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Срыв сроков и дома-призраки: программа переселения в Воронежской области

Экономика

Прокуратура проверила исполнение региональной программы по расселению аварийного фонда – и нашла массовые нарушения

Срыв сроков и дома-призраки: программа переселения в Воронежской области
Марина Каширская © ИА REGNUM
Расселенный аварийный дом в Воронеже

Воронеж, 6 июля 2017, 10:09 — REGNUM  Массовые нарушение требований законодательства при реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда обнаружили прокуроры в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Например, в Верхнехавском, Новоусманском, Репьевском районах в состав комиссий по оценке технического состояния жилищного фонда решили не включать специалистов уполномоченных органов — а это значит, что объективность принятых решений о том, пригодны ли здания для проживания людей, под сомнением.

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В Воронеже вновь горят заброшенные властями трущобы

Немало нарушений выявили прокуроры и по срокам реализации программы, а получить новое жилье жители аварийных домов в некоторых случаях не могли даже после соответствующего решения суда.

Например, в Таловском районе жители муниципальных квартир в трех домах, признанных аварийными (после 1 января 2012 года), так и не получили другое жилье. Сроки сноса этих домов также не определены. И такие нарушения, говорят в прокуратуре, фиксировались и в других районах области — в Каменском, Рамонском, Семилукском.

В Новохоперске власти до сих пор не выкупили квартиры в аварийных домах у их владельцев — при том что обязательства эти были приняты больше года назад.

Сроки предоставления жилых помещений во исполнение судебных решений не соблюдаются в городе Воронеже.

В Боброве, Новохоперске, Поворино, Семилуках, Березовском сельском поселении власти не смогли проконтролировать строительство жилья для переселенцев — в результате пришлось продлевать сроки действия муниципальных контрактов, а штрафы подрядчикам власти решили не предъявлять.

Нередки и случаи, когда аварийные дома расселяют, но не сносят: в итоге здания стоят в полуразрушенном состоянии. Например, в Борисоглебске деньги на снос домов, расселенных в 2013—2014 годах, выделили лишь два месяца назад — после прокурорского представления.

Всего проверка выявила более 300 нарушений закона при реализации программы расселения ветхого жилья.

Отметим, что программа расселения ветхого фонда тормозит не только в районах области, но и в областном центре. В городе-миллионнике есть целые кварталы аварийных домов, которые уже давно запланированы под снос.

По данным, которые на этой неделе приводила администрация Воронежа, за семь лет, с 2010 по 2016 годы, было снесено лишь 108 домов — при том, что изначально в городскую программу было включено более 500 зданий. В не самых отдаленных районах Воронежа есть целые кварталы-призраки — люди давно получили новые квартиры, а вот снести здания пока не получается. В этом году работы активизировали. «Помогли» неоднократные возгорания в заброшенных зданиях: в мае спасатели выезжали на тушение трущоб чуть ли не через день. До конца года в городе обещают снести 30 домов, еще 43 дома должны будут ждать своей очереди.

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Ликвидация ветхого жилья
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