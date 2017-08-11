Впервые итоги выборов на Камчатке зашифруют QR-кодом

Петропавловск-Камчатский, , 09:03 — REGNUM В сентябре на выборах на Камчатке впервые будет применяться новая современная технология — протоколы с QR-кодом. Проще говоря, QR-код — это графическая картинка, усовершенствованная версия штрих кода. Основное достоинство — это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием.

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Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM консультант информационного центра Избирательной комиссии Камчатского края Денис Перунков, территориальная избирательная комиссия подготовит для каждой участковой комиссии специальное программное обеспечение (СПО).

«Это программа для протоколов. На участке вводится протокол, который проверяется программой на соответствие всех параметров. Если все корректно, то формируется QR-кодом. При его сканировании можно узнать номер участка, дату ввода протокола, и распределение голосов за каждого из кандидатов», — рассказал собеседник агентства.

По итогам голосования, любой член комиссии, наблюдатель, любой гражданин может сосканировать код и узнать результаты по конкретному участку.

Технология QR-кода, в который преобразуются данные протоколов участковых избирательных комиссий, позволит в разы ускорить передачу информации об итогах голосования, а также исключить технические ошибки. При этом система автоматически проверяет контрольно-логические соотношения и моментально блокирует ввод в итоговый протокол ошибочных данных. Т. е. позволит исключить допущение ошибок, связанных с усталостью или с человеческим фактором.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке проходит 31 избирательная кампания. Но самая крупная из них — в Петропавловске-Камчатском, где на 32 места в городской думе претендуют 153 человека. Однако политологи отмечают низкую политическую активность на этих выборах и негативный настрой к депутатам местных жителей, что может привести к рекордно низкой явке населения на выборах в Единый день голосования 10 сентября.