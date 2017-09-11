Тегеран, 11 сентября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Тегеран нацелен на значительное повышение производства в стране черного золота. Нефтедобыча в Иране к 2022 году увеличится с сегодняшних 3,8 млн баррелей в сутки до 4,5 млн баррелей, заявил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор. Об этом он сказал сегодня, 11 сентября, агентству Shana.

En.nioc.ir Иранская топливная компания и французский Тоталь

По словам Кардора, в течение пяти ближайших лет производство нефти в ИРИ достигнет уровня 4,5 млн баррелей в сутки. Произойдет это за счет роста добычи на месторождении «Западный Карун» и нефтяных месторождений в центральной и южной частях Ирана.

Так, на «Западном Каруне», запасы которого оцениваются в 67 млрд баррелей, планируется к 2022 году увеличить нефтедобычу до 420 тыс. баррелей в сутки. В то же время на месторождениях в центральной и южных частях страны добычу энергоносителя хотят увеличить на 280 тыс. баррелей в день.

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Что касается «Западного Каруна», то напомним, что Иран дал старт нефтедобыче на первых фазах разработки этих месторождений в западной провинции страны Хузестан в декабре 2016 года. Благодаря этому проекту Тегеран хочет выйти на досанкционные показатели добычи нефти. Начали производство с блоков «Ядаваран», «Северный Яран» и «Северный Азадеган». В целом ИРИ необходимо около $18 млрд инвестиций в разработку всех блоков месторождения «Западный Карун». Блок «Ядаваран» разрабатывает китайская Sinopec в соответствии с контрактом стоимостью $ 3 млрд. Оператор «Северного Азадегана» — CNPC, ещё одна китайская компания, с объёмом инвестиций в $ 2,5 млрд. «Северный Яран» эксплуатироваться иранской Persia Oil & Gas Development Company, которая вкладывает $ 600 млн.

В 2013 году в этом регионе добывалось не более 65 тыс. баррелей в сутки. К концу 2016 года этот показатель достиг 250 тыс. баррелей в сутки. С вводом в эксплуатацию месторождений «Северный Азадеган», «Ядаваран» и «Северный Яран» суточная добыча нефти выросла примерно до 300 тыс. баррелей.

До того, как против Ирана были введены международные экономические санкции, нефтедобыча здесь достигала 4 млн баррелей в сутки. В январе 2016 года значительная часть ограничений была снята, после чего иранская сторона начала активно наращивать производство черного золота и его экспорт, потому как за время действия санкций ИРИ потеряла большую часть доли на международном рынке, которую заняла Саудовская Аравия. Сегодня добыча нефти в Иране составляет 3,8 млн баррелей в сутки.

Иран уже не в первый раз заявляет о своем намерении нарастить нефтедобычу более чем до 4 млн баррелей в день. Это было одним из серьезных препятствий для заключения сделки «ОПЕК плюс» между членами картеля и независимыми нефтеэкспортерами во главе с Россией о сокращении объемов добычи нефти для стабилизации рынка. В результате Тегеран все же присоединился к договоренностям, но с определенными квотами, писало ИА REGNUM.

В июле 2017 года заместитель директора NIOC по развитию и проектированию Реза Деган отмечал, что программа развития иранской нефтегазовой отрасли предполагает довести к 2022 году добычу нефти до 4,8 млн баррелей в сутки, а газа — 1,3 млрд кубометров в сутки (сегодня это 1,3 млрд кубометров газа в день). Для этого потребуются инвестиции в размере $140 млрд, две трети из которых будут иностранными. При этом общие запасы нефти по проектам в Иране, которые планируется реализовать, составляют 284 млрд баррелей нефти.

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Учитывая то, какие огромные средства необходимы для осуществления иранских планов, Тегеран активно привлекает в свои проекты иностранные компании. В июле этого года в NIOC объявили, что заключили сделку с Total, CNPC и Petronas на разработку 11-й фазы газового месторождения «Южный Парс» с предполагаемыми суммарными инвестициями в $5 млрд. Кроме того, к этому моменту Иран подписал меморандумы о намерениях с 22 компаниями. Переговоры по заключению новых нефтяных контрактов начали вести по месторождениям: Dehloran, Sohrab и Arvand, нефтяным оторочкам «Южного Парса», Yaran, Mansouri, Azar, Band-e-Karkheh, Ab-Teymour.

Российские тоже претендуют на участие в иранских энергоспроектах. ИА REGNUM ранее сообщало, что «Лукойл», «Газпром нефть» и «Зарубежнефть» представили свои планы по разработке месторождений черного золота в Иране Национальной иранской нефтяной компании. Все эти компании имеют амбициозные планы по увеличению нефтедобычи в ИРИ. Ряд российских компаний работал в Иране еще до введения санкций в 2006 году.