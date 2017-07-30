Только один путь – славный: фоторепортаж с Главного военно-морского парада

Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Главный военно-морской парад, состоявшийся впервые в новейшей истории России, поразил зрителей своим размахом, количеством боевой техники, продемонстрированной на воде и в воздухе, высоким уровнем выучки российских военных моряков и лётчиков.

Парад проходил одновременно в акватории Невы в историческом центре Санкт-Петербурга и на внутреннем рейде Кронштадта в Финском заливе. Причем, две водные и воздушная часть смотра были полностью синхронизированы по времени.

Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, проводился в соответствии с указом президента, подписанным 27 июля 2017 года. Владимир Путин, являющийся верховным главнокомандующим Вооруженными силами России, принимал парад, обойдя на катере, вместе с министром обороны, главкомом ВМФ и командующим ЗВО, парадный строй кораблей в акватории Невы.

После этого президент поприветствовал военных моряков и военнослужащих других родов войск, выстроенных на Адмиралтейской набережной, всех участников и зрителей парада, и выступил с речью.

«История России неразрывно связана с победами её отважного, неустрашимого Военно-морского флота. Высокий статус страны как мощной морской державы был завоёван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей. На протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков закалялись в боях. На море и на суше оттачивалось их ратное мастерство, укреплялись традиции уникального морского братства», — заявил Владимир Путин.

Он напомнил о подвигах советских военных моряков в годы Великой Отечественной войны — в битвах за Одессу и Севастополь, в северных и арктических морях, в рейдах подлодок по вражеским тылам, при обороне Ленинграда.

«Флот и преданность Отечеству — неразделимы. Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или лёгкого пути, есть только один — славный. И сегодня этим заветам верны все, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации, береговых войсках, кто работает в кораблестроительной отрасли», — подчеркнул верховный главнокомандующий.

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Затем в течение полутора часов состоялся торжественный проход в кильватерном строю по Неве и Финскому заливу боевых кораблей и пролёт группы самолетов и вертолетов морской авиации. В Главном военно-морском параде приняли участие моряки и летчики Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Перед зрителями парада в Кронштадте и Петербурге предстали 40 боевых надводных и подводных кораблей. Среди них — флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Минск», ракетный корабль «Серпухов», ракетный катер «Димитровград», противолодочный корабль «Уренгой», морской тральщик «Александр Обухов», противодиверсионные и патрульные катера и многие другие корабли.

Самым грозным участником парада стал тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» с баллистическими ракетами большой дальности на борту. Достойную «компанию» ему составили подводные лодки «Колпино», «Великий Новгород», «Владикавказ» в Кронштадте и подлодка «Дмитров» на Неве.

В авиационной части парада над Петербургом прошли палубные вертолеты Ка-52К «Катран», Ка-27 и Ка-29, противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142 и Ту-142М, палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчики МиГ-31, самолет-заправщик Ил-78, военно-транспортные Ан-72 и Ан-140, самолет-амфибия Бе-12 и другие образцы техники морской авиации.

Почетными гостями парада стали ветераны флота и кораблестроительной промышленности, лучшие работники предприятий, на которых сегодня создается будущее российского ВМФ.

Для гостей и жителей Санкт-Петербурга картинка парада транслировалась на шести больших телевизионных экранах — на Сенатской, Биржевой, Дворцовой площадях, а также на южной оградительной стенке Кронштадского порта.

В 22:00 в честь Дня ВМФ с пляжа Петропавловской крепости будет дан артиллерийский салют из 30 залпов. Звуковое сопровождение салюта обеспечат расчеты 85-мм пушек Д-44, которые выпустят 360 холостых зарядов. К ним присоединится и салютное орудие крейсера «Петр Великий».

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