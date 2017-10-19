Задержание бывшего заместителя может пошатнуть позиции Марины Ковтун

Мурманск, , 11:12 — REGNUM Бывшего заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко, задержанного в Мурманске вечером 18 октября сотрудниками ФСБ, утренним рейсом отправили в Москву, где Басманный суд столицы должен будет определить ему меру пресечения, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.

Представители региональных правоохранительных органов задержание Игоря Бабенко не комментируют: их к операции не привлекали. Задерживали экс-заместителя губернатора Марины Ковтун оперативники из Москвы, из центрального аппарата ФСБ.

Предположительно, арест Игоря Бабенко связан с расследованием уголовного дела в отношении арестованных чиновников областного правительства Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского. Как сообщало ИА REGNUM, задержанные, бывшие подчинённые Игоря Бабенко, до сих пор остаются под арестом и активно сотрудничают со следствием.

«После задержания Благодельским была избрана позиция по признанию вины, а также изобличению лиц, о которых ранее органам следствия известно не было. Об этом он заключил соглашение с прокурором области. Исполняя соглашение со своей стороны, Благодельский изобличил Бабенко и Никрашевского, а также дал информацию о неправомерных действиях других, более высокопоставленных лиц. После чего Никрашевский также заключил досудебное соглашение. Результатом сотрудничества и стало задержание Бабенко», — сообщил ИА REGNUM адвокат Георгия Благодельского Валерий Стадник.

Ускорило арест заместителя Марины Ковтун обращение адвоката Георгия Благодельского к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«В ходе допросов, осмотра документов и носителей информации с помощью Благодельского Г. М. установлены множественные факты хищения бюджетных и внебюджетных денежных средств Мурманской области. Хищения денежных средств, как было установлено, производились в целях незаконного обеспечения потребностей высокопоставленных чиновников», — утверждается в обращении.

Ранее на одном из информационных порталов Мурманской области («Блогер51») были опубликованы документы, предоставленные Георгием Благодельским. В сообщении на портале утверждалось, что средства, полученные от представителей бизнеса под видом пожертвований на «социальные проекты», обналичивались и расходовались на нужды команды губернатора Мурманской области. При этом в списке «жертвователей» — крупнейшие предприятия, работающие в Мурманской области: «ТГК-1», «Северсталь», СУЭК, «Атомфлот» и многие другие. В распоряжении ИА REGNUM документы, на которые ссылается «Блогер51», также имеются.

Если сведения подтвердятся, Игорь Бабенко, скорее всего, окажется не последним задержанным среди представителей политической элиты Мурманской области.

Напомним, Игорь Бабенко занял должность заместителя губернатора Мурманской области в 2014 году. До этого чиновник занимал пост руководителя аппарата областного правительства. 29 сентября 2017 года он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Уход Игоря Бабенко с должности связывали с коррупционным скандалом в правительстве Мурманской области, результатом которого стал арест Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского.

Читайте также: Трудный день Марины Ковтун: полпред проверил Заполярье

Напомним, что уже почти месяц распространяются слухи о скорой отставке Марины Ковтун. 25 сентября в газете «Коммерсантъ» появился список губернаторов, которых якобы планируют отправить в отставку. Среди них оказалась и глава Мурманской области. Однако указа президента в ее отношении так и не последовало, а анонимные источники в президентской администрации сообщили СМИ, что серия отставок глав регионов завершилась уходом губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Сама Марина Ковтун отрицала планы уйти в отставку и называла сообщения о том, что она вскоре покинет должность, «бредом», подчеркивая, что ее полномочия в должности главы региона действуют до сентября 2019 года. «Я хочу и буду работать. У меня большие планы», — говорила она журналистам.

Читайте ранее в этом сюжете: Отставленный вице-губернатор Мурманской области задержан органами ФСБ — СМИ