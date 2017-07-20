Черноморский флот готовится принять новый фрегат «Адмирал Макаров»

Москва, , 17:05 — REGNUM Третий по счёту фрегат проекта 11 356, получивший имя «Адмирал Макаров», готовится к передаче Черноморскому флоту, заявил журналистам 20 июля руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По словам Алексея Рахманова, уже испытаны почти все системы фрегата, на данный момент только один вид вооружения корабля еще не прошел весь цикл проверок.

Сразу же после завершения испытаний фрегат «Адмирал Макаров» будет передан морякам Черноморского флота.

Напомним, в первых числах июня текущего года заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что введение в строй фрегата проекта 11 356 «Адмирал Макаров», заложенного в феврале 2012 года, состоится не ранее ноября 2017 года.

Справка ИА REGNUM : сторожевые корабли проекта 11 356 спроектированы в расчете на дальние морские походы, борьбу с подводными и надводными кораблями противника, а также отражение воздушных нападений.

125-метровые фрегаты водоизмещением 4035 тонн способны развивать скорость до 30 узлов и находиться в автономном плавании до 30 суток.

Максимальная дальность плавания сторожевых кораблей проекта 11 356 достигает 4850 миль. Экипаж каждого фрегата состоит из 180 моряков и 20 морских пехотинцев

Фрегаты проекта 11 356 вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», 100-мм артиллерийской установкой А-190, ракетными и артиллерийскими комплексами ПВО, торпедными аппаратами и противолодочными комплексами вооружения.

В ангаре корабля могут размещаться палубные вертолёты типа Ка-27 или Ка-31.

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