Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Новейший фрегат «Адмирал Макаров», который скоро войдет в состав Черноморского флота России, в ходе учений в Балтийском море отразил ракетный удар условного противника с помощью зенитного ракетного комплекса морского базирования «Штиль». Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Фрегат «Адмирал Макаров» на Военно-морском салоне в Петербурге

Задействованные в учениях малые ракетные корабли «Гейзер» и «Ливень» произвели пуски противокорабельных крылатых ракет-мишеней, которые имитировали ракетный удар по фрегату «Адмирал Макаров».

Экипаж фрегата, в свою очередь, выполнил задачу по отражению ракетного удара. Запущенные с фрегата зенитные ракеты успешно поразили воздушные цели.

«Ракетные стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон», — отмечают в ЗВО.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня текущего года заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что введение в строй фрегата проекта 11 356 «Адмирал Макаров», заложенного в феврале 2012 года, состоится не ранее ноября 2017 года.

Корабли проекта 11 356 спроектированы в расчете на дальние морские походы, борьбу с подводными и надводными кораблями противника, а также отражение воздушных нападений.

Фрегаты проекта 11 356 вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», 100-мм артиллерийской установкой А-190, ракетными и артиллерийскими комплексами ПВО, торпедными аппаратами и противолодочными комплексами вооружения. В ангаре корабля могут размещаться палубные вертолёты типа Ка-27 или Ка-31.

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Напомним, фрегат «Адмирал Макаров» участвовал в Международном военно-морском салоне в июне и в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 года.

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