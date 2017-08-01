«Государство должно регулировать цены на авиабилеты в пиковые периоды»

Якутск, , 11:42 — REGNUM Жители Якутии жалуются на форумах и в соцсетях на дорогие авиабилеты по маршруту Якутск — Москва. Депутаты республики считают, что ситуация уже накалилась настолько, что в неё пора вмешаться региональному управлению федеральной антимонопольной службы (УФАС) и правительству России, чтобы проверить законность установления высоких цен и субсидировать авиабилеты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно смотреть в корень проблемы, — считает заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев. — В советское время такого не наблюдалось, так как была государственная поддержка, каждый имел право на передвижение, и стоимость авиабилетов оставалась доступной, не превышая 10% от дохода человека. И сегодня ни одна компания в мире не существует только за счёт стоимости авиабилетов, всё равно государственная поддержка осуществляется. В России должна быть господдержка авиаотрасли, но где взять на неё деньги? Раньше только за счёт монополии на вино-водочные изделия решали все вопросы, в том числе и транспорта, он дотировался с этой статьи. Сегодня мы предлагаем принять этот закон, но не принимают. Прогрессивную шкалу налогообложения тоже не вносят».

Виктор Губарев считает, что для изменения ситуации с дороговизной перелётов нужно в целом пересмотреть подходы к авиатранспорту. Во-первых, по мнению депутата, вместо Boeing, за лизинг которых авиакомпании платят огромные деньги, России нужно производить свои самолёты. Во-вторых, нужно обязать авиаперевозчиков отвечать за свои действия и навести в отрасли порядок.

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«Все эти надуманные вещи — возвратные билеты, багаж, ручная кладь — самодеятельности столько, что иногда не разобраться. И как это возможно, что если человек взял билет, то не имеет права его вернуть? Правительству нужно серьёзно рассмотреть всю ситуацию. А пока компании не отвечают за свои действия. К примеру, «ВИМ-Авиа» сначала продавала в Якутии билеты заранее и по доступной цене, но отказалась от своих обязательств и вернула деньги уже тогда, когда перелёты стоили уже намного дороже. Вы наведите порядок, отнимайте лицензии, прекращайте давать им право эксплуатанта. Но сегодня нет никакой ответственности, только разговоры. Правительству нужно проанализировать ситуацию и принять определённые меры. Плюс это социальная задача: доходы-то не растут, у людей нет денег и не на что покупать билеты. И этот вопрос сегодня надо решать, потому что многие не могут выехать в отпуск. Государство должно регулировать цены в пиковые периоды».

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Депутат Госсобрания Якутии, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров считает, что в ситуации с дорогими авиабилетами Якутск — Москва пора вмешаться УФАС.

«Я также не исключаю, что в резком росте цен на авиабилеты в сезон отпусков есть признаки картельного сговора между авиакомпаниями «Якутия», «Аэрофлот» и «S7», — заявил парламентарий «Якутия.Инфо». — Но, помимо этого, есть ряд других вопросов к непосредственно республиканской авиакомпании «Якутия». Так, например, почему авиакомпания летает по маршруту Якутск — Сочи, но не развивает другие, более востребованные направления, например, Якутск — Москва? Почему не увеличивает количество рейсов летом? Почему не летает по выходным дням и в вечернее и ночное время? Я напишу письмо у ФАС РФ на предмет возможного сговора авиакомпаний и обоснованности авиатарифов в республике и буду поднимать вопрос увеличения количества рейсов авиакомпании «Якутия» на востребованных жителями республики направлениях».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная проблема дороговизны авиабилетов в Москву наблюдается также в Петропавловске-Камчатском, Анадыре и Магадане. Цена перелёта в столицу для жителей этих городов в летние месяцы составляет порядка 50 тыс. рублей.

Напомним, что тема дорогих перелётов в столицу поднимается жителями Дальнего Востока из года в год.

«У нас каждое лето ездят на материк, в Москву и дальше только бюджетники, да еще состоятельные люди. Бюджетникам оплачивают дорогу. А вот те, кто работает в коммерческих структурах, малый бизнес и так далее — те летают очень редко. Дорого. Дешевле слетать в тот же Вьетнам», — отмечал сахалинский журналист Алексей Лукашевич.

Решением этой проблемы депутаты и общественники региона уже не раз называли субсидирование цен на авиабилеты для всех категорий населения.