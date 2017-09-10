Петропавловск-Камчатский, 10 сентября, 2017, 03:10 — ИА Регнум. На юг Камчатки начал оказывать влияние циклон, подошедший со стороны Тихого океана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные синоптики, он хоть и не сильно, но все же подпортит погоду в регионе 10 сентября, в единый день голосования.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

Читайте также: Выборы 10 сентября 2017 года — трансляция-онлайн

По словам специалистов метеоцентра, циклон несет дожди, местами умеренные, а также холодные массы воздуха, из-за чего на улице похолодает.

«Под влиянием циклона уже оказались Петропавловск-Камчатский, Елизовский район и Вилючинск. Пройдут небольшие дожди», — сказали синоптики, отметив, что циклон надолго на полуострове не задержится.

Политолог Андрей Веськин считает, что плохая погода может положительно сказаться на явке избирателей.

Читайте также: Столица Камчатки за пять лет потеряла 6,5 тыс. избирателей

«Выкапывать картошку в плохую погоду вряд ли кто-то будет, да и в дождь другими дачными делами заняться сложно. Есть вероятность, что при таких условиях, людей на участках будет больше», — отметил собеседник агентства.

10 сентября выборы проходят в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, п.г.т. Палана и 5 муниципальных районах: Усть-Больщерецком, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском. По данным краевого избиркома на территориях 22 муниципальных образований в голосовании примут участие около 150 000 человек. Населению предстоит избрать 141 депутата и 13 глав.

Читайте также: Впервые итоги выборов на Камчатке зашифруют QR-кодом

Самая крупная кампания проходит в Петропавловске-Камчатском. Здесь на 32 места в городской думе претендуют 153 человека.