтому оценка выше среднего, но не самая высокая.

Дмитрий КАЗАНЦЕВ

Политолог, заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

За прошедшие месяцы положительные оценки главе Башкирии можно поставить как минимум за качественную работу по трём приоритетным вопросам. Это и сохранение объёмов введённого жилья (по которым республика заняла второе место в ПФО), подписание договора на проектирование и строительство Восточного выезда из Уфы и выработка компромиссного подхода к вопросу изучения башкирского языка.

Своевременно предпринятые шаги главы республики позволили придти к подписанию трёхстороннего договора на проектирование и строительство Восточного выезда из Уфы. Ранее Р. Хамитов заявлял, что на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта планируется привлечь около 74 миллиардов рублей частных инвестиций, а сам объект в некотором смысле считался многострадальным для региона уже долгие годы.

Проверкой на прочность для главы республики стал и острый вопрос изучения башкирского языка в общеобразовательных учреждениях. Так, после недавнего заявления на Совете по межнациональным отношениям президента страны Владимира Путина о недопустимости навязывания неродного языка, в ряде национальных республик произошли серьёзные диспуты. При этом компромиссный, дипломатичный подход, предложенный республиканскими властями, позволил в значительной мере деполитизировать эту тему и привлечь к общественному обсуждению родительское сообщество.

Однако наиболее значимой темой за этот период стало вынесенное постановление Арбитражного суда республики по иску «Роснефти» (соистцом выступило правительство Башкирии) к АФК «Система», с которой в итоге будет взыскано 136 млрд руб. в пользу истца. За скандальным событием, развернувшимся между двумя крупнейшими энергетическими корпорациями следило не только российское бизнес-сообщество, но и международные предпринимательские круги. При этом, для большинства жителей республики, судебный процесс был интересен не столько с юридической точки зрения, сколько с позиции установления социальной справедливости и возврата активов «Башнефти» в собственность республики. И не стоит забывать, что Башкирия с 2014 года владеет 25% блокирующим пакетом акций нефтяной компании, а с «Роснефтью» региональным правительством в этом году были заключены два стратегических договора. Полагаю, что эти факторы значительно способствовали укреплению позиций региона и лично Р. Хамитова, особенно после недавнего судебного решения в пользу партнёров республики. Тем более, в контексте принятого судом решения, республика имеет основания надеяться на увеличение дивидендов, которые будут направлены на решение социальных задач: строительство школ, больниц и детских садов.

Вместе с тем, критические отношение за прошедший период в республике вызывает увеличение числа обманутых дольщиков до 3,5 тысяч и протестный митинг против главы Башкирии, собравший порядка 600 участников.

Сегодня появилась новая волна обманутых дольщиков, а в зоне риска, по информации местных властей, 29 объектов (более 3,5 тыс. человек). В 2010—2012 годах в правительстве республики, как заявил глава Башкирии, «штурмовали этот процесс с обманутыми дольщиками. Тогда удалось с трёх тысяч обманутых дольщиков прийти к цифре 500 человек… При этом соседние области, республики имеют цифры 4−10 тысяч человек обманутых дольщиков». И хотя, по прогнозам главы республики, проблема с долгостроями может быть решена в течение текущего года, ситуацию могут использовать в своих целях ряд политических акторов.

Относительно митинговой активности негативным экстра фактором стало и протестное мероприятие против главы Башкирии, организованное несколькими незарегистрированными общественными объединениями 20 июля в Уфе. Ключевую роль в мероприятии сыграла этническая оппозиция, заявившая о масштабных экономических и политических провалах в Башкирии. Несмотря на то, что масштаб митинга не стоит недооценивать (участвовало примерно 500−800 человек), говорить о масштабной поддержке населением деятельности националистских организаций в республике, оснований нет.

Анатолий КОРНЕЕВ

Политолог, директор Городского информационного центра (г. Ханты-Мансийск)

Наталью Комарову отличает неимоверная работоспособность, умение в один день побывать в нескольких муниципалитетах, при этом решить принципиальные вопросы и проблемы, которые существуют в этих муниципалитетах, умение точно формулировать задачу перед своими подчинёнными. Другой вопрос, как они её выполняют. Чаще всего она подсказывает и способы решения задач.

Нормальные, деловые, нереверансные отношения с руководителями государственных корпораций. Наталья Комарова показывает пути для вложения инвестиций и те выгоды, которые компании получат. При этом выстраивается диалог таким образом, что в итоге отстаиваются интересы территории и жителей региона.

Из недостатков отмечу неумение формировать вокруг себя дееспособную команду, которая способна решить те задачи, которые ей формулирует. Потому что задачи чёткие, целеполагание есть, но те люди, которым поручают реализацию задач, часто не понимают, как делать. Я бы жёстче относился к формированию команды, исходя из того, насколько человек способен самостоятельно сформулировать задачу и насколько он ответственно относится к исполнению задачи.

Это также следствие того, что Комарова берёт на себя слишком много работы. Она работает, худеет, а чиновники полнеют. Вот этот баланс Комарова не может сломать. Она в тисках той системы, которую сама же и создала.

Сергей СМИРНОВ

Политолог, генеральный директор фонда «Прикладная политология», исполнительный директор филиала Клуба политического действия «4 ноября» (г. Ростов-на-Дону)

Губернатору Ростовской области Василию Голубеву уже не первый год разнообразные эксперты и журналисты предсказывают — то отставку, то перевод в Москву (то ли министром, то ли управделами президента, то ли на другую престижную должность). В этом году даже пару раз называли фамилии его «сменщика». Но всякий раз эти прогнозы и предсказания не оправдывались. Судя по всему, с тем, что Голубев в нашей области «всерьёз и надолго» согласен не только он сам, но и Кремль.

К тому же у него хорошие показатели доверия и одобрения среди населения области, практически единодушная поддержка региональных элит. Да и показатели экономического развития у области лучше, чем у большинства российских регионов. В частности, в области собран очередной рекордный урожай зерновых, по которому мы обогнали наших традиционных конкурентов — Краснодарский край. К тому же, губернатором, через Региональную корпорацию развития, практически решена проблема с погашением задолженностей по зарплатам работникам обанкротившейся компании «Кингкоул».

Даже случившиеся в августе этого года пожары в Усть-Донецком районе (которые охватили более 4 тыс. гектаров леса) и в Ростове-на-Дону (в ходе пожара сгорело или повреждено огнём около ста жилых домов) практически не отразились на позициях Василия Голубева. В том числе и потому, что вскоре после начала ростовского пожара он приехал туда и принял самое непосредственное участие в организации его тушения, развертывании пунктов временного размещения пострадавших, начале выплат им компенсаций и других мероприятий по ликвидации последствий. Сейчас основные претензии предъявляются не ему и не областным властям, а руководству города и двух районов (Кировского и Пролетарского), на территории которых произошел пожар.

Так что, есть все основания считать, что Василий Голубев останется главой Ростовской области, как минимум, до истечения срока его нынешних полномочий, т. е. до сентября 2020 года.

Леонид БЛЯХЕР

Политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета, член Президиума Российской ассоциации политической науки

Можно сказать, что пока губернатор Вячеслав Шпорт, кроме умения не перечить непосредственному и высокому начальству, себя не проявил никак. Ни знаковых «прорывов», ни знаковых скандалов. Какие-либо изменения социально-экономической ситуации тоже отсутствуют, что в условиях кризиса может и не очень плохо. Коррупционные скандалы по сравнению со скандалами в Приморье или на Сахалине незначительны и носят точечный и малозначимый характер. Благодаря активному присутствию в информационном пространстве, у населения региона создается впечатление об «усердной работе» главы региона на благо всех жителей края. Федеральный центр относится к Вячеславу Шпорту ровно. А местные элиты, если и существуют, то в виде мифа в качестве наследия от прошлых времён и не оказывают никакого влияния на политическую и социально-экономическую обстановку в крае. Словом, нет новостей — тоже хорошая новость.

Андрей СТАНОВОЙ

Политолог, генеральный директор Центра политического консультирования (г. Ярославль)

Оценивая деятельность Дмитрия Юрьевича Миронова, я бы, в первую очередь, сравнивал его с предшественником — Сергеем Николаевичем Ястребовым.

С этой точки зрения, по основным направлениям развития региона произведён, если и не революционный прорыв, то серьёзные позитивные перемены.

В настоящее время перед регионом стоят три основные проблемы. Первая — состояние улично-дорожной сети. Дорожный фонд Ярославкой области составляет в 2017 году пять миллиардов рублей, общие расходы составят по итогам года, скорее всего, порядка шести с половиной, потому что объекты ещё прибавляются. Для сравнения, в прошлом году дорожный фонд составлял четыре миллиарда.

Второе направление, проблемы которого решаются Дмитрием Мироновым и его командной эффективнее предшественника, — это состояние ЖКХ. Наводится порядок в расчётах управляющих компаний. Сейчас вводится новая структура, которая обеспечит синхронизацию платежей. И капитальный ремонт. У нас в этом году, безусловно, амбициозный план — отремонтировать 600 домов. Навряд ли он будет реализован полностью, но в любом случае, рубеж в 100−200 домов, который был в прошлом году, мы уже преодолели. Думаю, будет отремонтировано 250−300 домов. Да, план не будет выполнен полностью, но будет сделано в полтора-два раза больше, чем в прошлом году.

И третья проблема — наполнение бюджета не только региона, но и городских округов и муниципальных районов области. В данном случае бюджет вырос на 10−12 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом, процентов на 10 больше, чем в прошлом году.

Добавлю, что существует точка зрения, что не все свои обещания Дмитрий Юрьевич реализует, но он ставит достаточно амбициозные задачи. В любом случае, есть существенный прогресс по сравнению с предшественниками. Это связано и с тем, что в область пришло значительно больше федеральных денег, что, на мой взгляд, заслуга Дмитрия Миронова. Он обладает тремя качествами: профессиональная команда, которая использует московский подход не только с точки зрения бизнес-процессов, но и с точки зрения, в хорошем смысле, московской напористости. Это связано со вторым его качеством — эффективные лоббистские возможности, что связано с предшествующим местом его работы и личным знакомством с президентом страны. И третья черта, которая позволяет привлекать деньги в регион, — Миронов не «зацикливается» только на бюджетных средствах, он активно работает и с различными организациями. Причём не только с госкорпорациями, что получается у него весьма удачно (например Ростех, выделил 3.5 млрд на проект «Умный город»; государственная попечительская корпорация ПАО Газпром, планирует строительство 430 км газопровода в ближайшие 4 года), но и с экономическими структурами, которые раньше в регион не приходили, «фандрайзит» по всем направлениям. Тотальный поиск ресурсов для развития региона и развития частных проектов положительно сказывается на нашем регионе.

Вторая группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 26 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 27 ПЕЧЁНЫЙ Владимир Петрович Магаданская область 28 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 29 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская область 30 ЕВКУРОВ Юнус-бек Баматгиреевич Республика Ингушетия 31 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская область 32 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская область 33 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Республика Коми 34 ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич Московская область 35 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская область 36 КОПИН Роман Валентинович Чукотский автономный округ 37 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская область 38 КОРОЛЁВ Олег Петрович Липецкая область 39 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 40 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская область 41 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская область 42 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесская Республика 43 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская область 44 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская область 45 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская область 46 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Республика Дагестан 47 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская область 48 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская область 49 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртская Республика 50 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская область 51 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Республика Марий Эл 52 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская область 53 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкарская Республика 54 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская область 55 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская область 56 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская область 57 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 58 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская область 59 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская область 60 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Город федерального значения Севастополь

Работа Александра Карлина (Алтайский край), связанные с деятельностью этого главы процессы, происходящие в регионе, продолжают получать по большей части положительные оценки.

По индексу промышленного производства в первом полугодии край занял 17-е место по стране, показав результат 109,9% (исследование РИА Рейтинг), при очень небольших цифрах долговой нагрузки. Здесь и в нынешнем году не без оснований надеются получить хороший урожай. Это особенно ценно с учётом климатических неурядиц, нашествий саранчи и т.п., объективных неблагоприятных факторов, от которых пострадали многие субъекты России. Финансовая эффективность предприятий Алтайского края выросла: их прибыль, по сравнению с первым полугодием 2016 года, увеличилась на 20%. Хорошее развитие получил медицинский кластер, всё больше приобретающий межрегиональное и общероссийское значение. По исполнению программ капитального ремонта, по состоянию на 1 июля, Алтайский край вошёл в первую двадцатку (оценка ОНФ). Координационный совет ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» высоко оценил работу по развитию профильного кластера, включив регион в десятку лучших по России. Алтайский край относится к выгодополучателям подписанного Владимиром Путиным закона о курортном сборе. Эксперты положительно восприняли заявление Александра Карлина о том, что сбор этот не затронет детей и не достигнет в Алтайском крае максимальных значений, допускаемых законом.

Политические позиции Александра Карлина внутри региона в настоящее время прочны и стабильны.

Среди более частной информации эксперты отмечают меры, предпринимаемые местными властями по повышению денежных доходов преподавателей различных форм обучения. В последние годы на эти цели из краевого бюджета было выделено более 2,5 млрд рублей.

Важное стратегическое значение имело подтверждение главой «Газпрома» Алексеем Миллером строительства газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через Алтайский край. Положительно настроенные к этому эксперты оценили Александра Карлина, как одного из региональных глав, которые особенно хорошо сумели проявить себя в условиях кризиса и введённых против России санкций.

Избирательная кампания по выборам губернатора, в которой в качестве фаворита участвует Максим Решетников (Пермский край), проходит для него вполне успешно. Во всяком случае, данные социологии сулят ему уверенную победу при замечательной явке. Даже в компьютерных сетях пользователи не столько обличают губернатора, сколько апеллируют к нему. В то же время Максим Решетников, по экспертным оценкам, не почивает на лаврах, увеличивая интенсивность своих предвыборных мероприятий. При этом, не обошлось без электоральных скандалов. В частности, два кандидата не смогли просочиться сквозь пресловутый муниципальный фильтр. Один из них, выдвиженец от партии «Великое Отечество» экс-министр сельского хозяйства Прикамья Олег Хараськин, перешёл в атаку, обвинив одного из лояльных губернатору кандидатов в фальсификации подписей муниципальных депутатов. Теперь он пытается вернуться на выборы по решению Верховного суда. В любом случае, губернатор явно доминирует в электоральной гонке. Относительной его слабостью является тема административной реформы, которую Максим Решетников собирается осуществлять в случае победы. Хотя сам он и говорит, что на укрупнение муниципалитетов имеется запрос с мест, но практически везде, где власти действовали по такой схеме, они вызывали недовольство населения и его противодействие. Не случайно, явно не с подачи прогубернаторских сил, данная тема засветилась в федеральных СМИ. Кроме того, эксперты отметили информацию об уходе со своей должности главы краевой администрации. Большая часть экспертов полагает, что информация эта ложная. Правы они или нет, можно будет убедиться в ближайшее время. В целом доминирует мнение, что местные элиты воевать с Максимом Решетниковым пока не собираются. Его популярность среди населения достаточно высокая. Выборы не должны принести ему каких-либо неожиданностей или неприятностей. Наибольший интерес у экспертов вызывает вопрос, какие перемены произойдут после детерминированного избрания ставленника Владимира Путина?

