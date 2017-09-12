Москва, 12 сентября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Рейтинг страхов жителей России на протяжении длительного времени остается без существенных изменений. Граждане по-прежнему больше всего боятся болезни близких (3,8 балла по пятибалльной шкале) или собственной болезни (3,3 балла), а также бедности (3,2 балла). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Также пугают граждан мировая война (3,1 балла), смерть и бедствия (2,9 балла), нападения преступников и произвол властей (2,8 балла).

В меньшей степени жители России опасаются потерять сбережения, старости, потери работы (по 2,7 балла) и публичных унижений (2,6 балла).

Меньше всего российских граждан пугает СПИД, возврат к репрессиям и ужесточение режима (2,5 балла).

Опрос проведен 18—22 августа 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России перестали бояться новых антироссийских санкций со стороны США и стран ЕС. 35% граждан заявляют об их положительном эффекте.

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