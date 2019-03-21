Москва, 21 марта, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 марта, подписал указ об отставке губернатора Мурманской области Марины Ковтун, сообщили в Кремле. Основанием для отставки стало заявление самой Ковтун, выразившей желание досрочно сложить полномочия главы региона.

Gubernator51.ru Марина Ковтун

Напомним, Марина Ковтун руководила Заполярьем с апреля 2012 года. Она публично объявила о том, что подала в отставку, утром 21 марта.

Временно исполняющим обязанности главы Мурманской области указом президента РФ назначен Андрей Чибис, до сегодняшнего дня — замминистра строительства и ЖКХ России.

Как отмечает ИА REGNUM, упорные слухи о скорой отставке Марины Ковтун появились еще в сентябре 2018 года, после крупного коррупционного скандала в регионе, в который оказались вовлечены чиновники из ее окружения. Со ссылкой на кремлевские источники Ковтун была упомянута в СМИ числе губернаторов, которым придется уйти. Почти со всеми фигурантами этого списка вскоре так и произошло.

Сама Ковтун решительно отрицала планы уйти в отставку и называла сообщения о том, что она вскоре покинет должность, «бредом», напоминая, что ее полномочия в должности главы региона действуют до сентября 2019 года. «Я хочу и буду работать. У меня большие планы», — говорила она журналистам.

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23 октября 2018 года Ковтун заявила, что она как глава региона, а также правительство области в целом, испытывают «беспрецедентное давление» со стороны правоохранительных органов, и связывала это со своей «принципиальной позицией по целому ряду вопросов».

«Я не могу расценивать эти действия иначе как политический заказ и травлю с целью дискредитировать существующую власть и вынудить меня покинуть пост главы субъекта. Этого не будет», — говорила тогда Марина Ковтун.

В результате своей политической активности осенью 2018 года Ковтун сохранила должность губернатора, но слухи о ее скорой отставке не прекращались. Они усилились после сообщений о том, что один из бывших чиновников областной администрации, находящийся под следствием и судом, дал показания о том, что губернатор была в курсе противоправной деятельности некоторых своих подчиненных.

Справка

Марина Ковтун родилась 10 марта 1962 года в Мурманске. Окончила Пензенский техникум советской торговли, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и Северо-Западную академию госслужбы. С 1986 года работала в органах ВЛКСМ. В 1992 году — в государственной налоговой инспекции по Кольскому району Мурманской области. С 1993 года — в администрации Мурманской области.

С февраля 2005 года занимала должность заместителя начальника управления Федерального агентства по туризму, в 2006—2009 годах возглавляла отдел по развитию туризма Департамента экономического развития Мурманской области. В 2009 по 2011 годах — помощник, а затем заместитель гендиректора ОАО «Кольская ГМК». В декабре 2011 года была избрана депутатом Мурманской областной думы.

4 апреля 2012 года указом президента РФ назначена временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области. С 13 апреля 2012 года по 5 мая 2014 года — губернатор Мурманской области. 5 мая 2014 года досрочно прекратила полномочия губернатора по собственному желанию, вновь назначена временно исполняющей обязанности главы региона.

По результатам выборов, состоявшихся 14 сентября 2014 года, избрана на должность губернатора Мурманской области, 8 октября 2014 года вступила в должность.

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Напомним, 20 марта губернатор Республики Алтай Александр Бердников заявил об уходе в отставку «в связи с переходом на другую работу». Врио главы Республики Алтай назначен Олег Хорохордин. Также 20 марта стало известно об уходе с должности главы Республики Калмыкия Алексея Орлова. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова.

Ранее, 19 марта, президент Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Его преемником назначен Алексей Текслер. Выборы новых глав регионов пройдут в сентябре 2019 года.