Основная деятельность Олега Кожемяко (Сахалинская область) в рассматриваемый период была вполне рутинной. Эксперты отмечают поездки губернатора по муниципалитетам и районам Сахалина, где он лично принимал участие в разрешении вопросов, волнующих население. Характерным примером такой его деятельности, служит визит Олега Кожемяко в село Мгачи. После жалобы местных жителей представителям СМИ, надо отдать региональному главе должное, он незамедлительно приехал в село. Одной из причин недовольства явилась практическая невозможность получения медицинской помощи. Губернатор согласился с претензиями и обещал изменить ситуацию, построив здесь в будущем году амбулаторию. Многие эксперты считают, что подобный метод работы Олега Кожемяко является правильным. Он укрепляет его контакты с населением, позволяет лучше узнать нужды простых людей и т.д. Противоположного мнения придерживаются те, кто полагает, что всё вышеперечисленное не является делом губернатора. Для того, чтобы убедиться в плачевном состоянии медицинского пункта в тех же Мгачах, расположенного в обветшалом деревянном здании 1949 года постройки, совершенно необязательно Олегу Кожемяко лично являться «на место событий». Достаточно любого сотрудника способного сделать несколько фотографий. Так или иначе, но реальная польза для жителей от подобных выездов губернатора имеется, хотя, безусловно, элементы пиар-акций в них преобладают.

В целом, положительную оценку получила проведенная Олегом Кожемяко в рассматриваемый период «прямая линия». Благо, в этом жанре перед глазами у всех имеются образцы высокого уровня исполнения. Причём сахалинский губернатор по результатам «общения с народом» не чурался оперативно принимать конкретные кадровые решения.

Живую реакцию экспертов вызвало предложение Олега Кожемяко делегировать дальневосточным регионам право самостоятельно выдворять мигрантов и строить пункты их временного размещения, перед отправкой домой. Некоторые эксперты «Национального рейтинга» поддержали такое начинание, ссылаясь на недостаток ресурсов у профильных структур. Однако, и в этом вопросе единодушия не наблюдалось: многих настораживает перспектива передачи местным властям функций силовиков. Высказываются опасения, что если начать данный процесс, то мигрантами дело не ограничится.

Сахалин заслуженно пользуется репутацией состоятельного региона, подтверждением чему служит практическое отсутствие у него долговой нагрузки. В тоже время, во многих случаях, неблагоустроенность здесь носит застарелый, запущенный в течение десятилетий характер. Некоторые эксперты оценили попытки Олега Кожемяко улучшить положение вверенного региона, однако этого оказалось недостаточно для положительного тренда губернатора в рамках «Национального рейтинга».

Ухудшилось положение в «Национальном рейтинге» Павла Конькова (Ивановская область). Подведение итогов за первое полугодие показало, что дела в регионе идут из рук вон плохо: по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс промышленного производства существенно просел. Если бы рейтинг составлялся на основании только этого одного показателя, Ивановская область оказалась бы на одном из последних мест. С учётом того, что и в прошлом году регион по данным минэкономразвития был одним из лидеров падения экономики, здесь налицо устойчивая долговременная весьма тревожная тенденция.

Продолжилась в Ивановской области коррупционные скандалы. По подозрению в получении взятки объявлен в розыск бывший зампред областного правительства Виталий Ильюшкин. Скандалы с этим чиновником начались несколько месяцев назад, закончились его отставкой, но сейчас получили продолжение. Так же в рассматриваемый период было утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя регионального Комитета по лесному хозяйству. Кроме того, прокуратура также по коррупционным основаниям добилась отставки одного из районных глав. Учитывая, что незадолго до описываемых событий фигурантом уголовного дела стал действующий зампред областного правительства, вновь можно говорить о некой системной проблеме.

По заявлению председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, Ивановская область оказалась среди десяти регионов, которые не выполнят в срок программу по переселению из аварийного жилья.

Большое значение для всей страны имеет строительство в Ивановской области единственного в России комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) В очередной раз это подтвердили выступавшие на совещании, посвящённом развитию легкой промышленности, проходившем в Рязани под председательством Владимира Путина. Хотя данный проект относится скорей к компетенции федеральных органов власти, после реализации он, безусловно, станет одним из локомотивов развития региона. Кроме того, эксперты обратили внимание на резкое увеличение объёмов строительства жилых домов в области.

Однако негативные оценки в истекшем периоде явно преобладали. Поэтому Павел Коньков продемонстрировал в исследовании ярко выраженный негативный тренд.

Оценки, которые получал в рассматриваемый период Борис Дубровский (Челябинская область), носили полярный характер. Причём позиции как тех экспертов, которые занимали по отношению к нему благожелательную позицию, так и их оппонентов, носили хорошо аргументированный характер.

По поступающей информации, уровень доверия губернатору со стороны населения за рассматриваемый период существенно не изменился и продолжает оставаться на среднем уровне. Фиксируется высокая доля затруднившихся оценить своё отношение к главе субъекта.

При этом в рассматриваемый период Борис Дубровский повысил свою активность на медийном поле. Он демонстрирует высокую вовлечённость в текущую политико-экономическую проблематику вверенной ему территории.

Позитивно настроенные эксперты отметили незначительное улучшение финансовой ситуации: хорошая динамика по доходам и получение льготного бюджетного кредита позволили региону быстро рассчитаться с долгами перед Сбербанком.

Произошло увеличение областной субсидии местным аграриям на приобретение техники. Кроме того, был зафиксирован рост индекса промышленного производства, а губернатор сказал о том, что пик кризиса в регионе пройден. Однако, устойчивой ситуацию, по-прежнему, назвать сложно.

По сообщениям экспертов за истекший период не возникало негативного информационного фона, связанного с коррупционными скандалами на уровне региональной администрации. В отношениях с федеральным центром глава региона продолжает создавать образ успешного менеджера, поддерживающего развитие промышленности.

Большое впечатление на экспертов произвело переселение 12 тысяч человек из аварийных домов в новые, вхождение Челябинской области в топ-5 регионов, которые лидируют по результатам исполнения программы переселения.

При этом не теряет актуальности тема Томинского ГОКа, против развития которого в Челябинске состоялась очередная массовая акция. Реальные располагаемые доходы населения резко падают. Эта тенденция в Челябинской области выражена сильнее, чем в среднем по России. Также обнародованы данные о чрезвычайно резком падении в регионе объёма розничной торговли. Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», созданный для обеспечения товарооборота с Китаем, с которым были связаны большие ожидания не только в области, но и на федеральном уровне, пока абсолютно их не оправдывает.

Тем не менее, положительные оценки в июле-августе преобладали, и Борис Дубровский несколько улучшил своё положение в «Национальном рейтинге».

Для Виктора Толоконского (Красноярский край) июль-август оказался временем имиджевых потерь. После того, как депутаты краевого Заксобрания в единодушном порыве проголосовали за повышение в два раза окладов себе и лицам, замещающим госдолжности (стало быть, и губернатору), Виктор Алексеевич упустил шанс, который судьба предоставляет высокопоставленному чиновнику раз в жизни. Он мог отклонить данный законопроект, отказаться от роста своего благосостояния и обеспечить себе такой взрыв вполне заслуженной популярности, которому позавидовал бы любой государственный муж современной России. Или почти любой. Однако Виктор Толоконский не выдержал соблазна и подмахнул злосчастный документ. В результате, вместо того, чтобы войти в мировую историю со знаком плюс, он ворвался в локальную историю Красноярского края со знаком минус. Вдвойне обидно, что насладиться дополнительными денежными доходами губернатору так и не довелось. Как только прошла всеобщая оторопь, вызванная принятием подобного крайне несвоевременного законодательного акта, им чрезвычайно заинтересовалась прокуратура. Через две недели после принятия, те же самые депутаты, которые проголосовали за злосчастную поправку, её скоропостижно похоронили. Некоторые эксперты «Национального рейтинга» после этой истории, посчитали совершенно неслучайным потоп, обрушившийся на краевую столицу. По непроверенной информации, наибольшее количество осадков выпало как раз в том месте, где находится резиденция губернатора Виктора Толоконского.

На первый взгляд, для Николая Любимова (Рязанская область) в рассматриваемый период всё складывалось хорошо. Беспристрастная социология прочила ему, человеку, недавно прибывшему в регион, победу в первом туре. Некогда сильная местная КПРФ, представитель которой теоретически должен быть главным конкурентом губернатора на выборах, продемонстрировала слабость и шатание, переназначив первоначально выдвинутого кандидата. Подобную путаницу у коммунистов часть экспертов объяснила внутрипартийным расколом, часть — непереносимым давлением Кремля. В любом случае подобный разброд в местной КПРФ только улучшает электоральное самочувствие Николая Любимова.

Тем временем губернатор озвучивает чрезвычайно амбициозные планы, такие, например, как утроение объёма инвестиций в область за ближайшие три года. Эксперты относятся к названым цифрам с недоверием, относя их на счёт предвыборной риторики. Однако недавно подписанные соглашения с инвесторами на 25 млрд рублей заставили многих скептиков призадуматься. Показатели промышленного производства при Николае Любимове вполне хорошие. Курс на развитие цифровой экономики, по примеру Москвы и на основании поручений Владимира Путина, также вызывает одобрение. По исполнению программы капремонта, область, по оценке ОНФ, входит в первую тридцатку. Результат не блестящий, но лучший, чем у большинства регионов. Твёрдые обещания Николая Любимова, что в региональной столице больше не будет точечной застройки, — сами по себе дорогого стоят.

В то же время некоторые эксперты, даже изначально позитивно настроенные к врио, начали менять свою оценку в худшую сторону. Крайне неприятное впечатление оставил скандал со Святославом Голубятниковым, единственным Героем России — десантником, проживающим в области. Причем проблема даже не в том, что Святослав Голубятников выдвигаясь на выборы, не преодолел муниципальный фильтр. По-сути, эмоциональный взрыв и переход на личности спровоцировал сам губернатор, своим бестактным и неуместным публичным замечанием. С учётом значения, которое имеет в Рязанской области всё связанное с ВДВ, нельзя недооценивать имиджевые потери, понесённые Николаем Любимовым, нажившего себе личного врага буквально на ровном месте. Другая «мелочь», имевшая негативный резонанс: на торжественном мероприятии, посвящённом дню ВДВ, вопреки предварительной договорённости, не предоставили слово заместителю председателя Комитета по обороне Госдумы, который являлся кандидатом в губернаторы от ЛДПР. Выступал только сам Николай Викторович. Нелепым скандалом закончилась широко разрекламированная презентация очередного бренда Рязани. Выдвижение в сенаторы бывшего губернатора Олега Ковалёва, также вызвало, говоря мягко, неоднозначную реакцию. Особенно на фоне проходящего в области сбора подписей за привлечение бывшего главы к уголовной ответственности. Некоторые эксперты полагают, что проблемы не ограничиваются вышеперечисленными частностями, а носят системный характер. Николай Любимов не имеет своей команды и опирается на далеко не самые популярные и эффективные кадры прежнего губернатора. В какой-то степени он оказался их заложником. Довольно часто речь идёт даже о якобы осознанных, прямых подставах главы области. Аппаратный вес Николая Любимова очень невелик. Многие заметили, что впервые за время своих визитов в регионы Владимир Путин не посетил здания областной администрации, приняв главу региона на кожевенном заводе, между прочими меропрятиями.

До какой степени Николай Любимов является самостоятельной фигурой, сумеет ли он наладить отношения с федеральным центром, какова будет его кадровая политика, покажет будущее. Вернее, время, которое наступит после неминуемого избрания врио. Пока же он теряет позиции в «Национальном рейтинге».

Светлана МАКСИМОВА

Социолог, член Общественной палаты Алтайского края, заведующая кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий факультета социологии Алтайского государственного университета

Безусловно, губернатор Алтайского края Александр Карлин играет ключевую роль в управленческой, политической и медийной системе региона. Текущая стадия его деятельности проходит под знаком серьёзного обновления и переформатирования управленческой стратегии. В крае был осуществлён переход на правительственную модель управления. Перезагрузка системы органов исполнительной власти края способствовала повышению качества управленческой деятельности, принимаемых решений, носящих межотраслевой характер, более чёткому и эффективному взаимодействию отраслевых структур. Одновременно произошло и значительное кадровое обновление, укрупнение органов власти, сокращение дублирующих функций и полномочий, что, в конечном итоге, повысило ответственность управленцев и позволило сэкономить бюджетные средства. Кроме того, новая структура на практике показывает свою адаптивность во взаимодействии с федеральными органами власти, с одной стороны, а также понятность и доступность для муниципалитетов, с другой. Общественные институты позитивно принимают обновлённую управленческую модель, новые лица в команде, новые формы работы. Глава региона при принятии управленческих решений на системной основе советуется с экспертным сообществом. Так, указом Александра Карлина был учреждён Совет по правотворчеству для привлечения учёных-юристов к экспертизе проектов правовых актов. Развитие муниципальных образований края — лейтмотив в работе губернатора. Глубокое знание социально-экономического состояния муниципалитетов, непосредственный контакт с различными социальными и профессиональными группами, погружённость в бюджетную компоненту составляют сильные позиции руководителя региона в открытом диалоге с муниципальной властью. Губернатор чётко обозначает приоритеты и перспективы совместных действий. Прошедший съезд муниципальных образований края показал консолидацию муниципалитетов на основе предложенной главой края платформы, что приобретает особую значимость в преддверии полномасштабных муниципальных выборов 10 сентября 2017 года. В сложных кризисных условиях продолжает продвигаться инвестпрограмма «80×80», в рамках которой строятся современные школы, театры, учреждения здравоохранения. Глава Алтайского края активно занимается проектами государственно-частного партнёрства и работой на федеральных площадках. Так, федеральные власти поддерживают строительство нового противотуберкулезного диспансера в г. Новоалтайске. С деятельностью Александра Карлина жители края связывают возрождение имиджа Алтая как региона, благоприятного для жизни и работы, рождения детей, отдыха и лечения. Не только не сбавляются, но наращиваются обороты по продвижению инициатив в сфере профессионального образования, здравоохранения, молодёжной политики, туризма.

Антон ВОЛЧКОВ

Политолог, главный научный сотрудник Магаданского областного краеведческого музея

В летний период в районах Крайнего Севера, в том числе и в Магаданской области, основной социально значимый вопрос — отпускная кампания. Значительная часть населения выезжает за пределы региона. В целом администрации области вполне удалось эту кампанию провести на должном уровне. Небольшая проблема летних месяцев — закончились льготные билеты на самолет на «материк», но эту ситуацию губернатор обещал решить.

Однако работа областных властей, не смотря на летние месяцы, продолжается. С 1 июля тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий значительно снижены. Это приведёт к уменьшению тарифов на холодное и горячее водоснабжение и отопление для частных лиц, в зависимости от конкретного населённого пункта, от 4 до 10%.

Достигнуты окончательные договорённости о введении в действие Наталкинского горно-обогатительного комбината, что существенно повысит доходы регионального бюджета.

На фоне политического «штиля» проходят общественные мероприятия в виде национальных праздников на достойном для региона уровне.

Антоний КИШ

Журналист, главный редактор издания «Новгородский портал» (г. Великий Новгород)

Пытаюсь найти, если не в реальной жизни, то в публикациях региональной прессы, хоть что-то о реальных делах врио губернатора Новгородской области Никитина, и не нахожу. Дежурные рассказы о подписании неких договоров о сотрудничестве между Новгородской областью и вчера ещё неизвестными в регионе структурами вызывают, скорее, недоумение и непонимание. Стратегические сессии и «форсайт-сессии», по результатам которых региону обещали некую народную программу, оказались банальным предвыборным ходом, равно как и встречи, которые Андрей Никитин проводит сейчас с жителями районов и трудовыми коллективами.

