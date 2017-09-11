Москва, 11 сентября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В России за I полугодие 2017 года значительно снизилась стоимость авиабилетов в зарубежные страны. Цены упали на 15−20%, сообщается на сайте туристического сервиса «Туту.ру».

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Цены на авиабилеты страны ближнего и дальнего зарубежья подешевели на 9,2 и 9,7% соответственно по сравнению с летом 2015 года.

На первом месте по популярности у жителей России городом для путешествий в январе-июне стала Прага (Чехия).

На втором месте — Ларнака (Кипр), на третьем — Мюнхен (Германия). Топ-5 замыкают авиаперелеты в Турцию и Израиль.

Среди стран ближнего зарубежья в списке по популярности у российских туристов лидируют Кишинев (Молдавия), Ереван (Армения) и Тбилиси (Грузия).

Для путешествий по России граждане чаще всего выбирают Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Снижение цен на авиабилеты из России отмечалось и в июне 2017 года. Тогда стоимость авиабилетов на внутренних направлениях уменьшилась в среднем на 29%. Больше всего подешевели авиабилеты в Сочи.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, цены некоторые авиарейсы в России значительно растут. Так, с проблемой дороговизны авиабилетов в сезон отпусков столкнулись жители всех регионов Дальнего Востока. Самые дорогие перелёты в столицу — из Магадана, Якутска, Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Авиабилеты из столиц регионов ДФО доходили до 51 тыс. рублей.

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