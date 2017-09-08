Москва, 8 сентября, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Замена транспортного налога в России экологическим может увеличить налоговую нагрузку на жителей регионов, которые чаще ездят на старых машинах, считает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Елена Пилевина. Так она прокомментировала газете «Известия» обсуждения Минтрансом РФ возможности заменить транспортный налог для автомобилей экологическим.

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По словам Пилевиной, в Москве и других крупных городах больше дорогих и новых автомобилей, однако из-за более высокого экологического класса налог на них будет ниже, чем на более старые и менее экологичные автомобили, на которых ездят в регионах. Для их владельцев налоговая нагрузка может увеличиться.

В настоящее время размер действующего налога определяется для каждого транспортного средства индивидуально, исходя из ряда параметров, таких как мощность двигателя, марка и модель автомобиля, год его выпуска, время владения транспортным средством и региональная ставка. Чтобы рассчитать экологический налог, владельцу нужно будет ввести конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа — они указаны в ПТС на автомобиль.

При этом Минтранс предполагает отменить региональную дифференциацию. Обоснование замены на экологический налог ведомство планирует представить до конца 2017 года, пишет издание. Работа проводится в соответствии с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года, предусматривающей снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств.

Также источник издания в руководстве Минтранса сообщил, что обсуждается и возможная регламентация времени работы автомобилей на холостом ходу: это позволит уменьшить расход топлива и вредные выбросы автомашин на стоянках, остановках, при прогреве двигателя в холодное время года и при вынужденных простоях.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России на 1 июля 2017 года зарегистрировано около 50 млн автомобилей. Из них более половины (60%) — это иномарки, лишь 40% из которых соответствуют введенным ЕС в 2005 году экологическим стандартам не ниже Евро-4. В 2015—2016 годах Евросоюз перешел уже на стандарт Евро-6.

Напомним, в странах ЕС последние несколько месяцев особенно активно обсуждаются проблемы с выбросами. Так, в Мюнхене рассматривают вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей, от чего могут пострадать до 170 тыс. автовладельцев — тех, чьи машины не соответствуют Евро-6. В Штутгарте уже готовятся к введению запрета — предполагается, что мера будет принята уже с 2018 года.

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В Великобритании намерены вовсе отказаться от ДВС: правительство страны намерено с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Запрет коснется и гибридных автомобилей, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы. Такая мера будет принята ради решения проблем с загрязнением воздуха.

В начале июля с похожим заявлением выступили власти Франции. Машины на бензине и дизеле будут запрещены там также к 2040 году. Власти Шотландии намерены ввести запрет на автомобили с традиционными ДВС к 2032 году.

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Столь активная борьба с двигателями внутреннего сгорания началась после того, как осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

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Борьба возникла не вдруг, а после того, как для ее поддержания хорошо подготовили общественное мнение, которому объяснили, что автомобили с ДВС не столько являются средством передвижения, сколько роскошью, ради обладания которой человеку приходится поступиться чистотой вдыхаемого воздуха.

Пока Евросоюз на волне «дизельгейта» и пропаганды «зеленых» активно обсуждает и готовит смерть своего автопрома — в основном немецкого, в США, инициировавших скандал, и не думают ограничивать выбросы. В то, что загрязнение мира — дело рук человечества, Трамп не верит, считая Парижское соглашение продуктом шарлатанства.