С бизнес-элитами и активными общественниками Андрей Никитин так общего языка и не нашёл, да и не старался, ограничившись «карманной» общественностью из числа тех, кто предан «без лести» любой власти. Нет прорыва и в медиаполе — практикуются «чёрные списки», с теми, кто задаёт неудобные вопросы, Никитин просто не встречается. Очень разочаровал новгородцев «прямой» эфир с врио, где специально отобранные жители читали тексты по бумажке, а Андрей Сергеевич им по бумажке отвечал. Вызывает много вопросов и состав «тройки» кандидатов в сенат. Сергей Митин, который на протяжении девяти с половиной лет разваливал регион, Юрий Бобрышев, при котором Великий Новгород пришёл в упадок, Вероника Минина, которую обвиняют в безумной закредитованности региона ради отчётов в Москву, не вызывают симпатии у людей.

Вишенкой на торте стало голосование против возвращения прямых выборов мэра города и глав районов, этот законопроект вынесли Ольга Ефимова (КПРФ) и Алексей Чурсинов (ЛДПР), но фракция «Единая Россия», судя по всему, не без влияния команды губернатора, этот законопроект отклонила.

При этом кампания не ведётся, если не считать билбордов с отфотошопленным до неузнаваемости кандидатом Никитиным, которые встречают избирателя везде, где можно, и уже вызывают раздражение. При этом внятная программа не озвучена, вместо неё — невнятные лозунги. Если бы не пресловутый административный ресурс, на который, похоже, делает ставка команда кандидата Никитина, то во второй тур могли бы выйти Антон Морозов (ЛДПР) и Ольга Ефимова (КПРФ). В этой ситуации низкая явка для Андрея Никитина — спасение. Низкая явка и ставка на бюджетников, с которыми, по некоторым данным, уже ведётся работа. Также некоторые руководители крупных предприятий под угрозой увольнения приказывают своим сотрудникам голосовать за Никитина, об этом на последнем заседании Новгородской областной Думы говорила Ольга Ефимова, и у меня нет оснований ей не верить.

Прогноз на выборы могу дать один: низкую, не более 35%, явку. А вот кто победит, административный ресурс, или реальные кандидаты, увидим. Если же Андрей Никитин победит, судя по всему, он займётся закручиванием гаек, зачисткой медиа-поля от неугодных и расстановкой своих людей на ключевые должности в регионе, прежде всего это должность мэра Великого Новгорода. Я предполагаю, что это будет варяг. Что касается Новгородской области — предполагаю, что судьба её будет плачевна. Андрей Никитин явно чувствует себя чужим в Новгородской области и не настроен на долгое губернаторство, его задача — обеспечить Владимиру Путину победу в регионе в 2018 году, завалить Москву победными реляциями и, пользуясь связями в АП, уйти на должность в столице. Это уже было при Сергее Митине, который весь первый губернаторский срок ждал назначения на должность министра сельского хозяйства и только когда он понял, что перевода в Москву не будет, стал что-то делать в Новгороде.

Сергей КАТУНИН

Депутат Государственного Совета Республики Коми (2007−2011 гг.), глава администрации г. Сыктывкар (2001−2005 гг.)

Последние два месяца были для губернатора Гапликова периодом работы над ошибками. Он решил проблему, связанную с объединением министерств, которые были не совсем верно объединены. Сейчас он их разъединяет. Для человека его должности умение понимать и исправлять свои ошибки — это плюс.

Но вот минус — сворачивание проекта парникового хозяйства в Емве. Заявлялось это всё как большой, интересный для инвестиций проект. Была большая PR-акция, приглашали людей, рассказывали, как всё будет прекрасно. Сейчас появились сообщения о том, что Министерство сельского хозяйства определяет приоритетным строительство подобного хозяйства в Красногорске.

Программа переселения ветхого жилья в Сыктывкаре не реализуется. В центре города полно зданий в ужасном состоянии, они позорят столицу. Их давно уже надо снести.

За медийными действиями главы можно следить, разве что с внутренним дискомфортом. Когда глава передаривает автобусы или ездит на производства, в которых не очень разбирается — это не всегда приятно смотреть. Окружающие его чиновники так же неприглядно выглядят в медийном пространстве, обнажая незнание законов. Так, руководитель администрации главы республики Михаил Порядин публично пытается давать указания депутатам Госсовета, он в очередной раз показывает, что не понимает структуру власти в регионе. К депутатам Госсовета региональный руководитель может только выйти с ходатайством, так как избранные депутаты отвечают исключительно перед своими избирателями. Именно такое окружение создаёт для губернатора PR.

Среди позитивных движений можно отметить развитие арктических проектов, а также позитивные изменения по проекту железнодорожной магистрали Белкомур.

Александр МАКСИМЕНКО

Председатель Костромского областного отделения Российского общества социологов, директор Центра социальных инициатив (г. Кострома)

Как эксперт я оцениваю работу Сергея Ситникова положительно. Считаю, что по всем направлениям Ситников работает активно. Так, для Костромы важной проблемой являются ремонтные работы автопешеходного моста, которые идут с конца июня. В этом случае руководитель региона проявил политическую волю, организаторские способности.

К успехам можно отнести и передачу федеральной трассы на баланс Минтранса. На ремонт и содержание трассы необходимо было затрачивать от двух до четырех миллиардов в год. Область при бюджете в восемь млрд рублей могла выделять на эти цели, в лучшем случае, 500 млн. Поэтому дорога с каждым годом ухудшалась.

Губернатор хорошо решает и оперативные задачи. В первую очередь, это касается экологических проблем. Все пляжи Волги, как сообщалось на последних экологических заседаниях при президенте, от истока до Каспийского моря были закрыты, это экологическая катастрофа. В этом направлении тоже проводится большая работа. С марта проводится работа по уничтожению клещей, профилактические мероприятия.

У населения особых нареканий к губернатору нет. Конечно, население не привыкло к пробкам, но выбирая между общественным транспортом и часом простоя в «час пик», жители выбирают машины.

О том, что Сергей Ситников готов политически поддерживать своих сторонников на муниципальных выборах, а также обеспечить явку на выборы президента в 2018 году говорит то, что на губернаторских выборах он набрал исторический максимум — 65,62%. Однако проблемы с явкой есть, но они традиционны для любой глубинки. Но для повышения явки идёт активная работа с молодёжью, проводится много мероприятий — это и ежегодный форум «Патриот», и «Межнациональный мир».

Андрей РУСАКОВ

Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований (г. Екатеринбург)

Кратко можно сказать, что вся информационная, социально-экономическая и политическая повестка в Свердловской области характеризуется кратким, и в то же время ёмким словом — «выборы». Не больше и не меньше. Одним из знаковых событий, прошедших в Свердловской области стало проведение очередной выставки «Иннопром», получившей негласный титул главной промышленной выставки России. Но необычное в этой выставке тоже было. Впервые её открыл президент России Владимир Путин (раньше выставка открывалась председателем правительства России Дмитрием Медведевым), что и местными элитами и общественностью было воспринято как неофициальная поддержка федеральным центром кандидатуры действующего главы региона. Да и сама выставка в этот раз была российско-японской и тем самым стала демонстрацией позиции Японии как страны, которая в условиях как бы объявленных санкций, активно продолжает политическое и экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на советы «заокеанских друзей». И всё это было в Екатеринбурге. Были события и поменьше масштабом, но тоже важные. На празднование Сабантуя в Свердловскую область приехал президент Татарстана Рустэм Минниханов, который прямо призвал проживающих в регионе татар (а их в регионе не мало) оказать поддержку Евгению Куйвашеву. С такими «козырями» можно считать, что любые выборы уже «в кармане». Единственным осложняющим эту электорально-идиллическую картину моментом можно было бы считать возможное выдвижение, в качестве кандидата оппонента руководителя региона, главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Но этого не случилось. Ройзман не смог пройти «муниципальный фильтр», взявшись за это дело, что было несколько удивительно, с большим опозданием. Откровенно говоря, создавалось впечатление, что и Евгений Ройзман не особо жаждал своего выдвижения, превратив сам факт опоздания со сбором подписей муниципальных депутатов в информационную перепалку с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой. Это, конечно, хорошо, для попадания в новостную повестку, но совершенно бесполезно с политической точки зрения.

В качестве своей избирательной платформы Евгением Куйвашевым жителям области предложена программа «Пятилетка развития», предусматривающая амбициозную цель выведения региона за предстоящие пять лет в число лидирующих российских регионов. При этом, какие-либо серьёзные оппонирующие силы на политическом пространстве отсутствуют. Поэтому, сомнений в победе действующего главы региона на выборах нет. Основная избирательная интрига состоит в показателях явки и конкретном распределении голосов за других, практически полностью декоративных кандидатов от других партий. Это будет главным показателем процента доверия к действующей власти, тем более, что до марта 2018 года осталось совсем немного.

Валентин МАНУЙЛОВ

Политолог, директор Института региональной политики (г. Пенза)

С формальной точки зрения губернатор Белозерцев лето провёл вполне эффективно. На это указывают два признака. Первый, это внешний по отношению к региону фактор — визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Пензу. Мы понимаем, что визиты первых лиц — это существенный, заметный показатель того влияния, тех возможностей, которые имеет губернатор. Ему идут навстречу, к нему относятся с уважением. Или же это показатель оказываемой поддержки. Москва присматривается, выделяет деньги. Вместе с Медведевым приезжали первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр строительства Михаил Мень. До этого город посетила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Это говорит о том, что федеральная власть готова поучаствовать в подъёме имиджа губернатора и партии «Единая Россия» в преддверии выборов в Законодательное собрание Пензенской области, которые пройдут 10 сентября.

Самым заметным признаком успешности является то обстоятельство, что из федерального бюджета получено более 5 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Часть из них, чуть более миллиарда, выделены на Пензу. Вопрос, как всегда, заключается в том, насколько эффективно, насколько правильно будут использованы эти деньги. Не кончится ли это всё тем, что пройдёт две-три зимы и окажется, что деньги были потрачены зря. Это первые большие деньги, которые губернатор Белозерцев получил, являются своеобразным вызовом для него.

При этом нужно понимать, что не всё в области освоения денег будет зависеть от Белозерцева. С другой стороны, зависеть от него будет многое. В конце концов, без его участия не принималось решение о том, кому доверить осваивать деньги. Показательно, что на 350-летие Пензы, при прошлом губернаторе также выделялись деньги. И мы уже видим, что, по сравнению с прошлым периодом, заметно более нецелесообразное расходование средств, а это сказывается на качестве дорог. При этом непонятно, из-за чего это происходит. Возможно, у губернатора нет людей, которым можно было бы доверить, потребовать и добиться качественного исполнения.

Нам есть с чем сравнивать. Во время 350-летия также были претензии, материалы в прессе. Но прошло четыре года и мы видим, что асфальт был уложен нормально, качественно. Сейчас ситуация, по крайней мере, в Пензе, иная — асфальт некачественный и некачественно уложен. При этом деньги, как я говорил, есть, и деньги немалые.

Основная проблема губернатора, на мой взгляд, заключается в том, что у него нет кадров, которые можно было бы назначать на замену. Белозерцев бывший военный, бывший танкист, бывший подполковник. Создается впечатление, что у него есть список людей, который он когда-то вынес из областного военкомата, и он назначает этих людей — здесь подполковник, там подполковник. Но из подполковника не выйдет главы сельского района. Другой причиной кадрового кризиса может быть отсутствие у самого губернатора личностных качеств, которые бы привлекали к нему людей, чтобы люди хотели с ним работать. Также проблема может быть в том, что предъявляются тяжёлые требования к главам районов, чиновникам областного правительства и городской мэрии. И никто не хочет идти туда на сложные тяжёлые условия, так как прокуратура, ФСБ и МВД пристально следят.

Это серьёзный недочет, ведь за два года губернатор мог решить вопросы кадрового резерва. В то же время регулярно появляется информация о том, что Белозерцев пытается копировать бывшего губернатора Бочкарёва — устраивает «разносы» на планёрках, резко высказывает. Но Бочкарёву это по какой-то причине прощали, а над действующим губернатором смеются.

Что касается грядущих президентских выборов, то Белозерцев готов на всё, чтобы проявить исполнительность, дисциплинированность, обеспечить явку. Вопрос в инертности населения. Если с обеспечением продовольствием и базовыми вещами всё будет тихо, народ продемонстрирует вполне комфортное поведение: придёт на выборы, проголосует как надо.

Алексей КУЗЬМИН

Ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, профессор Финансового университета при Правительстве РФ

Смоленская область — очень специальный регион. Есть два-три региона примерно одинаковых по безнадежности, но и на их фоне Смоленщина особенная. При вполне благоприятных стартовых позициях (казалось бы: Смоленская область приграничная, расположенная на основном транспортном ходу в Европу, с когда-то имевшейся вполне приличной промышленностью, включая и авиазавод, и алмазоогранку), найти в нечернозёмной России область безнадежнее, сложно. То есть эта область в постсоветское время никогда из депрессии не выбиралась, и не имеет большого шанса оттуда выбраться при таком стиле управления.

Региональная элита на всех уровнях абсолютно неструктурированная и лишенная смысла: от районных депутатов и районных глав, до губернаторов области. Иногда это выливается в сверхострые постоянные конфликты, постоянные свары, как это было в Смоленске лет восемь назад. Иногда это снаружи выглядит как «тишь, гладь, божья благодать», но никакой полезной деятельности в этом омуте нет, и даже черти в нём, кажется, почти не водятся.

Заслуги Алексея Островского в том, что он пришёл в регион в апреле 2012 года, нет: это целиком заслуга ЛДПР.

Улучшить ситуацию он практически не смог. Регион, как был безнадёжный, так и остаётся безнадёжным. О качестве элит области: люди, даже огромные деньги, выделенные на тысячелетний юбилей Смоленска, не сумели ни осмысленно освоить, ни даже осмысленно разворовать. И что толку, что на выборах в сентябре 2015 года Островский набрал 65%, и «борьбу всех против всех» усмирил, устроив «коалиционную» администрацию (ЕР, КПРФ, ЛДПР)? Такая коалиция имеет смысл, если есть серьёзные общие цели, а в регионе, вообще-то, как была чёрная дыра, так и остаётся. За пять лет его правления, единственное значимое новое предприятие — кролиководческая ферма. И масштаб у неё не как у аналогичных проектов у соседних калужан или процветающих белгородцев. Мало того, не озаботившись подготовкой кадров и наладкой оборудования, смоленские кролиководы безнадежно убыточны, и падёж у них в разы выше, чем у конкурентов… А миллионы господдержки, из остающегося дефицитным областного бюджета, им идут.

В такой ситуации, по итогам «политического усмирения» пейзаж, и так тоскливый, окончательно превратился в экономическую и политическую пустыню: все куски элиты, все партии были окончательно деморализованы приходом бессмысленного варяга, да еще и от слабой в регионе ЛДПР (всем показали, что на регион, как на зону роста ставить не готовы). Казалось бы, это могло скомпенсироваться тем, что область входит в «электоральный домен» Сергея Неверова, но, похоже, ему хватает федеральных проблем ЕР, и на безнадёжный регион сил и времени ему не хватает. Да и то, не с его статусом в партии мечтать о Смоленском губернаторстве (обычно — главный мотив для думского депутата бороться за регион). Да и исчезновение в политическом небытии бывших губернаторов как-то не поощряет побороться за место во главе области серьёзных игроков… Так что, на сегодняшний день имеем чудную картину: отсутствие разумной программы развития региона у действующей власти, полное отсутствие у этой власти осмысленных конкурентов или партнёров в регионе (не исключая ЕР), абсолютную выморочность и деморализованность смоленских элит.

