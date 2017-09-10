Выборы 10 сентября 2017 года — трансляция-онлайн

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

02:12 Также 10 сентября якутяне изберут глав Вилюйского, Верхоянского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Оймяконского, Среднеколымского, Томпонского районов. Представительные органы полностью поменяют свой состав в шести муниципалитетах: Булунском, Верхоянском, Кобяйском, Оймяконском, Томпонском и Усть-Янском районах.

02:11 Во Владивостоке 235 избирательных участков, 3 временных участка, 75 участков расположено на судах — в море смогут проголосовать примерно 1,5 тыс. человек. В целом в городе 445 тыс. избирателей.

02:02 На должность главы Якутска претендуют всего 4 кандидата: действующий глава Айсен Николаев, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин (ЛДПР), директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и преподаватель нескольких вузов республики Денис Васильев («Справедливая Россия»).

02:01 Участие в выборах в Думу Владивостока принимают 308 кандидатов, в том числе 222 кандидата по спискам от 7 политических партий, а также 88 одномандатников. В регистрации было отказано спискам от партий «Яблоко» и «Родина».

02:00 В 08:00 по местному времени (02:00 мск) в Якутии открылись 674 избирательных участков. На 599 из них внедрена новая система подсчёта голосов применением машиночитаемого QR-кода.

01:58 Во Владивостоке сегодня, 10 сентября, в 08:00 (01:00 мск) открылись избирательные участки. За депутатов городской Думы каждый желающий сможет проголосовать до 20:00

01:48 В Якутии сегодня, 10 сентября, завершается более 500 избирательных компаний. В республике выбирают мэра её столицы, Якутска, а также глав восьми муниципалитетов региона.

01:45 Избирательную кампанию — 2017 в сахалинских СМИ и социальных сетях называют самой грязной за всю выборную историю региона. Островную область захлестнула волна компроматов, поддельных агитматериалов. Только кандидаты в депутаты Облдумы официально пожаловались друг на друга более 60 раз. На улицах городов и поселков отмечено рекордное количество наглядной агитации — она заняла все свободные площади.

01:37 Голосовать в Сахалинской области имеют право 378 тысяч 584 человека — ровно столько внесено в список избирателей. Около 1%, а точнее 3 123 человека, проголосовали досрочно (на судах и в труднодоступных местах).

01:36 В выборах депутатов Петропавловска-Камчатского уже приняли участие 5 404 человека, что составляет 4,09% от всех избирателей. На прошлых выборах депутатов явка на 10:00 местного времени составляла 3,2%. Читайте также: Столица Камчатки за пять лет потеряла 6,5 тыс. избирателей

01:29 В бюллетенях для голосования за кандидатов в облдуму по единому округу сахалинцы и курильчане найдут 10 партий. По партийным спискам в думу пройдут 14 кандидатов, еще 14 кресел займут одномандатники. Их зарегистрировано 83.

01:21 День выборов на Камчатке немного подпортил циклон. Идет дождь, но эксперты считают, что благодаря этому может повыситься явка, так как многие вернуться со своих дач пораньше.

01:15 Помимо выборов в Областную думу 7 созыва, в столице островного региона Южно-Сахалинске, проходят дополнительные выборы депутатов Гордумы, в Поронайском, Томаринском, Корсаковском, Северо-Курильском районах — очередные выборы местных собраний.

01:14 На Сахалине и Курилах работают 319 избирательных участков — 311 постоянных, 8 временных — в больницах, СИЗО.

01:07 На Сахалине в 08:00 по местному времени (00:00 мск) началось голосование за кандидатов в депутаты Областной думы VII созыва.

01:04 Самая крупная избирательная кампания на Камчатке — выборы депутатов шестого созыва думы Петропавловска-Камчатского. Здесь на 32 места претендуют 153 человека. Читайте также: Единый день голосования в России стартовал с Камчатки

01:03 На Камчатке в 8 утра по местному времени (23:00 мск) открылись все 110 избирательных участков, организованных на суше. Действуют еще 72 участка на судах, находящихся в море.