«Золотые» билеты в Москву: В Якутии открыто заговорили о картельном сговоре

Якутск, , 09:10 — REGNUM Почему миллиарды бюджетных денег, которые получает авиакомпания «Якутия», не делают цены на её билеты дешевле, чем у других авиаперевозчиков? Таким вопросом задаётся председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По инициативе парламентария, адекватность цен на перелёты «Якутск-Москва» и обратно уже проверяет УФАС.

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«Когда в авиакомпании «Якутия» летом цены на билеты «Якутск-Москва» в эконом-классе достигли 50 тысяч рублей, и другие авиакомпании в предложении не отстали, в республике уже открыто заговорили о картельном сговоре», — пояснил депутат.

Он считает необходимым обсудить тему дороговизны авиабилетов в столицу на парламентских слушаниях, и в первую очередь спросить, почему цены на них так высоки, «с родной «Якутии», которой мы ежегодно даем миллиарды из республиканского бюджета». Решение о выделении авиакомпании в 2017 из бюджета региона 2,5 млрд рублей уже принято, но необходимо заложить ещё столько же.

«Что её руководство делает для сдерживания авиатарифов и чего добилось в этом направлении?», — интересует Виктора Фёдорова. Тем не менее, он уверен: нельзя сказать, что ситуация вовсе вышла из-под контроля.

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«Цены в АК «Якутия» сейчас стабилизировались. Но мы по-прежнему задаёмся вопросом: для чего наша авиакомпания летает из Москвы в Сочи, Краснодар, Анталью и так далее? Вы довезите нас до Москвы, Питера, Новосибирска, а дальше столько различных предложений к услугам пассажиров, что проблем куда-нибудь добраться нет. Проблема — выехать из Якутии до транспортных узлов РФ за приемлемую цену и в удобное время», — объяснил парламентарий.

Он считает нужным вводить для удобства пассажиров в том числе ночные рейсы, и вообще делать более плотным график движения в города России, которые являются крупными транспортными узлами.

«Бортов не хватает? Тогда опять же зачем летаете в Сочи и Анталью? Верните самолеты в республику для обслуживания местного населения», — советует руководству «Якутии» Виктор Фёдоров.

Он считает очень показательным снижение цен на авиабилеты во время спада спроса на них, видя в таком поведении авиакомпаний явный признак сговора. Теперь обоснованность стоимости авиаперелётов проверяет УФАС, куда обратился Минтранс республики по запросу Виктора Фёдорова.

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«Получается интересная картина: осенью авиакомпании наперебой начнут скидывать цены. То есть им выгодно летать даже по более низким тарифам. Но в новогодние каникулы, майские и летний отпускной сезон тарифы все задирают. А это уже явный признак картельного сговора с целью необоснованного обогащения», — считает депутат.

Он также рассказал, что к нему обратились предприниматели Якутска, пожаловавшись на то, что бизнес страдает от высоких цен на авиабилеты из-за необходимости оплачивать работникам отпуска. Проблемы в том, что люди предпочитают отдыхать летом, когда тарифы на перелёты — заоблачные.

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Как сообщало ИА REGNUM, с проблемой дороговизны авиабилетов в сезон отпусков столкнулись жители всех регионов Дальнего Востока. Самые дорогие перелёты в столицу — из Магадана, Якутска, Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Авиабилеты из столиц регионов ДФО только в одну сторону в июне-июле стоили не менее 20 тыс. рублей и доходили до 51 тыс. за прямой перелёт эконом-классом по маршруту «Владивосток-Москва».

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