Татьяна УЛЬЯНОВА

Глава регионального исполкома ОНФ в Тверской области

Ключевым событием за последнее время можно считать обрушение здания Речного вокзала в Твери. Несмотря на то, что предпосылки к происшествию были ещё до руководства Игоря Рудени, это всё равно минус для действующего руководителя региона. Уже давно было понятно, что здание обветшало и находится в аварийном состоянии, однако необходимые меры по сохранению объекта культурного наследия не были приняты. Безусловно, это может понизить рейтинг Рудени. Ещё одно негативное событие — задержание сына главы региона и информационный шум вокруг этого. Полагаю, что ситуация может повлиять на доверие к губернатору. Нужно также вспомнить, что в июле обрушилось здание детской областной больницы, которая горела в начале года. До сих пор не решена проблема с приёмом детей, наличием узких специалистов.

Ещё один фактор, который негативно влияет на рейтинг главы — это программа переселения. Тверская область входит в шестёрку регионов, которые не выполнят программу в срок. По данным на 1 сентября объём нерасселённого жилья составляет свыше 25 тысяч квадратных метров. Самая сложная ситуация по региону в Твери и Осташкове. Возникали претензии к качеству жилья в Кимрах, Бологое, Калязине, Пено. Работу МФЦ в Твери также можно отнести к проблемам. Это реализация майских указов президента, поэтому это может быть фактором, влияющим на президентские выборы в 2018 году, так как удовлетворённость людей, пользующихся услугами МФЦ сейчас очень низкая. Претензии к деятельности многофункциональных центров есть не только в Твери, но и в муниципалитетах.

Для того, чтобы исправить текущую ситуацию главе региона необходимо сосредоточиться на эффективности кадров. В настоящий момент чувствуются недоработки в работе заместителей губернатора и работе в муниципалитетах. Что касается сильных сторон, то это федеральные связи и привлечение федеральных средств. Однако, необходимо рационально расходовать эти деньги, направляя их туда, где они действительно нужны, а не маскировать за счёт этих средств какие-то недостатки.

Николай КРЕМЛЁВ

Политтехнолог, член правления, руководитель Политической экспертной группы Российской ассоциации политических консультантов (РАПК)

Сказать, что Олег Кувшинников выделяется чем-то особенным среди всех российских губернаторов, пожалуй, нельзя. Разве что, своей открытостью и доступностью для СМИ. А в остальном — Вологодская область довольно сложный регион в плане оппозиционных настроений. Достаточно вспомнить судьбу прежнего губернатора, Позгалёва, который ушёл в отставку после провальных выборов 2011 года. Кувшинникову удалось выправить как политическую ситуацию, так и экономическую. Результаты «Единой России» уверенно поползли вверх, политическая ситуация стабилизировалась. Есть ещё отдельные очаги политической напряжённости, такие как Велико-Устюгский и Череповецкий районы, но это имеет своё объяснение, причём больше экономическое, чем политическое. Так же и в экономике. Всё довольно стабильно и предсказуемо. В каких-то отраслях идет медленное сокращение, на 2−4% в год, в других — столь же незначительный рост. Поэтому, как говорится, «в среднем по больнице — нормальная температура».

Вот эта-то стабильность и позволяет Вологодскому губернатору чувствовать себя достаточно уверенно. Никаких социальных потрясений, никаких «майданов». Впрочем, и особых ярких достижений тоже не видно. Но в нынешних условиях сохранение ситуации в рамках — уже достижение. В Вологде всё спокойно. А это то, чего в очень большой степени не хватает сейчас многим. Поэтому и рейтинги Кувшинникова среди населения довольно неплохие.

Недавно в интернете прошёл слух о готовящейся скорой отставке губернатора. Ничем иным как необоснованным «вбросом» я его назвать не могу, ибо оснований для досрочной отставки Кувшинникова нет никаких.

Владимир ГОРБАЧЁВ

Философ, доцент кафедры философии, истории и политологии Брянского государственного университета, депутат Брянской областной Думы (2004−2009 гг.)

Последние два-три месяца Александр Васильевич Богомаз делает акцент на развитии того сектора экономики, который ему наиболее близок, на аграрном секторе. Конкретно — развитие картофелеводства в регионе. Это конёк и Брянщины, и губернатора, он сам аграрий по профессии. В этом направлении сделано много в организационном плане, в плане финансовой поддержки и в плане рекламирования усилий власти по развитию этого сектора. Здесь выбрана правильная, с точки зрения областной власти, стратегия — идёт активная информационная поддержка усилий власти по развитию этого сектора.

Очень большие усилия организационного характера, кадровая поддержка, финансовая поддержка — всё это создает ощущение, что в регионе происходят глубокие изменения. Местная областная власть стала называть это современной аграрной революцией на Брянщине. Это создаёт широкое поле действий как для экономистов, так и для аграрного сектора. Плохо, что это не получает должной оценки в средствах массовой информации в регионах.

Однако эта активность вызывает и вопросы. Власть слишком много усилий направляет на поддержку крупных хозяйственных групп в регионе. Из-за этого несколько в тени оказывается малая форма хозяйствования: кооперативная деятельность, малое предпринимательство.

Репутационные издержки, на мой взгляд, связаны с двумя обстоятельствами. Первое — это события вокруг Брянского перинатального центра, где умерли 11 детей. Областная власть, как мне кажется, не дала должной оценки произошедшему. Глава региона уходил от открытого разговора на эту тему.

Второе обстоятельство — это колокола на строящемся кафедральном соборе в городе Клинцы. Это второй по численности город области. Как оказалось, на этих колоколах были выбиты фамилии самого губернатора и его супруги Ольги. Возможно, они пожертвовали на это деньги, однако общественность увидела в этом проявление нравственной небезупречности. Этого ни в коем случае не следовало делать.

Кроме того, в области часто проявляются разного рода социальные протесты. Власти не реагируют на акции должным образом, это тоже снижает авторитет губернатора.

Два с лишним года назад, при смене губернатора Брянской области я указывал, что необходимо назначить человека со стороны, в данном случае, не Богомаза. Он, придя к власти, не смог должным образом обновить местные экономические, политические и управленческие элиты. Поэтому общественность полагает, что при Богомазе все осталось по-прежнему.

Что касается событий 2018 года и выборов президента, то действующий губернатор сделает всё, что необходимо делать в таком случае. Губернатор будет работать на конечный результат. При этом последние опросы показывают, что интерес общественности к довыборам в Государственную думу, которые будут в сентябре, крайне низкий. Общественность воспринимает эти события как выборы с заранее определённым результатом, которые предустанавливает действующая власть.

Владимир КРИВОШЕЕВ

Социолог, профессор кафедры политики, социальных технологий и массовых коммуникаций Института социально-гуманитарных технологий и коммуникации Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. Калининград)

Я глубоко удовлетворён работой Антона Андреевича Алиханова. Это очень грамотный, эрудированный человек, который быстро вошёл в русло проблем нашей области, очень активно действует в муниципалитетах.

Несмотря на то, что он хорошо себя здесь зарекомендовал, есть проблема с командой. Но это проблема не Алиханова, так как, кого не возьмёшь, приходится брать из местных. Это те, кто остались от прежней команды, причём на уровне высоких руководителей, некоторые из которых занимают должности уже при третьем губернаторе. С другой стороны, есть люди, которые отражают интересы определённых бизнес-кругов области. И на словах все могут одобрять и кивать, но людьми все-таки движут интересы. Понятно, что до десятого сентября Антон Андреевич не сможет избавиться от аббревиатурной приставки врио, но после — активно начнёт действовать в подборе кадров. А пока чувствуется некоторая застылость в работе с аппаратом.

Иногда говорят, что выборы безальтернативные, но кто мешает сделать выборы альтернативными? Выбирайте таких людей, чтобы это было, действительно, зримо и весомо. От компартии — Ревин, который, что называется, вечно второй. Послушать его дебаты, так это позорно. Так что я думаю, у Алиханова успех будет. Самое главное, чтобы люди пришли на выборы. И вообще очень хорошо, что такие молодые, энергичные, в хорошем смысле амбициозные люди, не только и не столько для себя, сколько для региона и страны, участвуют в управлении.

Энвиль КАСИМОВ

Политик, журналист, депутат Госсовета Удмуртии (1999−2017 гг.)

Александр Бречалов — совершенно иного формата человек в республике. Потому что местным свойственна медлительность, осторожность — перед тем, как сказать, долго думают. А Бречалов —очень быстро принимает решения. Нельзя долго говорить с Бречаловым. Иногда не понятно, почему мы сами до этих решений не додумались.

Эти решения могут быть и большие и маленькие. Например, решения, связанные с транспортом. Или вопрос с переселением, которое чрезвычайно дорогое. А у нас очень много пустующих помещений, детсадов, общежитий. Бречалов предложил отремонтировать эти помещения и переселять людей туда. Знаменательна, например, была поддержка «Ижавиа». Компания — монополист в сфере авиаперевозок. Но Бречалов поддержал их, потому что иначе, как он говорит, сейчас не сделать.

Обещал, правда, Каму переплыть. Не переплыл. Есть вещи, апеллированные к общественности. Есть обещания неисполненные. Надо их выполнить. Например, обещание увеличить налоговые поступления от малого бизнеса в два раза.

Антон ЧАБЛИН

Политолог, журналист, обозреватель интернет-изданий «Открытая газета», «Кавказская политика», «Свободная пресса — ЮГ» (г. Ставрополь)

Главная претензия к Юрию Кокову — это информационная закрытость администрации Кабардино-Балкарии. Коков — непубличная фигура, несмотря на три года, проведённые на посту главы региона. Отсюда создается ощущение того, что некоторые проблемы не решаются, либо про их решение ничего неизвестно. Накопилась проблем масса, на которые население реагирует. Вот пример из последних — не будет в Нальчике строиться новый аэропорт! Учитывая, что существующий утратил все возможности для дальнейшего роста, кажется непонятным решением продолжить его развитие вместо строительства нового. С декабря прошлого года не сдаётся перинатальный центр в эксплуатацию. Не ясна судьба грязелечебницы в Долинске. Не будет достроен онкоцентр. Много таких вопросов, тем более острых на фоне депрессивности социально-экономической жизни в Кабардино-Балкарии, которая является аутсайдером в рейтингах по многим показателям: уровень жизни, безработица, закредитованность населения, доступность жилья.

Остаются без ответа выступления балкарцев, которые уже высказывали своё недовольство и говорили о возможном отделении от региона. В этой ситуации глава региона должен проявить себя как примиритель, чего со стороны Кокова не наблюдается.

Коков не считает нужным вступать в диалог для решения этих актуальных социальных проблем. Перинатальный центр год не работает, а почему — никто не знает. Главная проблема — отсутствие диалога с общественностью. Это как его проблема лично, так как он нехаризматичный лидер, ему не интересна публичная политика, и с другой стороны, проблема всей его команды, пресс-службы — они явно не дорабатывают. Мне кажется, это очень существенный минус на фоне всех проблем региона.

Дмитрий ФЕТИСОВ

Политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group»

В последнее время позиции губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, с моей точки зрения, должны быть стабильными или укрепиться. Это объясняется несколькими постоянно действующими факторами, последовательной и целеустремлённой политикой, которую проводит губернатор. При этом отсутствие свежих значимых скандалов, во всяком случае, на региональном уровне, так же имеет большое значение.

В первую очередь, я бы выделил чёткую и последовательную реализацию программы по развитию инвестиционной привлекательности области.

Её инновационный территориальный кластер информационных и биофармацевтических технологий вошёл в число приоритетных в рамках федерального отраслевого проекта «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Находясь на передовых позициях по инновационному развитию в стране, Новосибирская область не сбавляет оборотов и ставит перед собой амбициозные, но реализуемые задачи.

В частности, озвучены и претворяются в жизнь планы сделать регион экспортёром продовольствия. Для Новосибирской области характерны сложные климатические условия. Несмотря на это, здесь наблюдается стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции. Сделана ставка на реализацию крупных, высокотехнологичных проектов, эффективность которых не зависит от капризов природы. Благодаря такой политике, не только решается проблема обеспечения продовольствием, но и расширяются поставки сельскохозяйственной продукции в соседние регионы и на экспорт. Благо, логистика это позволяет.

Владимир Городецкий потребовал сформулировать не менее пяти значимых инвестиционных предложений в самых различных сферах. Заявления главы региона о необходимости внедрения проектного метода управления и повышения эффективности работы органов власти, а также задача попадания области в двадцатку лучших регионов рейтинга АСИ отчётливо показывают, что губернатор в курсе трендов современной российской и мировой экономики.

Напомню также, что область ведёт переговоры с холдингом «Новапорт» о выделении 18 млрд руб. на реконструкцию аэропорта «Толмачёво», а в планах — строительство семи поликлиник в рамках государственно-частного партнёрства. И то, и другое — значимый успех Владимира Городецкого.

Новосибирская область, благодаря удобному географическому положению, развитому транспорту и активной позиции её руководства становится важным центром взаимодействия не только в рамках СНГ, но и ШОС и БРИКС. Город всё чаще предоставляет площадку для проведения международных мероприятий. Так, в этом году в Новосибирске прошли: II Студенческий форум стран Шанхайской организации сотрудничества, Первый международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, Международный форум технологического развития «Технопром», форум «Транспорт Сибири», и ряд других. Каждое такое мероприятие не только способствует развитию инфраструктуры, но и позволяет расширить контакты с потенциальными инвесторами и потребителями местной продукции.

Губернатором делается ставка на восстановление промышленного потенциала на базе современных технологий, что является важным фактором ускорения экономического развития страны. Не случайно программу новой индустриализации Новосибирской области курирует на федеральном уровне вице-премьер Аркадий Дворкович.

Безусловно, Владимир Городецкий может похвастаться выстроенными отношениями с федеральным центром. Выделение 26 млрд рублей на строительство моста через Обь говорит о том, что регион находится на хорошем счету у Кремля и ему доверяют немалые средства на реализацию крупных проектов. На сегодняшний день строительство моста через Обь, это один из самых масштабных инфраструктурных проектов в стране. Руководству области удалось получить возможность реализовать столь крупный проект практически полностью за счёт средств федерального гранта и частных инвесторов, что, несомненно, окажет позитивное влияние на экономическую ситуацию. Реализация проекта не только позволит улучшить транспортную ситуацию в третьем по численности городе страны, но и будет способствовать росту инвестиций в регионе, создаст новые рабочие места.

Следовательно, команда Владимира Городецкого умеет и презентовать подобные проекты, и объяснять их необходимость, и гарантировать, что деньги будут потрачены эффективно и по назначению.

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Генеральный директор Института региональных проблем

Чрезвычайных событий в Новосибирской области за лето не происходило. Владимир Городецкий — управленец вполне устойчивый. Насколько я знаю, претензий к нему больших нет, он в целом справляется вполне удачно. Но с другой стороны, сказать, что регион сейчас взлетит в космос и все будут счастливы тоже нельзя. Все такие области, как Томская, Новосибирская, больше всего пострадали в девяностые годы. Поэтому проблемы, конечно, имеются, они накапливались десятилетиями и нельзя сказать, что это вина нынешнего губернатора. Очень сложно отделить, если говорить о проблемах, то, что сейчас, от того, что было раньше, при предыдущих руководителях, в те же девяностые. Новосибирск — это же промышленность, это наука, а ведь именно по этим направлениям больше всего били, их больше всего пытались втоптать в землю.

