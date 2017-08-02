Иран пустил Францию и Китай на свое крупнейшее месторождение нефти и газа

Тегеран, , 10:47 — REGNUM Сделка между Ираном и французской нефтегазовой компанией Total, являющейся третьим по величине нефтедобытчиком в Европе, прошла последнюю стадию согласования. Как сообщило агентство Mehr, иранское министерство нефти подтвердило контракт между Total и Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) о разработке 11-й фазы одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Южный Парс».

Отмечается, что об окончательном согласовании сделки сообщили на собрании Верховного наблюдательного совета по нефтяным ресурсам при иранском министерстве нефти. В результате после нескольких встреч, в ходе которых обсуждались условия сделки, контракт подтвердили. Это произошло 31 июля.

Таким образом, срок действия соглашения составляет 20 лет. Проект разработки 11-й фазы месторождения, согласно плану, будет иметь производственную мощность более чем 56 млн кубометров газа в сутки. С 2021 года должны начаться поставки голубого топлива на внутренний рынок Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Total довольно активно работала в Иране до 2006 года. В результате введения экономических санкций французская компания была вынуждена выйти из энергетических проектов на территории ИРИ. Однако после того как в январе 2016 года большая часть европейских и американских санкций с Ирана была снята, Total стала одной из первых компаний, вернувшихся в страну и начала разработку одной из фаз месторождения «Южный Парс».

Так, еще в ноябре Total и китайская CNPC подписали с иранской энергокомпанией предварительное соглашение о разработке месторождения. Теперь, согласно условиям контракта, французской компании будет принадлежит в проекте разработки 11-й фазы месторождения 50,1%, китайской — 30%. За «дочкой» NIOC — Petropars — закреплена доля в 19,9%. Этот проект реализуется в рамках новой модели нефтяных контрактов. По разным оценкам, разработка 11-й фазы месторождения будет стоить в общей сложности $4−6 млрд. Планируется, что здесь будет также производство СПГ, который будут продавать в Китай и страны ЕС.

3 июля было подписано соглашение между французской Total и CNPC об условиях разработки 11-фазы «Южного Парса», запасы которого в общей сложности оцениваются в 30 трлн кубометров газа, что составляет 8% мировых запасов голубого топлива и 50% суммарных запасов Ирана, 18 млрд баррелей конденсата и 7 млрд тонн нефти. Соответствующее соглашение должны были подписать еще в июне, но процесс проработки деталей занял больше времени, чем рассчитывалось, и сроки подписания соглашения были отложены.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция и Китай займутся разработкой «Южного Парса» в Иране