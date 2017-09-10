Выборы 10 сентября 2017 года — трансляция-онлайн

Москва, 10 сентября 2017, онлайн-трансляция — REGNUM
Также 10 сентября якутяне изберут глав Вилюйского, Верхоянского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Оймяконского, Среднеколымского, Томпонского районов. Представительные органы полностью поменяют свой состав в шести муниципалитетах: Булунском, Верхоянском, Кобяйском, Оймяконском, Томпонском и Усть-Янском районах.
Во Владивостоке 235 избирательных участков, 3 временных участка, 75 участков расположено на судах — в море смогут проголосовать примерно 1,5 тыс. человек. В целом в городе 445 тыс. избирателей.
На должность главы Якутска претендуют всего 4 кандидата: действующий глава Айсен Николаев, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин (ЛДПР), директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и преподаватель нескольких вузов республики Денис Васильев («Справедливая Россия»).
Участие в выборах в Думу Владивостока принимают 308 кандидатов, в том числе 222 кандидата по спискам от 7 политических партий, а также 88 одномандатников.
В регистрации было отказано спискам от партий «Яблоко» и «Родина».
В 08:00 по местному времени (02:00 мск) в Якутии открылись 674 избирательных участков. На 599 из них внедрена новая система подсчёта голосов применением машиночитаемого QR-кода.
Во Владивостоке сегодня, 10 сентября, в 08:00 (01:00 мск) открылись избирательные участки. За депутатов городской Думы каждый желающий сможет проголосовать до 20:00
В Якутии сегодня, 10 сентября, завершается более 500 избирательных компаний. В республике выбирают мэра её столицы, Якутска, а также глав восьми муниципалитетов региона.
Избирательную кампанию — 2017 в сахалинских СМИ и социальных сетях называют самой грязной за всю выборную историю региона. Островную область захлестнула волна компроматов, поддельных агитматериалов. Только кандидаты в депутаты Облдумы официально пожаловались друг на друга более 60 раз. На улицах городов и поселков отмечено рекордное количество наглядной агитации — она заняла все свободные площади.
Голосовать в Сахалинской области имеют право 378 тысяч 584 человека — ровно столько внесено в список избирателей. Около 1%, а точнее 3 123 человека, проголосовали досрочно (на судах и в труднодоступных местах).
В выборах депутатов Петропавловска-Камчатского уже приняли участие 5 404 человека, что составляет 4,09% от всех избирателей. На прошлых выборах депутатов явка на 10:00 местного времени составляла 3,2%.
Читайте также: Столица Камчатки за пять лет потеряла 6,5 тыс. избирателей
В бюллетенях для голосования за кандидатов в облдуму по единому округу сахалинцы и курильчане найдут 10 партий. По партийным спискам в думу пройдут 14 кандидатов, еще 14 кресел займут одномандатники. Их зарегистрировано 83.
День выборов на Камчатке немного подпортил циклон. Идет дождь, но эксперты считают, что благодаря этому может повыситься явка, так как многие вернуться со своих дач пораньше.
Помимо выборов в Областную думу 7 созыва, в столице островного региона Южно-Сахалинске, проходят дополнительные выборы депутатов Гордумы, в Поронайском, Томаринском, Корсаковском, Северо-Курильском районах — очередные выборы местных собраний.
На Сахалине и Курилах работают 319 избирательных участков — 311 постоянных, 8 временных — в больницах, СИЗО.
На Сахалине в 08:00 по местному времени (00:00 мск) началось голосование за кандидатов в депутаты Областной думы VII созыва.
Самая крупная избирательная кампания на Камчатке — выборы депутатов шестого созыва думы Петропавловска-Камчатского. Здесь на 32 места претендуют 153 человека.
Читайте также: Единый день голосования в России стартовал с Камчатки
На Камчатке в 8 утра по местному времени (23:00 мск) открылись все 110 избирательных участков, организованных на суше. Действуют еще 72 участка на судах, находящихся в море.
10 сентября 2017 года в Российской Федерации — единый день голосования. Сегодня пройдут выборные кампании различного уровня. В 16 субъектах выбирают глав регионов: Белгородской области, Бурятии, Пермском крае, Калининградской области, Карелии, Кировской области, Марий Эл, Мордовии, Новгородской области, Рязанской области, Саратовской области, Свердловской области, Севастополе, Томской области, Удмуртии, Ярославской области.
В шести регионах назначены выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти: парламент Республики Северная Осетия — Алания, государственный Совет Удмуртии, Законодательное Собрание Краснодарского края, Законодательное Собрание Пензенской области, Саратовская областная Дума, Сахалинская областная Дума.
Кроме того, дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам проводятся в Брянской и Ленинградской областях. Главу города выбирают в Якутске.
Ещё в 11 регионах 10 сентября проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров. Муниципальные выборы назначены и в других регионах РФ.
Подробнее в трансляции ИА REGNUM.