Конечно, Владимир Городецкий не волшебник, не гений регионального управления, великих успехов он не достиг, из общей губернаторской массы он не особо выделяется. Но с другой стороны, область функционирует, все нормально, даже наметилось определенные положительные тенденции. Мы вошли в такой этап, когда главным критерием работы регионального руководителя является отсутствие провалов. В Советское время была эпоха, когда оценивалось по тому, чтобы тихо было. Сейчас мы пришли к этому же. В этом нет ничего плохого или хорошего. Это этап.

Юрий МОСКВИЧ

Политолог, государственный и общественный деятель, Народный депутат РСФСР, полномочный представитель президента России в Красноярском крае (1991—1998 гг.)

Положительная сторона деятельности Виктора Толоконского — умение очень успешно маневрировать между разными группами интересов и не создавать внутриэлитных напряжений. Он хороший переговорщик. Он берёт очень многое на себя, не боится участвовать в острых дискуссиях. Это многим нравится.

Ему хорошо удаётся контролировать исполнение поручения, которые дал президент Путин, — подготовку к Универсиаде. Отсрочки небольшие — три месяца по десяти проектам. Он лично вникает во все дела. Очевидно, для него это значимая вещь.

Виктор Толоконский пытается сформировать новую налоговую базу. Уже есть успех: первое полугодие в Красноярском крае закончилось с профицитом. Это даёт основание полагать, что заявленная программа увеличения налоговой базы, чтобы сократить долги и начинать вкладывать в развитие, выполнена. Один миллиард дополнительных налогов — серьёзная сумма.

Он справился с тяжёлой ситуацией по подготовке непрямых выборов мэра через комиссии города Красноярска, несмотря на большое количество оппонентов. В этом смысле он повышает свой личный рейтинг среди правящих элит районов и городов.

Позитивные изменения останавливают падение края в общероссийских рейтингах и повышают личный рейтинг губернатора. Я считаю, что эти рейтинги верно отражают ситуацию.

Одним из политических ударов стало обвинение губернатора в подлогах после выборов в Законодательное Собрание со стороны проигравших партий: «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Яблоко» и др. Партии обвинили Толоконского в нечестном проведении избирательной кампании, требовали отставки председателя избирательной комиссии. Создаётся впечатление у некоторых элитных групп, что Толоконский — негибкий политик, не учитывает решения, которые сейчас принимаются в Кремле, в «Единой России».

Ему также не удаётся сделать самое главное, что от него ждут разные экономические элиты, которые привыкли в последние 15 лет видеть в губернаторе проводника больших инвестиций в край. У Виктора Толоконского это не получается.

«Чем вы заняты?» — такой вопрос губернатору неявно существует в экономических кругах Красноярского края. Мнения в крае разделились. Одна часть элит считает, что эти промахи естественные, что он останется, по крайней мере, до конца 2019 года, до проведения Универсиады. Вторая группа элиты, экономическая, экспертная, журналистская и просто граждане, считает, что он создаёт много политических проблем. В частности, не исключено, что будет много сложностей на непрямых мэрских выборах.

Юрий МОСТЯЕВ

Политолог, историк, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета, член Общественной палаты Рязанской области

Николай Любимов проявляет очень большую активность: практически каждый день у него встречи с представителями центра, с представителями общественных структур. Порог узнаваемости весьма высок, порядка семидесяти процентов, учитывая, что Любимов занимает должность с февраля сего года.

Предложенная им стратегия не всеми однозначно оценивается, так как носит слишком общий характер. Но было обещано, что после того, как Любимов станет губернатором, концепция будет уточнена и скорректирована.

Проблемы Любимова связаны с большим количеством обещаний: инвестиции обещает увеличить чуть ли не в три раза за три года. Хотя на этом пути уже есть проблемы. Строительство огромной мегафермы застопорилось. Не смогли договориться.

Серьёзных конфликтов с региональной элитой вроде нет. Любимов был мэром Калуги. Хотя уже идут разговоры, что начинается подтягивание из Калуги людей: в ОВД приходит человек из Калуги, на должность вице-губернатора. Это вполне объяснимо и ожидаемо. Нужны люди, которым он мог бы полностью доверять. Вопрос — как эти люди будут себя вести.

Любимов принимает участие в теледебатах. Прогнозы говорят, что он может набрать в районе 50−60 процентов. Противники его смотрятся не очень серьёзно. Приезд Путина 24 августа в Рязань воспринимается как поддержка со стороны Администрации президента.

Екатерина БУБНОВА

Главный редактор Севастопольского новостного портала ForPost

Лето для врио губернатора Овсянникова выдалось очень рабочим и, мне кажется, очень продуктивным в практическом смысле. То о чём жители так долго просили — перемен в облике города — явилось воочию. Наконец-то стало видно отремонтированные фасады, дороги. Другое дело, что не всегда качество бывает отличным. Но рвение очевидно, а изменения масштабны. Их можно заметить в каждом районе, вплоть до каждого двора. Не заметить этого невозможно и всем очевидно, что перемены эти — глобальные, поворотные.

Изменения начались задолго до выборов, но, конечно, к самим выборам процесс активизировался. Подготовительная работа требовала много времени, это длительный процесс. Но это закономерный результат — к выборам добавили чуть-чуть объёма, темпа. И это стали больше показывать, стало больше упоминаний, вся эта история шире стала продвигаться в медиа.

Ситуация с генпланом никак не повлияла на летнюю работу Овсянникова. Резонанс был, но мне кажется, что он был раздут искусственно. Группа недовольных немногочисленная, составляет порядка двух тысяч человек. Эти люди получили иски от правительства по поводу спорных территорий, выданных в украинский период. Но поданы эти иски не из-за генплана, это та работа, которую начинала еще прокуратура во времена бывшего губернатора. Правительство Овсянникова эту работу получило «по наследству» и начало эту работу выполнять.

В истории с генпланом нужно отметить, что впервые за долгое время генплан активно и открыто обсуждался. Действительно, этот документ обсуждался с разными группами людей, с экспертами. При всём нашем осторожном отношении к приезжим губернаторам, действительно были услышаны все. Правительство отложило принятие генплана, работала согласительная комиссия. Она очень скрупулёзно разбиралась, сопоставляя старые карты и карты генплана. Работа этой комиссии сняла многие проблемы. Люди увидели, что их замечания реально учтены, перестали беспокоиться.

В данной кампании, я думаю, у Овсянникова всё получится, так как нет серьёзных конкурентов, равных ему по возможностям, административным в том числе. К сожалению, местные элиты не вырастили равноценных кандидатов на эту позицию. Поэтому, думаю, что Овсянников спокойно изберётся.

Третья группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 61 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская область 62 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская область 63 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская область 64 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Республика Карелия 65 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская область 66 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская область 67 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Республика Бурятия 68 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Республика Адыгея 69 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская область 70 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская область 71 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Республика Тыва 72 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская область 73 ЗИМИН Виктор Михайлович Республика Хакасия 74 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская область 75 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная область 76 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Республика Саха (Якутия) 77 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 78 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Республика Алтай 79 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская область 80 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 81 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Республика Северная Осетия-Алания 82 ОРЛОВ Алексей Маратович Республика Калмыкия 83 ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 84 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская область 85 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская область

Как и всем прочим врио, социология пророчит Валерию Радаеву (Саратовская область) победу в первом туре предстоящих выборов. Хотя с невысокой явкой и, по сравнению с другими главами регионов, с не самыми лучшими показателями. Однако ожидание победы всегда лучше, чем ожидание поражения, пусть та же социология показывает высокий антирейтинг губернатора. Хорошо известны прочные связи губернатора в Москве, что делает его положение вполне устойчивым. Однако большинство экспертов, несмотря на хорошие для Валерия Радаева прогнозы, в формате «Национального рейтинга» оценило его достижения последнего времени скептически. Крайне негативно была воспринята информация о резком падении производства целого ряда сельскохозяйственных продуктов. Для такого важного аграрного региона это весьма тревожная тенденция. Не улучшило имидж губернатора попадание Саратовской области в десятку регионов, хуже всех выполняющих программу по переселению из аварийного и ветхого жилья. Важная деталь: прокуратура направляет Валерию Радаеву представления, касающиеся данной программы уже третий год подряд. Для региона характерна тенденция к росту преступности, при уменьшении числа зарегистрированных преступлений в целом по России. Причем за исключением двух республик Северного Кавказа, в Европейской части страны кроме Саратовской области подобный тренд показал ещё только один регион. Вмешательство прокуратуры пресекло практику незаконных поборов за ЖКХ со стороны местного водоканала, попытавшегося таким образом присвоить несколько миллионов рублей.

Вместе с тем эксперты отмечают большую поддержку, которую оказывает Валерию Радаеву лично председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Льготный бюджетный кредит в размере 10,8 млрд рублей улучшит финансовую ситуацию и, возможно, поможет, наконец, привлечь большие объемы федеральных средств, с помощью проектов, основанных на софинансировании.

Тем не менее, общий вердикт экспертов на этот раз был не в пользу Валерия Радаева.

Игорь Васильев (Кировская область), если судить только по оценкам экспертов «Национального рейтинга», пребывает в состоянии шаткого равновесия, несмотря на вполне приличные шансы выиграть предстоящие выборы уже в первом туре. Владимир Путин в последнее время побывал во многих регионах, вручая их главам сакральную «зелёную папку» с жалобами населения. В большинстве случаев, сам факт встречи с президентом трактуется как добрый знак для региональных руководителей. Важно и то, что президент говорит не только на самой аудиенции, но и в целом во время визита в регион. В случае с Игорем Васильевым многие увидели особо благожелательное отношение к нему Владимира Владимировича. Так это в действительности или нет, объективно судить трудно, однако даже одна фраза президента, что кировский врио «на правильном пути», имеет существенный аппаратный и репутационный вес. Другое дело, что осевой темой встречи явился вопрос газификации, по которой область находится «ниже травы». При этом эксперты выражают большие сомнения в способности региона выполнить пожелания президента своими силами. Между тем, именно о решении задач местными ресурсами Владимир Путин и говорил.

Обнародованная Минэкономразвития информация, что Кировская область в прошлом году продемонстрировала наибольшее по России падение экономики, подпортила имидж Игоря Васильева: существенную часть 2016 года он уже возглавлял регион. Не прибавляет оптимизма и 76-е место по долговой нагрузке (данные РИА Рейтинг). Именно эта финансово-экономическая информация повлияла на совокупное мнение экспертов даже больше, чем нюансы визита в регион Владимира Путина.

Вновь оживившиеся слухи о грядущем поглощении Кировской области одним из соседних регионов, некоторыми экспертами трактуется, как замаскированная диверсия, направленная против Игоря Васильева.

Хотя Кировская область известна умением преподносить электоральные сюрпризы, но случалось это только при расколе и жёстком противостоянии местных элит. Поэтому, действительно, есть смысл не сомневаться в грядущей победе Игоря Васильева. Во всяком случае, противоположного мнения придерживаются единицы.

Положительный тренд продемонстрировал в «Национальном рейтинге» Шолбан Кара-оол (Республика Тува). То, что Владимир Путин отдыхал в его компании, несомненно, позитивный знак для этого главы. Кроме того, локомотивом некоторого прогресса в таблице исследования, для Шолбана Валерьевича стали данные, свидетельствующие о впечатляющем промышленном подъёме. В первом полугодии 2017-го промышленный индекс поднялся на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Имеются определённые признаки повышения роли Тувы в стратегическом евразийском партнёрстве. Частным примером активизации международного сотрудничества служат планы Монголии построить здесь железную дорогу. Шолбан Кара-оол проявлял большую активность, лично контактируя с жителями. В июле-августе традиционно прошло много встреч с сельскими тружениками в рамках праздника животноводов «Наадым-2017», с молодежью на форуме лидеров «Команда Тувы-2030». Хорошее впечатление на многих произвела демонстрация преемственности власти в республике: во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню Республики, Шолбан Кара-оол со сцены поприветствовал своих предшественников на посту руководителей республики. Тёплое неформальное общение лидеров трёх поколений вызвало позитивный отклик. Единственные выборы — избрание сельских депутатов в небольшом поселении Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района, никак не повлияло на позиции главы республики.

В то же время, лесные пожары в Туве смогли обуздать только дожди. За что, правда, пришлось заплатить несколькими размытыми горными дорогами. Другой природный катаклизм, — нашествие саранчи, вынудил вводить режим ЧС в некоторых районах. Для региона характерен чрезвычайно высокий уровень преступности, который демонстрирует тенденцию к росту. Кроме того, здесь провалили программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Исполнение программы капитального ремонта, по оценке ОНФ, одно из худших в России.

Владимир Миклушевский (Приморский край), руководитель одного из важнейших, со стратегической точки зрения, регионов России, прочно обосновался в хвосте таблицы «Национального рейтинга». Ключевые события, определяющие общекраевую повестку, носят негативный характер. В рассматриваемый период эксперты не могли не отметить арест вице-губернатора Евгения Вишнякова. Кроме того, прошли задержания бывшего руководителя департамента здравоохранения Олега Бубнова и главы администрации Уссурийска Евгения Коржа. С учётом предыдущих арестов и коррупционных скандалов, Приморье по-прежнему может претендовать на лидерство по этим далеко не завидным показателям. Чудовищной цифры почти в полмиллиарда рублей достигла сумма задолженности по заработной плате. Это худший показатель в России.

Эксперты ссылаются на данные социологии, демонстрирующие очень невысокую степень личной популярности губернатора среди жителей края. В частности, она якобы гораздо меньше популярности Игоря Пушкарёва, находящегося уже более года под арестом и отстранённого от исполнения обязанностей мэра Владивостока.

Серьёзно просел в исследовании Алексей Орлов (Республика Калмыкия). Широко распространившиеся слухи о его отставке и даже прямой вброс, что она уже якобы происходит, безусловно, не способствовали укреплению имиджа этого главы. Как и митинг, прошедший в Элисте, участники которого поддержали требование ухода Алексея Орлова со своего поста. Хотя большинство экспертов отнеслось к подобным сюжетам достаточно спокойно, тем более, что число участников митинга было невелико.

Гораздо большее влияние на провал Алексея Орлова в «Национальном рейтинге» оказали аресты первого вице-премьера и заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии. Большинство экспертов посчитали эти события сильнейшим ударом по главе региона. Мало кто поддерживает экзотическую версию, что за арестами стоит сам Алексей Орлов, использовавший таким образом силовиков для начала кадровой чистки в Калмыкии.

Обнародованная информация по финансовому и экономическому положению республики также достаточно тревожная. Финансовая нагрузка здесь одна из самых тяжёлых в России. Если индекс промышленного производства первой половины 2017, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, смотрелся хорошо, то в начале лета был зафиксирован настоящий провал (данные Росстата). Острая ситуация сложилась в Калмыкии с водоснабжением.

Большой резонанс получило публично высказанное Владимиром Путиным возмущение тем, что жителям в республике приходится покупать учебники и школьные парты. По сообщениям экспертов «Национального рейтинга», практика незаконных поборов широко распространена и касается не только школьного обучения, но также и детских садов; не только учебников и парт, но и многого другого.

