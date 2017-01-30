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«Индекс страхов»: жители России больше всего боятся войн

Общество
Показатель опасений семейных конфликтов и неурядиц — на последнем месте
Януарий Суходольский. Стефан Чарнецкий во время русско-польской войны. 1875 Януарий Суходольский. Стефан Чарнецкий во время русско-польской войны. 1875

Москва, 30 января 2017, 11:12 — REGNUM  

Угроза возникновения международных конфликтов более всего пугает граждан России. Возможные семейные неурядицы, сокращение доходов и потеря работы беспокоит их в меньшей степени, об этом говорят результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Соцопрос был проведен в последние дни декабря 2016 года, его участниками стали 1,6 тыс. жителей 130 населенных пунктов, расположенных в 46 регионах страны. Исходя из ответов респондентов, социологи высчитали так называемые «индексы страха»: они колеблются от в пределах от минус 100 до 100 и демонстрируют вероятность наступления негативного события с точки зрения опрошенного.

На первое место среди угроз жители России ставят международные конфликты. «Индекс страха» здесь является максимальным — 14 пунктов, однако в январе 2016 года он равнялся 23 пунктам. На втором месте — опасения, касающиеся роста цен и обесценивания денежных вкладов. Здесь показатель снизился до 10 пунктов с 19, зафиксированных в начале прошлого года.

Прочие проблемы имеют отрицательные индексы: боязнь роста преступности соответствует индексу —1, беспорядки и конфликты внутри страны имеют показатель —7 пунктов, еще меньше беспокоят жителей России возможные проблемы со здоровьем, индекс —8 пунктов.

Еще ниже — индекс, соответствующий страху падения доходов из-за сокращения зарплаты, ее задержек и прочего: —18 пунктов против —8 пунктов в начале года. Индекс страха от потери работы составил —29 пунктов против —23 пунктов в прошлом январе. Показатель опасений семейных конфликтов и неурядиц — на последнем месте со значением —50 пунктов.

Как пояснил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, итоги опроса говорят о том, что последний месяц 2016 года стал одним из самых спокойных в году. В первую очередь, по его мнению, это связано со стабильностью на валютном рынке. Во-вторых, успокаивают жителей России многочисленные заявления властей о том, что страна стремится к миру.

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