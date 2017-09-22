Воронеж, 22 сентября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Расселенные дома на улице Ленинградской в Левобережном районе Воронежа снова горят. Только вечером 21 сентября в этом районе произошло сразу два возгорания. Несколько недель назад здесь же горели заброшенные дворовые постройки, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Опаленные пожарами, но устоявшие дома на Ленинградской в Воронеже

По данным регионального управления МЧС, оба пожара произошли вечером. В одном случае огонь повредил постройки на площади около 100 квадратных метров, во втором — огонь повредил кровлю в расселенном доме на площади 80 кв. м. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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«Проще сжечь, чем демонтировать», — такова реакция воронежцев на пожары на Ленинградской в соцсетях.

Марина Каширская ИА REGNUM Дома расселили, но так и не снесли

«Потом сараи недалеко горели, теперь уехали в сторону Арзамасской. Дым валит жуткий…»

«Запах гари ужасный, живу на Арзамасской, все окна закрыли! Ребенка с Нижней забирала, там вообще все в дыму, ужас».

О ситуации со сносом уже расселенных жилых домов в Воронеже ИА REGNUM писало не раз. К сносу ветхого жилья в областном центре приступили в начале 2010-х — тогда в амбициозную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» включили более 500 домов, построенных в конце 1940-х — начале 1950-х в промышленных районах города. Тогда эти двух-трехэтажные многоквартирные дома решили проблему жилья в разбомбленном городе. Однако уже к концу 1990-х состояние многих зданий было плачевным. Несколько лет понадобилось на раскачку и обсуждение, и, наконец, в 2010 году программу приняли. Реализовать ее намеревались до 2015 года, причем основной расчет делался на заинтересованность застройщиков в получении новых площадей в районах города с уже, по сути, готовой инфраструктурой.

Марина Каширская ИА REGNUM Квартал домов-призраков

Но программа провалилась — застройщики не спешили выстраиваться в очередь для участия в ней, мотивируя свою позицию большим количеством сложностей, связанных с расселением жильцов из старых домов.

Марина Каширская ИА REGNUM Расселенные дома стоят годами

Тем не менее несколько десятков домов, в частности в Левобережном районе, на улицах Ленинградской и Гвардейской расселили — частично по федеральной программе ликвидации ветхого жилья. А вот на снос расселенных домов денег у администрации города не хватило, в результате в городе появился целый квартал домов-призраков.

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Марина Каширская ИА REGNUM Заброшенные дома становятся местом жительства для тех, у кого жилья нет

В начале июля мэрия Воронежа отчиталась о работе по сносу аварийных расселенных домов. По приведенным тогда данным, в год в областном центре сносится в среднем примерно по 15 аварийных зданий. В этом году с июня — после целого ряда возгораний — работы активизировали, и за семь месяцев успели снести 16 зданий. Причем 10 из них уже успели пострадать от пожаров. Но даже если до конца года мэрия исполнит свое обещание по сносу 30 зданий, на территории города останется более 40 пустующих аварийных — и потенциально пожароопасных — домов.