Очень существенно прибавил в исследовании Александр Левинталь (Еврейская автономная область). На этот раз он получил от экспертов «Национального рейтинга» большее количество положительных отзывов. Главной причиной такого подъёма послужили обнародованные данные, свидетельствующие о положительном экономическом тренде в ЕАО. По результатам первого полугодия 2017 индекс промышленного производства вырос почти на 40% (данные Росстата). Некоторые эксперты по этому поводу вспомнили об экономическом образовании Александра Борисовича, которое, как они полагают, начало оказывать положительное влияние на ход событий. Отмечено также постепенное снижение государственного долга региона. Кроме того, все организации ЕАО, не относящиеся к малому предпринимательству, в рассматриваемый период полностью рассчитались с задолженностью по зарплате. Проходящие в четырех муниципалитетах округа избирательные кампании достаточно спокойны и никак не влияют на позиции главы региона. Планы губернатора по передаче системы школьного образования с муниципального на региональный уровень, большинство экспертов поддержало.

Вместе с тем сохраняются определённые разногласия Александра Левинталя с местными элитами. Проблемой остаются плохо выстроенные отношения со СМИ, низкая медиа-активность главы региона, — всё это влияет на популярность губернатора в худшую сторону.

Александру Левинталю, несмотря на наметившийся положительный тренд, всё же далеко до выхода из подвала таблицы исследования. Общее состояние региона и его ресурсы пока не внушают большого оптимизма. Хотя некоторые положительные тенденции уже наличествуют.

Вполне закономерно падение в «Национальном рейтинге» МариныКовтун (Мурманская область). Задержание и направление в СИЗО двух чиновников региональной администрации, дали для этого достаточные основания. В хищении бюджетных средств обвиняются заместитель главы аппарата и первый заместитель главы одного из управлений правительства Мурманской области. Аресты сопровождались обысками в десятках организаций, в том числе, частных. Эксперты разделились в вопросе, имеется ли здесь политическая подоплёка или речь идёт о частном случае раскрытия коррупционного преступления. Доминирует представление, что цель операции не ограничивается упомянутыми двумя чиновниками, и, судя по поступающей информации, силовики явно ставят перед собой более масштабные задачи. Также, в рассматриваемый период обвинительным приговором и сроком закончился суд над бывшим главой Агропромышленного комитета Мурманской области.

Другой скандал разгорается вокруг публикаций местного блогера, обвинившего Марину Ковтун в том, что она якобы помогла некоторым крупным компаниям минимизировать налоговые отчисления. В благодарность, в означенные компании были трудоустроены её дети. Отдельным нюансом в этой истории явилось появление информации о начавших поступать в адрес блогера угрозах расправы. Региональные власти и лично губернатор категорически отрицают все обвинения. Эксперты «Национального рейтинга» к данному сюжету, в основном, отнеслись без ажиотажа. Доминирует мнение, что это может быть, как правдой, полностью или частично, так и частью кампании, разворачивающейся против Марины Ковтун. Гораздо серьёзнее наблюдатели, интересующиеся объективными показателями состояния региона, восприняли более чем стомиллионную задолженность по зарплатам.

Некоторую сумятицу в экспертные ряды внесла противоречивая информация, касающаяся развития туристической отрасли. С одной стороны, эксперты ссылаются на решение Координационного совета ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» включившего Мурманскую область в ТОП-10 по вопросам развития туризма; с другой, глава Ростуризма упомянул её в числе регионов, не выполняющих ФЦП по развитию туризма, которые могут потерять федеральное финансирование этой отрасли.

Длительное время положение в «Национальном рейтинге» Виктора Назарова (Омская область) было незавидным. Нынешнее его перемещение на последнюю строчку исследования определила распространившаяся информация о возможной отставке, которую большинство экспертов восприняло, как соответствующую действительности. Хотя падение губернатора произошло «с низкой базы», по большому счёту, при всей сложности обстановки в регионе, в июле-августе не случилось никаких событий принципиальной важности, детерминировавших столь резкое проседание губернатора в таблице. Поэтому больший интерес на этот раз представляет аргументация меньшинства экспертов, с более взвешенными оценками. Хотя они, в основном, делают акцент на событиях, хронологически далеко выходящих за рамки настоящего рейтинга. Так, указывается, что за время правления Виктора Назарова объём сельскохозяйственной продукции резко вырос; в 2016 году по привлечению иностранных инвестиций регион занимал 39 место в России и т.д. К актуальной информации относится смена руководителя города Омска. Досрочный уход со своего поста «враждебного» Виктору Назарову мэра региональной столицы, само по себе можно было бы засчитать в плюс региональному главе. Хотя обеспечили её отнюдь не ресурсы Виктора Ивановича, а вмешательство потерявших терпение федералов. Более частным сюжетом является позитивная для губернатора ротация руководителя в одном из районов, который до апреля возглавлял руководитель, выигравший в своё время выборы при поддержке КПРФ. Теперь главой района стал бывший однокурсник Виктора Назарова. Сдвинулась с места история с аэропортом «Омск-Фёдоровка». Частный инвестор выразил готовность вложить в этот проект 11 млрд рублей. По оценке ОНФ Омская область по состоянию на 1 июля оказалась одним из лидеров в исполнении программы капитального ремонта.

Так или иначе, значительное большинство экспертов, как местных, так и федеральных, под влиянием информации о предстоящей отставке губернатора, поставило на Викторе Назарове крест. Ближайшие месяцы покажут, какая из групп экспертов «Национального рейтинга» точнее оценивает ситуацию.

Сергей БЛАГОВ

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области по Пугачевскому району. Член совета саратовской общественной организации трезвости и здоровья

В деятельности Валерия Радаева в сельском хозяйстве, в социальной сфере, в промышленности во многих районах региона я отмечаю положительные изменения. Отмечу улучшение состояния дорог. Валерий Радаев оказывал также помощь для поддержание в порядке городских зеленых насаждений. В целом, как я считаю, в области имются заметные положительные сдвиги.

Я считаю самым основным замечанием, по работе главы области, что ему нужно организовать более эффективный контроль за выполнением своих решений. С чиновников нужно спрашивать пожёстче немножко, тогда будет, конечно, лучше. Это вопрос команды, которую следует контролировать и с которой нужно спрашивать. Когда более пристально стали наблюдать за выполнением решений по районам, по сёлам, районным центрам, подвижки пошли. Были указания, которые исполнялись.

Губернатор, естественно, будет участвовать в осенних выборах. Моё личное мнение, что он победит на этих выборах, так как, имея опыт общения с народом, я вижу, что люди будут голосовать за Валерия Радаева.

Дмитрий ВЕНЕДИКТОВ

Главный редактор РИА «Курск сегодня»

Эффективность власти проявляется не в заурядной обстановке, а в условиях форс-мажорных или приближённым к ним. В этом отношении региональная администрация Курской области во главе с Александром Михайловым действовала весьма эффективно. Лето выдалось сложным — проливные дожди чередовались тропическими ливнями, смерчами и шквалистым ветром. В ряде районов урожай зерновых очень сильно пострадал, а где-то погиб на корню. Тем не менее, в короткий промежуток времени, когда позволяла погода, все областные и районные структуры мобилизовались по максимуму и успешно провели уборку. Общий итог превысил 4 миллиона тонн, а с учётом предстоящего сбора кукурузы прогнозируется собрать 5 миллионов тонн зерновых — результат для региона очень приличный.

Отличные результаты достигнуты и в сфере переработки. Предприятия АПК с начала года увеличили производство муки и комбикормов, и, благодаря инвесторам, во многих из них проведена модернизация оборудования. Так, например, в проекты «Курскзернопрома» вложено порядка 400 миллионов рублей, а «Русский дом» строит элеватор за 1 миллиард рублей, не говоря уже о небольших участниках.

Отдельно стоит упомянуть открытие в регионе инновационного предприятия по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга», рассчитанного на первоначальное производство 4 тысяч тонн продукции в год. В него инвестировано порядка 1 миллиарда рублей и с выходом на проектную мощность новый комплекс станет одним из крупнейших в стране. Ещё одной позитивной новостью стало намерение Минсельхоза увеличить экспорт в Китай за счёт поставок мяса птицы и свинины из Курской области — отрасли, динамично развивающейся уже несколько лет. Регион готов к этому и даже готовит специалистов со знанием китайского языка для осуществления этой задачи.

За прошедший период в области сохранялась строгая финансовая дисциплина, что позволило сохранить 2-ое место в ЦФО по наименьшему объёму госдолга. Губернатор Александр Михайлов всё больше делает ставку на привлечение молодежи к решению актуальных вопросов в регионе. В частности, в августе временно исполняющим обязанности директора Фонда капитального ремонта был назначен сопредседатель ОНФ в Курской области Геннадий Баев.

Алексей КУЗЬМИН

Депутат Кировской городской Думы, генеральный директор лизинговой компании «Регионинвест»

Социально-экономическая ситуация в регионе, по-прежнему, остаётся весьма напряжённой. Отношение госдолга к доходам областного бюджета приблизилось к 100%. Существенно снизились реальные доходы населения и его покупательная способность. Высокие темпы падения инвестиционной привлекательности региона вызывают опасения среди экспертов. Вместе с тем, существует большая проблема так называемых «обманутых дольщиков», увеличивается очерёдность детей в детские дошкольные учреждения и не выполняется распоряжение Правительства РФ о школьном образовании в одну смену. Убеждён, что все эти вопросы находятся в ведении главы региона, и обязанности по конкретным решениям лежат на его плечах. Уверен, что команда Игоря Васильева держит на контроле социально-экономическую повестку дня, но хотелось бы, чтобы велась адресная управленческая работа, а не предвыборная чехарда. Самым главным итогом приезда президента России в Киров можно назвать акцентирование внимания на проблемах местного самоуправления, на необходимости собирать и учитывать мнения населения при принятии решений на местах, особенно связанных с благоустройством. В связи с этим, были презентованы кировские успешные проекты, правда, работавшие ещё при прежнем руководстве региона, такие как ППМИ (проект по поддержке местных инициатив), «Народный бюджет», ТОС (территориальные общественные самоуправления). Все они нацелены на активное вовлечение граждан в решение городских и сельских проблем. Безусловно, Владимир Путин и члены Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ положительно оценивают эти проекты. Что касается непосредственно встречи Владимира Путина и врио губернатора Игоря Васильева, то акцент в диалоге строился на ключевых проблемных точках региона. президенту было доложено о социально-экономической ситуации в Кировской области. Считаю, что встреча носила исключительно рабочий характер, при этом отсутствовал какой-либо политический или предвыборный акцент — были подняты вопросы, требующие конкретных решений — низкая газификация региона, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, несанкционированные свалки и экологические проблемы.

Если говорить о предстоящих выборах главы Кировской области, то, насколько мне известно, действующие рейтинги врио губернатора не превышают необходимую для победы цифру в 50%, поэтому говорить о безусловной победе Игоря Васильева при всей масштабности агитационно-пропагандистской работы пока не приходится. К сожалению, есть вероятность, что перед его избирательным штабом стоит задача по, так называемой, «сушке явки», которая в Кировской области и так может не перевалить черту в 30%. Задачи оппозиционных кандидатов в губернаторы от КПРФ Сергея Мамаева и от ЛДПР Кирилла Черкасова, как мне кажется, — это массовая мобилизация своего ядерного электората и общая мобилизация избирателей на «явку», способных не поддержать представителя «партии власти». На мой взгляд, итоги выборов 10 сентября могут иметь неожиданные последствия.

Леонид ЧЕРТОК

Политолог, главный редактор Информационного агентства «RUSNORD» (г. Архангельск)

Лето у губернатора Орлова выдалось рабочее, я такого что-то не припомню. Притом, что осенние выборы в Архангельской области, что называется, из разряда «разминочных». Интерес, разве что, представляют выборы главы Северодвинска, второго по численности населения в регионе и, наверное, первого по значимости. По крайней мере, если президент Путин до нас и добирается, то в основном проездом на милую его сердцу секретную «Звездочку», спустить со стапелей очередную смертоносную субмарину.

Впрочем, эта особость влияет и на политический расклад в городе. Четыре года назад там поставили серьёзнейший заслон на пути Александра Дятлова, у которого были все шансы побороться за мэрское кресло. Вроде бы, всем хорош — и депутат Облсобрания от «правильной» партии, и меценат, и бизнесмен-патриот, и борец за здоровый образ жизни (всех достал ограничениями по алкоголю). Но вот в юности, пришедшейся на лихие 90-е, «малость шалил», имеет кличку Пробитый (не подумайте только дурного, пострадал при разборке). Ну и внешний вид «правильного пацана», который никаким «бриони» не затушуешь. В любом другом городе прошёл бы влёт, а в Северодвинске сказали — и думать не могли, не с твоими статьями рядом с президентом фотографироваться.

Странно и то, что на свои третьи выборы не пошёл действующий градоначальник Михаил Гмырин, имеющий хороший рейтинг у избирателей, и при условии личного участия не имеющий серьёзных конкурентов. При этом находящийся в очень ровных отношениях с главой региона, хотя нюансов мы можем и не знать. Тем не менее, в отсутствии прямых выборов эти уже называют «выборами Скубенко». И это плюс в копилку Орлова, так как город корабелов возглавит министр образования из его правительства. При архангельском Годзише из той же команды получается серьёзная заявка на управление всем регионом.

Ещё из плюсов этого лета в копилку Орлова — инспекционная поездка по области, в ходе которой губернатор вмешался в разборки между крупным лесным олигархом Буториным и коллективом мелких предпринимателей, жаловавшихся Путину. И даже что-то в их отношениях урегулировал. Встал на сторону бюджетников Каргопольского района, которым хотели урезать и без того невеликие зарплаты. Может и популизм, но выглядело очень душевно.

Из минусов, напрямую не касающихся главы региона, но могущих подпортить его реноме в рейтингах. Скандал вокруг изъятия из библиотек книг с печатью Фонда Сороса. Вина оказалась местных прокуроров-торопыг и не в меру осторожных библиотекарей, поспешивших приступить к действиям. Но кто будет разбираться в скандале, вышедшем на федеральный уровень. То же касается и чесотки в Ширшинском психоневрологическом интернате, которую тщательно скрывали на уровне областного Минздрава.

Ну и слухи об отставке, очередной. Куда же без них.

Владимир ХОЛОПОВ

Политолог, директор Института государственного и муниципального управления, председатель Палаты территориального общественного самоуправления Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС)

Особенностью политического устройства Бурятии является то, что со временем там сложились примерно семь элитных кланов. На момент прихода нового врио главы республики самыми сильными считались два клана — во главе с прокурором республики Петровым и во главе с мэром Голковым. Внешне они не враждовали, Александр Голков весной даже пошёл на имиджевый риск, бюрократически запрещая планирующийся митинг с критикой прокурора, который пытались организовать другие кланы для снижения веса Петрова в глазах врио.

Но под ковром можно было заметить признаки борьбы за степень влияния на врио и ситуацию в республике. Итогом стало то, что Валерий Петров ушёл из республики на должность главного военного прокурора России. Для него, всю жизнь прожившего в Бурятии, с одной стороны — это заметное повышение на федеральный уровень, а с другой — отрыв от республики и погружение в круговорот других забот. Считается, что это Цыденов поспособствовал тому, чтобы удалить сильную самостоятельную фигуру из республики.

Первым итогом стало дробление его клана на мелкие конкурирующие группки и вычёркивание ряда их из актуальной политической повестки. Привело это не только к спокойствию Цыденова, но и к росту влияния Голкова.

