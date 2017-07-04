108 домов за семь лет: в Воронеже буксует программа сноса аварийного жилья

Воронеж, , 13:36 — REGNUM Мэрия Воронежа отчиталась о работе по сносу аварийных расселенных домов. Из сообщения администрации города следует, что в год в областном центре сносится в среднем примерно по 15 аварийных зданий. В текущем году, после целого ряда возгораний в заброшенных зданиях, работы несколько активизировались — с начала года под снос пошли 16 аварийных зданий, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Работа по сносу аварийного жилья обсуждалась 3 июля на планерном совещании в администрации Воронежа. Как пояснил начальник управления жилищных отношений Олег Зацепин, всего с 2010 по 2016 годы снесено 108 аварийных расселенных домов.

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В 2017 году, по информации, прозвучавшей на совещании, в рамках подпрограммы «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» снесено 16 аварийных домов. 10 из них, пока ожидали сноса, уже пострадали от пожаров. До середины июля — то есть в ближайшие полторы недели — обещают снести сразу восемь аварийных зданий.

При этом, как отмечалось, в бюджете Воронежа на 2017 год на снос аварийных домов выделено 10 млн рублей. На 6,7 млн уже заключены контракты по сносу домов, еще на 1,3 млн — объявлены торги (речь идет о сносе трех домов в июле — августе).

Но этих денег явно не хватит для того, чтобы решить проблему сноса аварийного жилья хотя бы до конца года: к настоящему моменту расселено 73 аварийных многоквартирных дома.

О том, что власти Воронежа не завершат работы по сносу трущоб до конца этого года, сказал чуть ранее и заместитель руководителя управления жилищных отношений администрации Воронежа Сергей Журавлёв: по его словам, из 73 аварийных многоквартирных домов, жители которых уже получили новые квартиры, в 2017 году к сносу планируется 30 зданий. Таким образом, еще более 40 пустующих аварийных домов должны будут ждать своей очереди.

Муниципальная адресная программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» была принята еще семь лет назад. Тогда в нее включили более 500 построек конца 1940-х — начала 50-х годов, преимущественно в Левобережном и Коминтерновском районе: именно здесь после войны велось активное строительство жилья для сотрудников воронежских заводов. Позже программу неоднократно расширяли, пролонгировали сроки (в феврале этого года срок действия программы продлили до 2030 года).

Предполагалось, что расселение аварийных домов будет вестись, преимущественно, за счет застройщиков: в обмен на предоставление жителям старых домов новых квартир, компании получают площадки под застройку в районах с уже существующей инфраструктурой. Однако ожидаемого интереса городская программа у девелоперов не вызвала: вместо планируемых к расселению сотен домов за годы, прошедшие с момента принятия программы, расселить удалось несколько десятков домов — да и то, в основном, за счет госпрограммы ликвидации ветхого жилья. Застройщики же предпочитают возводить многоэтажки на свободных территориях, уже подбираясь к границам Воронежа.

Отдельная проблема возникла у мэрии и со сносом старых, уже расселенных домов — эти здания простаивают по нескольку месяцев в ожидании, когда до них дойдет очередь. За последние четыре месяца эти дома горели уже не менее 10 раз. Именно после того, как пожары стали происходить чуть ли не раз в неделю, администрация Воронежа активизировала работы по сносу «домов-призраков».