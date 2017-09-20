Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Речь президента США Дональда Трампа на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН вызвала много противоречивых мнений среди слушателей, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Наиболее яркое определение речи Трамп дала, пожалуй, министр иностранных дел Швеции Марго Уолстром:

«Эта речь — просто бомбический национализм (bombastic, nationalist — прим. ИА REGNUM ) — считает Уолстром. — Наверное, речь, подобная той, что прозвучала сегодня на Генеральной Ассамблее ООН, звучала десятилетия назад… Эта речь звучит в неподходящее время для неподходящей аудитории».

С резким осуждением речи Трампа, как и ожидалось, выступили представители Ирана и Венесуэлы — стран, на которые обрушилась критика американского президента.

«Невежественная речь Трампа, наполненная ненавистью, принадлежит к средневековым временам, а не к XXI столетию… Его поддельное сочувствие иранцам никого не способно обмануть», — считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Представитель Венесуэлы, в отношении которой Трамп пообещал продолжить политику давления, чтобы заставить ее «изменить траекторию развития», не был рад его словам.

«Ни один мировой лидер не имеет права оспаривать нашу демократию, суверенитет и нашу модель развития. Мы не примем угрозы от президента Трампа, как и от любого политика в мире», — заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас.

Представитель России, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также не оценил словесные извержения американского президента. По его словам, речь как будто «писалась разными людьми» — с одной стороны, в ней говорилось о праве стран на суверенитет, с другой — именно США были названы страной, которая будет определять, какая страна имеет право на суверенитет, а кто нет.

«Сирия, Куба и Венесуэла (охарактеризованы) как чуть ли не наихудшие диктатуры в истории человечества… Речь была слишком противоречивой», — считает Косачев.

Впрочем, некоторым речь Трампа понравилась — своей «смелостью». Одним из таких людей оказался премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

«Более чем за 30 лет моей работы с ООН я никогда не слышал более смелой речи», — сообщил Нетаньяху.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп выступил с первой за время своего президентства речью с трибуны ООН.

Среди прочего Трамп пообещал денонсировать ядерную сделку с Ираном, который он назвал «страной-изгоем» с «коррумпированной диктатурой», пригрозил физическим уничтожением Северной Корее, а также открыто заявил, что США будут вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы.

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