На фоне нарастающей опасности для выборов главы республики со стороны сильного конкурента сенатора-коммуниста Мархаева, позиции Голкова устремились вверх, кроме него (и стоящего за ним клана местных элит) Цыденову не на кого было делать ставку. В этом стратегия Цыденова оказалась успешной, и Голков активно включился в кампанию по поддержке врио главы республики.

Ситуация изменилась после того, как Мархаев не был допущен до участия в выборах. После этого результат голосования можно считать уже предрешённым. В то же время, Цыденов не расслабляется, работает достаточно интенсивно, объездил почти всю республику. Однако за полгода работы всё ещё достаточный пласт жителей Бурятии ничего не знает о нём. На повышение узнаваемости и электорального рейтинга усиленно работают как сам врио главы республики и члены его команды, так и привлечённые технологи из КРОССа. Но ситуация осложняется необходимостью отвлекать силы для реакции на возникающие внештатные конфликты. По мнению аналитиков, недавний скандал с директором электросетевой компании «Энком» Сергеем Ивановым, который обвинил Цыденова в развале бурятского бизнеса, негативно отразился на рейтинге врио главы. Вероятнее всего, на стороне Иванова ведёт свою игру и часть бывшего клана Петрова.

Параллельно с нападками на Цыденова, Иванов, являющийся депутатом Горсовета Улан-Удэ, организовал группу депутатов, противодействующих мэру Голкову. В этой конфликтной ситуации Цыденов предпочел не вступаться за лояльного дружественного мэра, видимо, посчитав что победа на выборах — уже вопрос решённый и помощь мэра для него не принципиальна.

Данный ход заставил задуматься ряд местных политиков и, на наш взгляд, ослабил уровень лояльности элит к будущему главе республики. К слову сказать, Голков смог самостоятельно грамотно урегулировать конфликты в Горсовете, не давая им выплеснуться наружу и повлиять на выборы главы республики. За последние полгода в окружении Цыденова не появилось значимых политических фигур, а сам врио главы даже не начал формировать свой кадровый резерв. Учитывая это, можно предположить, что после избрания он придёт к выводу о целесообразности назначении Александра Голкова на вторую по значимости должность в Бурятии.

Игорь БАРАНОВ

Политтехнолог, социолог, эксперт KDGroupPoliticalConsulting, региональный представитель Избирательной Ассоциации Политтехнологов (ИЗБАСС) (г. Псков)

Не так давно губернатор Псковской области Андрей Турчак выступил перед депутатами областного Собрания с ежегодным отчётом о деятельности администрации региона за 2016 год. Отмечу, что Андрей Турчак открыто говорил о проблемах региона, выстроил приоритеты работы и не отмахивался от критики своих политических оппонентов, как ранее. По всем 11 пунктам своего отчёта Андрей Турчак чётко изложил своё видение проблемы и ответных мер. Тут и плохие дороги, и рост тарифов на общедомовые нужды, и высокий госдолг региона, и рост кадастровой стоимости жилья, и реорганизация бюджетной сети. Однако, Андрей Турчак призвал жителей и законодательную власть не вдаваться в панику, ситуация в регионе стабильная и под контролем.

Устойчивую стабильность ситуации в регионе Андрей Турчак подтвердил на встрече с Владимиром Путиным 14 августа: «Есть динамика по промышленному производству, на уровне пяти процентов мы плюсуем, и по сельскому хозяйству традиционно на 25. По инвестициям стали прибавлять, я вам в прошлый раз докладывал о реализации проекта особой экономической зоны «Моглино». На сегодняшний день два завода уже построены, запуск производства планируется на сентябрь».

Конечно, не всё в регионе так радужно, как это вытекает из отчётов Андрея Турчака. Люди хотят хорошо жить здесь и сейчас. Так, Псковстат опубликовал показатели естественного движения населения Псковской области за первое полугодие 2017 года и тут цифры не радуют: псковичей стало меньше почти на 500 человек, резко упала рождаемость. Жители региона, по-прежнему, уезжают на работу в другие регионы страны, и многие там остаются.

Тревожная ситуация в сфере здравоохранения: большая нехватка врачей в городах Псков и Великие Луки. Хорошие специалисты в Псковскую область не приезжают, прежде всего, из-за низкой заработной платы. Заявление Андрея Турчака о возможности невыполнения приказа Минтруда «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», который влечёт сокращение оклада у ряда фельдшеров-лаборантов, не выглядит убедительно.

В целом, по моей оценке, в социальной сфере сложилась очень напряжённая ситуация, люди на грани выживания. Большинство жителей считают, что «жить стало тяжеловато», — но в основном обвиняют в ухудшении своего положения сити-менеджеров и глав городов и районов, местных депутатов, управляющие компании. Истинную оценку деятельности, как местной власти, так и губернатора, должны показать результаты муниципальных выборов. И если 10 сентября жители Пскова и Великих Лук преодолеют апатию и придут на выборы, то их результаты, скорее всего, будут неблагоприятными для руководителей муниципалитетов и партии «Единая Россия».

Виталий АРЬКОВ

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS

Де-факто Андрей Бочаров управляет Волгоградской областью с апреля 2014 года, когда был назначен врио губернатора, де-юре — с сентября 2014 года, когда он легитимизировался через процедуру выборов. В любом случае, три года — тот срок, когда уже приходится отчитываться о достигнутых результатах в работе, а провалы в ней уже не спишешь на предшественников. Хотя нет-нет, но кивнёт на них Андрей Иванович: смотрите, мол, какое наследство они мне оставили…

Наследство и вправду не самое лучшее. Но стоит честно признать, что и не самое худшее. Волгоградский регион — стабильный «середнячок», обладающий при этом серьёзным экономическим потенциалом, который был успешно реализован в годы развитого социализма и который пытается реализовать Андрей Бочаров.

За три года во главе Волгоградской области отчасти ему это удалось, особо заметны позитивные изменения стали после прихода на пост курирующего экономический блок вице-губернатора, давнего знакомого волгоградского губернатора, успешного брянского предпринимателя и политика Александра Сивакова. Кто бы что ни говорил, но молодому чиновнику удалось и найти взаимопонимание с местным бизнес-сообществом, и способствовать росту индекса промышленного производства, и возвращению волгоградчине славы второго после Кубани «всесоюзного огорода». А в текущем году регион показывает и рекордные урожаи зерновых. Так что, это ещё и житница России.

Всё это было бы невозможно без грамотной экономической политики администрации Волгоградской области и способности ее руководителей даже в столь сложное для федерального бюджета время приводить в регион и государственные инвестиции, и государственные заказы, и государственную поддержку в крупные инфраструктурные проекты. К слову, в процессе подготовки к ЧМ-2018, миллионный Волгоград наконец-то возвращает себе черты мегаполиса.

Зачастили с визитами в Волгоградскую область высокопоставленные федеральные чиновники и официальные зарубежные делегации. Прежде всего, из государств — стратегических партнёров России: Китая, Ирана, Индии, Турции. За последнее время в регионе реализовано сразу несколько совместных бизнес-проектов и на различной стадии проработки ещё с полдюжины в сфере АПК, машиностроения, металлургии, химии, легкой промышленности и строительства.

Волгоградский регион вновь становится одним из центров российского речного транспорта, возрождаемого как для внутренних потребностей, так и для встраивания в бурно развивающийся китайский мегапроект «Новый шёлковый путь». Обсуждению данной стратегии, вкупе с решением экологических проблем реки Волги, было посвящено состоявшееся несколько недель назад большое совещание с участием глав без малого двух десятков регионов и профильных министров — под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Эксперты склонны считать этот факт также одним из достижений губернатора Бочарова и укрепления его позиций. Как и то, что во время крайней «Прямой линии» президента России, несмотря на все старания оппонентов Бочарова, в его адрес не прозвучало ни одного упрека из уст Владимира Путина, не было задано ни одного негативного для его политического будущего вопроса. То есть позиции Бочарова сильны как в Правительстве России, так и, что наиболее важно, в Администрации президента России.

Однако не всё столь благостно и успешно в Волгоградском регионе: несмотря на очевидные успехи по целому ряду направлений, остаются нерешёнными множество как застарелых, так уже и новых проблем. В большинстве случаев причиной тому — нехватка бюджетных средств и низкая компетентность ответственных чиновников — как на уровне администрации региона, так и в органах местного самоуправления. Нехватка грамотных и способных управленцев на муниципальном уровне, прежде всего, как ни странно, в областной столице — бич волгоградской власти.

Едва ли не единственным приятным исключением является мэрия Волжского, второго по величине города региона. Однако и там, после намеченных на сентябрь 2018 года выборов муниципальных депутатов и перехода к новой схеме управления можно ожидать провала в качестве.

Ощущается провал администрации Бочарова и на пропагандистско-медийном фронте: от месяца к месяцу всё отчетливее их роль догоняющих и оправдывающихся, а не задающих тон и повестку. Привлечение в качестве новых PR-технологов старых соратников из состава местного депутатского корпуса и «выписанных» из столицы специалистов, равно как и формирование на уровне региона аналога известной «Фабрики троллей», пока не принесли ожидаемого результата. Напротив, всё больше становится непростых для репутации администрации региона и лично Андрея Бочарова скандалов, всё чаще резонансных уже и на федеральном уровне.

Имеющиеся в арсенале областной администрации медиа-ресурсы позволяют вести «ковровое бомбометание», забивая своим контентом информационное пространство. Однако, в силу того, как я заметил выше, что они находятся в роли догоняющих и оправдывающихся, положительный результат от этого оказывается минимальным — рейтинг губернатора Бочарова внутри региона неуклонно снижается. Невзирая на все многочисленные и реальные (!!!) достижения в его работе, информацию о которых pr-специалисты областной администрации не в состоянии даже доходчиво донести до жителей региона.

Все-таки армия и «гражданка» имеют серьёзные отличия в стиле управления. В последнем случае необходимо не только отдавать грамотные приказы и требовать их неукоснительного исполнения, но и «разжёвывать» их не столько для непосредственных исполнителей, сколько для зрителей (читай: избирателей). Таковы правила гражданского общества и их необходимо учитывать.

Алексей АРБУЗОВ

Политик, член Экспертного совета по государственной молодежной политике при полпреде Сибирского Федерального округа, член Общественной палаты Российской Федерации (2009−2013 гг.), член Общественной палаты Республики Хакасия (2008−2014 гг.)

Весной этого года Зимин разогнал правительство, решив вдохнуть новую жизнь во внутриполитическую деятельность республики. Результаты формирования нового правительства уже стали поводом для шуток.

Вызывают вопросы не только назначения главы региона, но и его публичное поведение. То губернатор анонсировал скачки, которые должны стать самым светским мероприятием с соответствующим дресс-кодом. То появляется информация, что он собирается совершить заезд с байкерами.

Также летом глава попытался выйти на диалог с обществом, провести пресс-конференцию. Вроде нужное дело, но любой его шаг подвергается критике и насмешкам со стороны населения. По-моему, это связано даже не с протестными настроениями, а с личностью самого Зимина.

Учитывая, что в следующем году нас ждут президентские выборы, перед Зиминым будет стоять задача обеспечить необходимую явку своим авторитетом. Но есть вероятность, что он со своей задачей может не справиться. Именно поэтому он привлекает внимание общественности, но пока это не приносит результатов.

Игорь ЕРМОЛЕНКО

Общественный деятель, журналист, член Общественного совета при Думе городского округа Самары, руководитель Управления администрации г.о. Самары (2006−2008 гг.)

Из положительных моментов работы Николая Меркушкина выделю два. Первый — это умение привлекать федеральное финансирование. Скажем, в сфере образования. Как только появилась государственная программа поддержки новых школ, в числе первых регионов, получивших эту поддержку, оказалась Самарская область. Более того, один из проектов, школа в Кошелевке, стал типовым проектом этой программы. Фактически программа только задумывалась, а у нас уже был типовой проект. Этот пример — показатель широких лоббистских возможностей. Если комментировать шире, то в каждом из посланий губернатора звучит тема, что министерства должны работать над целевыми программами, которые бы гарантировали финансирование региона. Финансирование у Меркушкина, с точки зрения получения именно федерального финансирования, — это то, что действительно получается.

Второй — высокая работоспособность и готовность к длительным массовым встречам с населением, учитывая, что предыдущий губернатор был совершенно непубличным человеком. В публичном пространстве был вакуум, когда не была централизовано озвучена позиция власти.

Меркушкин — человек публичный, открытый, не боится разговаривать со СМИ, он не скрывается за ширмой власти, напрямую общается с населением. Хотя общение Меркушкина с остальными людьми и нельзя назвать диалогом, скорее проповедь. Но, на мой взгляд, публичность главы региона — плюс.

Из недостатков я бы отметил неспособность принимать другую точку зрения, зацикленность и «совковость» публичной риторики. Это не способствует выстраиванию диалога с различными слоями населения, политическими и общественными силами.

Если вспомнить предыдущие выборы в Госдуму, то из-под пера провластных СМИ выходили такие материалы, которые не то, чтобы не способствовали диалогу, а были направлены на шельмование политических оппонентов. Это было местами смешно, местами крайне грустно, иногда было обидно за власть, которая такими методами пыталась воздействовать на население. Это не методы современной власти.

На мой взгляд, есть также увеличение задолженности региона, которая является следствием любимой технологии Меркушкина. Он считает своим долгом скорее получать деньги, чем жить на свои. Поэтому происходит наращивание бюджетного дефицита.

Отмечу разрушение системы местного самоуправления. Несмотря на появление районных советов, прямых, демократических способов формирования власти стало ещё меньше. Если раньше Городская Дума избиралась напрямую жителями Самары, то сейчас она формируется по предложениям районных советов. Население оторвано от формирования публичной власти. Во всю идет централизация.

Лично я выступаю за сменяемость власти. Связано это и с необходимостью ограничения пребывания в должности двумя сроками, и архаичностью стиля управления действующего губернатора.

Константин ЗЕМЛЯНИКИН

Политолог, руководитель регионального отделения в Российской ассоциации общественного контроля в Еврейской автономной области (г. Биробиджан)

Говоря о работе Александра Левинталя, можно говорить о позитивном тренде в управлении. В его пользу говорят достаточно неплохие показатели экономического роста, достаточно хороший показатель промышленного производства. Наконец-то появился свет в конце туннеля в направлении выработки стратегии до тридцатого года. Плюс ко всему, заметны достаточно серьёзные подходы к перестройке агропромышленного сектора и сельского хозяйства. Это достаточно больная тема для экономики области, которая по природе своей является аграрной.

В бизнес-сфере у нас никаких потрясений не было. Критика Левинталя, в том числе требование оппозиции об отставке Левинталя, сошла на нет. Акценты критики смещены на власть центральную, а не региональную. И вместе с тем, это всё происходит на фоне сложной ситуации с финансовым обеспечением.

На сегодняшний день можно говорить, что население приняло Левинталя как главу региона. Была точка напряжения между главой региона и главами муниципальных образований, за исключением города Биробиджана. Сегодня этого напряжения практически нет. Вертикаль власти усилилась.

Из числа отрицательных моментов отмечу, что сегодня непосредственная работа Левинталя на территории не всегда видна и понятна населению при достаточно большом количестве поездок и выступлений за пределами региона. Ощущение, что «нет хозяина в доме», позитива не добавляет. Замечу, что достаточно частые поездки губернатора — вынужденные, рабочие.

