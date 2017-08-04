Жители России спокойно восприняли санкции США: опрос

Москва, , 10:29 — REGNUM Большинство жителей России знают о новых антироссийских санкциях США. При этом боятся последствия этих санкций 28% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Позитивные ожидания высказывают 9%, около половины (48%) не ждут каких-либо изменений после введения антироссийских санкций США.

29% российских граждан предлагают не реагировать на эти санкции, 19% выступают за введение ответных санкций. 9% предлагают предпринять что-либо, 4% ответить жестко. 34% опрошенных не смогли сформулировать свою позицию.

35% заявили о положительном эффекте и 26% считают, что санкции усугубили ситуацию в стране. 29% полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь страны.

Информацию о новых американских санкциях против России большинство сограждан восприняло довольно спокойно, но отношение к США ухудшилось.

Так, оценки российско-американских отношений, улучшившиеся в начале июля (после встречи глав государств), в конце месяца ухудшились. Более трети респондентов (39% — против 32% в начале июля) говорят о напряженности, 23% — о прохладе, 21% (против 10%) — о враждебности.

Симпатии граждан РФ к президенту США также резко снизились: с 27% до 18%, одновременно с тем, вырос негатив: с 22% до 28%, но в основном преобладает нейтральное отношение (43%).

Опрос проведен 30−31 июля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонный, по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

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