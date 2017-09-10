Москва, 10 сентября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Выборы в Единый день голосования в Российской Федерации прошли на высоком уровне. Об этом, как передает НТВ, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений «Единой России».

Government.ru Дмитрий Медведев

«Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот Единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне», — говорит Медведев.

Напомним, что 10 сентября стал выборным днём в 82 из 85 регионов Российской Федерации.

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