В любом случае, Левинталь поддерживает реноме главы региона. Как минимум одна-две поездки в область, я считаю, — это абсолютно нормально и достаточно при его графике работы. Но подчеркиваю, что он не лезет до каждой мелочи, хотя, возможно, в этом и нет нужды.

Сегодня продвижение региона, деловой имидж, его репутация в политических и бизнес-кругах растёт не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах, и за рубежом, что, в первую очередь, связано с первым лицом региона.

Денис АДАМОВ

Главный редактор интернет-газеты «Якутия. Инфо»

Активность губернатора Борисова была высокой. Он активно себя вёл во всех делах: ездил по республике, встречался с предпринимателями, вникал в городские проблемы, можно даже сказать, влезал. Также активно Борисов проводил работу по продаже 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба», чем вызвал не самые лестные отзывы общественности. В Якутии очень спорное отношение к этой продаже, ведь эти активы приносят доходы. Люди к продаже относятся с неодобрением, но, несмотря на это, акции продали.

Это недовольство может сказаться на влиянии главы в будущем. Даже на сегодняшний день рейтинг губернатора очень скромный. Последние выборы в 2014 году показали, что даже не самый сильный оппонент может серьёзно пошатнуть политические позиции Борисова. При этом в Якутии традиционно достаточно сильны протестные настроения, даже не смотря на то, что власть пытается с этими настроениями бороться.

Никаких позитивных шагов со стороны Борисова я не вижу. Ключевым было решение по снижению тарифов для предпринимателей на Дальнем Востоке. Но это действие федеральных властей, а не губернатора. Глава Якутии преподаёт это как достижение республиканской власти, что не совсем соответствует действительности.

Было много дано обещаний, касающихся улучшения бизнес-климата. Но цены на газ по-прежнему остаются очень высокими. Несмотря на то, что мы газодобывающий регион, для населения газ остаётся очень дорогим. И эту проблему глава республики никак не пытается решить.

Активность Борисова проявляется, например, во встрече с федеральными чиновниками. Например, недавно приезжал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Когда была авария в Мирном, Борисов прилетел вместе с министром МЧС Владимиром Пучковым.

Такая активность заметна, но, к сожалению, позитивных результатов мы не видим. Но голос общественности слабо слышен. При этом отношение к главе не отражается на отношении к федеральной власти. Борисова не ассоциируют с властью стране. Для многих людей Путин воспринимается как человек, который должен поставить губернатора «на место». Борисов, конечно, поддерживает центральную власть, но зачастую в тех ситуациях, когда это не выгодно местному населению, как это было с акциями «АЛРОСА-Нюрба». Федеральное правительство борется за снижение тарифов на электроэнергию. Губернатор при этом не делает никаких движений в этом направлении.

Сейчас в стране декларируется поддержка развития малого бизнеса на местах. На Дальнем Востоке это особенно тяжело происходит — дорогие энергоресурсы, маленькая численность населения. В Якутии очень большие проблемы с бизнес-климатом, и республиканская власть в какой-то степени саботирует эти федеральные установки.

Последние два месяца показывают, что Борисов не соответствует занимаемой должности и попросту подрывает ту политику, которую декларирует Путин.

Андрей ТИХОНОВ

Политолог, эксперт Центра политического анализа

Хочу затронуть в своём комментарии сюжет, произведший сильное впечатление на многих экспертов. Речь идёт о публикации записей разговора главы республики Алтай. Полагаю, что этот скандал почти не сказался на репутации Бердникова, поскольку о его сложных взаимоотношениях с титульной нацией республики Алтай было известно давно. Как показывает практика, никакие усилия по развитию инфраструктуры и социальных объектов не помогают губернатору добиться расположения алтайцев. Это обстоятельство собственно и стало причиной раздражения главы, зафиксированного в скандальной аудиозаписи. К тому же он сумел минимизировать последствия публикации разговора, признав его подлинность и извинившись за некорректное содержание. Плюс ко всему, доставший Бердникова пранкер обладает сомнительной репутацией в республике и жители прекрасно понимают, почему чиновник вспылил.

В любом случае обнародование «пранков» не является эффективной стратегий для дискредитации главы республики Алтай. Во-первых, в регионе не так развит интернет и количество пользователей не так велико, как в Новосибирске или Барнауле. Влияние традиционных СМИ и «сарафанного радио» для Алтая важнее. Во-вторых, своё отношение к Бердникову граждане определили еще в ходе избирательной кампании 2014 года. Число колеблющихся и нейтральных невелико. Таким образом, скандал заинтересовал, в основном, противников Бердникова — прежде всего, алтайских националистов. Обычных граждан он обошёл стороной. Им важнее — какими темпами в республике будут строиться больницы и дороги, а политические провокации с неясными целями их мало интересуют.

Александр АНДОНИ

Политолог, ведущий эксперт Агентства политических коммуникаций (г. Владивосток)

Сложно давать положительную оценку губернатору, уже не первый месяц находящемуся на последних местах всевозможных рейтингов.

Миклушевский сейчас — это заложник безграмотной внутренней политики, навязанной ему его советниками (ряд их них сейчас находятся под стражей) и того нереализованного потенциала Приморского края, который достался ему после саммита АТЭС. Слишком были завышены ожидания от его назначения.

Последние месяцы Миклушевского продолжали преследовать неудачи. Курс на декриминализацию региона стал бичом для руководителя региона, который не даёт ему сформировать работоспособную команду. Вишняков стал уже третьим заместителем губернатора Миклушевского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По тому же делу был задержан и глава Уссурийска Евгений Корж, тоже ставленник губернатора и тоже не первый задержанный из глав приморских муниципалитетов. Примечательно, что Вишняков на своем посту курировал ГО и ЧС, а Корж был главой Уссурийка, а после их задержания, «небесная канцелярия» ударила стихией по южным районам края, серьёзно пострадал и город Уссурийск.

В плюс Миклушевскому играет его потрясающая политическая выживаемость, многие прочили ему отставку вместе с губернаторами, в чьих регионах 10 сентября пройдут выборы, но не случилось. Не случается и до сих пор, хотя кажется, что кресло под губернатором трещит, так, что в Кремле «уши закладывает». Отставка губернатора, вопрос времени, поводов подставиться под неё у Миклушевкого будет масса, тут и ВЭФ, и грядущие выборы в думу Владивостока, да и перед выборами президента страны не исключены отставки губернаторов-аутсайдеров.

Сергей САУТИН

Руководитель Северо-Осетинской региональной общественной организации инвалидов «Независимая жизнь»

Исходя из того, сколько проблем накопилось за предыдущие десять лет, сейчас архисложная ситуация. Поэтому многие ждут от Вячеслава Битарова быстрых результатов. Но прежде чем достигнуть результатов, нужно расчистить авгиевы конюшни. Насколько я понимаю, сейчас и идёт расчистка. Это кому-то нравится, кому-то не нравится. Но процесс идёт созидательный. Он неизбежен.

Возможно, нужно чтобы процесс шёл жёстче, потому что было много растащено и приватизировано неправильно. Много бюджетных средств утекло не в те места, куда они направлялись.

Какой бы сейчас человек не был на месте главы, чуда бы не случилось. Москва бы не дала десять миллиардов, которые нужны республике, чтобы выйти на ноль. Но и в республике должно что-то созидательное происходить, должны появляться рабочие места. Для того, чтобы они появились, нужно и с долгами рассчитаться, и стимулировать создание рабочих мест, стимулировать мелкий и крупный бизнес.

Остаётся масса вопросов по персоналиям, которые в разных министерствах. Мне непонятно, почему они там работают. Я допускаю, что это обусловлено дикой оптимизацией, вызванной задолженностью республики. Но другое дело, что и в России сейчас не самые богатые времена. Поступления в регион тоже уменьшились. Но, всё же, важно не сколько денег пришло, а как регион их освоил.

Андрей СЕРЕНКО

Политолог, эксперт Российского общества политологов (РОП), координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья (г. Волгоград)

Уходящее лето не стало политическим отпускным сезоном для главы Калмыкии Алексея Орлова. Напротив, в июле и августе произошли события, эхо от которых ещё будет долго звучать в республиканской политической жизни.

Прежде всего, речь идёт о встрече Алексея Орлова с президентом Владимиром Путиным 31 июля. Хотя в ходе неё глава страны и сделал замечание главе Степной республики (в связи с жалобой жительницы Элисты Ларисы Якуповой на предложение учителей местной школы родителям сброситься на покупку ростовых парт, о чём она и сообщила на «прямую линию» президента), сама встреча 31 июля стала для Орлова несомненной политической удачей. Прежде всего, потому, что Путин в ходе беседы позитивно отреагировал на все просьбы Орлова. Так, президент страны поручил Дмитрию Медведеву включить Степную республику в специальную государственную программу, участие в которой даст возможность провести реконструкцию защитных сооружений на каспийском побережье в Лаганском районе. Весной 2017 года из-за подъёма уровня воды в Каспии здесь едва не пришлось эвакуировать несколько тысяч человек. Путин также поддержал просьбу Орлова об оказании федерального содействия в завершении строительства городской поликлиники в Элисте и ряда других объектов социальной сферы. Наконец, Орлов получил согласие от Путина на включение в федеральную правительственную программу проекта реконструкции автотрассы Волгоград-Элиста. Речь идёт о превращении этой крайне важной для Калмыкии дороги в современный четырёхполосный автобан с высокой пропускной способностью, что позволит региону стать частью новой южной транспортной схемы, наряду с трассой «Таврида» и мостом в Крым.

Кстати, на той же встрече 31 июля Орлов получил от Путина свою «зеленую папку» с обращениями от жителей республики на «прямую линию» президента. Как рассказывают источники в окружении главы Калмыкии, решать вопросы по этим обращениям Орлов начал уже утром 1 августа, когда вернулся из Москвы в Элисту. В результате к концу августа можно вести речь о «перевыполнении путинского плана» — Орлов не только разобрался с обращениями из «зеленой папки», но и затребовал себе все остальные жалобы и просьбы, с которыми жители Калмыкии обращались куда-либо.

Негативным эпизодом уходящего лета стал для Орлова арест силовиками в начале июля республиканского вице-премьера по сельскому хозяйству Петра Ланцанова, а также возбуждение уголовных дел против некоторых чиновников в региональном Минимущества. Критики Орлова поспешили назвать эти криминальные истории ударом по имиджу главы Калмыкии, однако, некоторые наблюдатели предполагают, что чистки в правительстве республики начались и проходят не без поддержки самого Орлова. В пользу этой версии говорят и совпавшие по времени с активными действиями калмыцких силовиков отставки глав Яшалтинского и Целинного районов. Очевидно, глава Калмыкии занялся «большой стиркой» рядов местных чиновников и, по слухам, в сентябре-октябре готовит для них новые кадровые сюрпризы.

Татьяна БЕЙДИНА

Политолог, заведующая Кафедрой государственного муниципального управления и политики Забайкальского государственного университета (г.Чита)

Регион требует поддержки центра, потому что проблемы зависят не только от личностных качеств Натальи Николаевны. При этом отсутствует кадровая ясность: нет необходимых людей, на которых она могла бы опереться. Уровень федеральных инвестиций крайне невысокий — 0.002%. Мы находимся на очень низкой позиции рейтинга.

Ещё мало времени прошло, чтобы оценить деятельность Натальи Ждановой. Два года — малый путь для политического лидера. Очевидно, что регион нуждается в ясной федеральной политике. В регионе нужны заводы, фабрики. А у нас здесь Богом забытый край.

Был Указ президента об основах государственной политики регионального развития. Была сделана ставка на экономические основы. Но в наш регион не вкладывают. Мы в свободном плаванье. Закон о приграничье не действует. У нас одна программа, по сути, работает. Программа Дальний Восток и Забайкалье.

Наталья Николаевна, извините, — не царь и не Бог. Она подстраивается под возможности региона. Приграничное сотрудничество не решит проблему. Ожидаемых инвестиций из Китая так и не пришло. Все решения по Забайкалью — они в центре находится. Мы были депрессивным субъектом, и останемся им. Никакие субъективные факторы не решат проблему, пока центр не спохватится. Пока же федеральные инвестиции идут на национальные субъекты РФ. Так что у нас без денег ничего не будет. Правильнее сказать — «почти ничто». А если финансов не хватает, что Наталья Николаевна может, попереживать? Спасенье утопающих — дело рук самих утопающих. Она старается, толку только нет.

Роман СМИРНОВ

Политолог, член Правления Ассоциации политических юристов

С учётом взаимодействия главы региона с федеральными органами власти каких-то серьёзных промахов у Марины Ковтун я не знаю.

Учитывая, что многие главы регионов на фоне избирательных кампаний делают достаточно крупные ошибки это, конечно, позитивная тенденция. Но конкретных позитивных тенденций я тоже назвать не могу. Получается какое-то затишье. На фоне других глав регионов, учитывая достаточно громкие скандалы, я имею в виду и губернаторскую кампанию в Екатеринбурге, и Забайкалье, Бурятию, Пермь, Приморье, можно говорить о позитивных внутренних тенденциях, о переговорах, которые существуют на внутриэлитном уровне.

Отсутствие позитивных факторов может говорить о том, что никаких серьёзных сдвигов нет, а с другой стороны происходит политическая стагнация. И с учётом общих экономических сложностей в стране, можно предположить, что происходит именно второй вариант: расширяющаяся политическая апатия. В регионе при этом не происходит пиковых точек, которые были бы интересны федеральному центру.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ

Генеральный директор Института региональных проблем

Ключевым событием была отставка мэра Омска Вячеслава Двораковского и все связанные с этим события. Также никуда не исчезли две «вечные» проблемы — дольщики и дороги. При этом на обе эти проблемы правительство области смогло отреагировать. К этому набору стоит добавить ещё экологию. Решением этого вопроса также занимались, но достичь каких-то ощутимых результатов не удалось. Кроме того, Омская область пострадала от эпидемии африканской чумы свиней. Назаров частично решил две проблемы — с чумой и с дольщиками. Однако проблема дольщиков, можно сказать, «сезонная» и справиться с ней до конца Назаров пока не смог.

Что касается политического процесса, то губернатор, вопреки ожиданиям, остался на своей должности после отставки мэра Омска и неудачной попытки «продвинуть» вице-губернатора в мэры. Однако уйти полностью от этого скандала, в плоскости политических последствий, Назарову не удастся. Любой скандал такого масштаба — это пятно на репутации, даже если человек абсолютно не виноват. В этом свете дополнительно важно, что Назаров не встречался этим летом с президентом. Хотя Путин объехал многие регионы.

При этом противники губернатора продолжают раскручивать коррупционные скандалы вокруг его сотрудников, не трогая самого Назарова. Это говорит о том, что руководитель региона принимает слабые кадровые решения. За три года у власти губернатору пришлось расстаться с девятью сотрудниками из своей команды.

К явным успехам можно отнести инвестиции в экономику региона. Конечно, это успех губернатора, но частично это связано с географическим положением области — близостью Казахстана и Азии вообще.

Десятого сентября также губернатора ждут выборы в Омский городской совет. Явка будет ожидаемо маленькой и Назарову придётся этим заниматься. Но проблемы с обеспечением явки, как и другие проблемы этого лета, не приведут к отставке главы области. При текущей ситуации отставка должна была произойти весной. И если её все-таки нет, значит, обстоятельства не ударили по персоне губернатора в глазах центральной власти. Это при том, что уже две «прямых линии» с президентом подряд обсуждаются омские дороги. И на данный момент проблема ещё не решена.