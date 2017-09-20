Ванино, Хабаровский край, 20 сентября, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Жители СПВ Ванино не исключают продолжения скандала вокруг бесплатного выделения дальневосточных гектаров. Предприниматель, у которой суд изъял незаконно выделенный участок в центре поселка, намерена обжаловать это решение. Жители возмущены поведением чиновников и ждут новых разоблачений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Свободный порт Ванино.Приморский бульвар

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В суде, на котором присутствовали представители общественности поселка Ванино, юрист, представлявший интересы 19-летней бизнес-леди Натальи Круминой, ранее получившей бесплатный участок в центре на месте сквера, заявил о намерении обжаловать решение суда.

Жителей Ванино возмутило и поведение в суде отдельных чиновников местной администрации.

В частности, специалист отдела архитектуры и градостроительства Татьяна Воробьева и юрист Татьяна Мальцева поддержали требования районного прокурора, заявив, что подобную передачу поселенческих земель считают «нарушением сути закона о дальневосточном гектаре». Но начальник отдела архитектуры и градостроительства Светлана Калачева заявила, что с требованиями прокурора не согласна.

Госпожа Калачева пошла дальше, сообщив суду, что «как человек и житель Ванино за сохранение сквера, но как чиновник — против».

«Надо же — какое раздвоение личности! Что же это за существо такое — чиновник, интересы которого прямо противоположны интересам нормальных людей? Может, чиновник такой — и не человек вовсе, а машина для исполнения приказов начальства, неважно, каких? Договор о безвозмездном пользовании земельным участком на месте сквера подписал с 19-летней «бизнес-вумен» теперь уже бывший глава Ванино Мансур Губайдуллин. Получается, что настоящие виновники этой некрасивой истории остались за кадром? И нам ждать новых историй с выделением наших земель непонятно кому, и на каких основаниях?», — написала на популярном в Ванино портале «Наша Гавань» общественница Людмила Ярова.

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Накануне суда ситуацию прокомментировала министр — уполномоченный по дальневосточному гектару в Хабаровском крае Наталья Якутина. Министр не считает, что гектары в порто-франко выделялись «для своих и по блату».

«Закон очень быстро принимался и так же быстро внедрялся. Мы были не готовы реализовывать его правильно на своей территории. Наши местные власти должны были отобразить места общего пользования в поселениях согласно градостроительным планам (парковые зоны, скверы, кладбища и т.д.) и передать их в ФИС. Но не все муниципалитеты внимательно отнеслись к этому, не всё учли. Поэтому и случилась некрасивая ситуация в Ванино: ФИС показала свободным тот участок, который горожане считали сквером», — сообщила чиновник газете «Молодой Дальневосточник XXI век».

Однако с краевым министром не согласна общественница Людмила Ярова.

«В 2012 г. администрацией посёлка был утверждён проект планировки красной линии. По этому нормативному документу территория сквера не была предусмотрена для застройки. Получается, чиновники администрации посёлка имели перед носом ими же разработанный и принятый нормативный документ. Злой умысел «заинтересованных» чиновников с выделением гектара», — написала активистка в социальной сети.

Между тем, по данным регионального ОНФ, в Ванино могут быть уже выданы 66 сомнительных участков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино уже год не прекращаются скандалы, связанные с выдачей бесплатных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар» внутри поселка. Ванино — крупный транспортный узел, здесь уже действуют и строятся крупные международные порты. Все прибрежные земли зарезервированы для инвесторов. Земля внутри поселка стоит очень недешево. Первый скандал разразился, когда местная общественность и депутаты поселкового Совета выяснили, что чиновник средней руки из поселенческой администрации оформил участок в центре, где крупный международный порт, базирующийся в Ванинском районе, планировал строительство жилья, но не успел довести регистрацию земли до конца. Далее один скандал следовал за другим. Дело дошло до того, что жители порто-франко создали инициативную группу и обратились к президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Вячеславу Шпорту с требованием прекратить выдачу бесплатных гектаров в центре Ванино.

19 сентября Ванинский районный суд вынес беспрецедентное для страны решение, изъяв бесплатный гектар у 19-летней местной жительницы, которая, как сообщалось, планировала снести сквер в самом центре, и на его месте построить магазин. Представитель предпринимательницы заявил о намерении обжаловать решение суда.