На Украине решили выжать Россию, а в Питере — предать память: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Интересы народа: правительство Монголии отправлено в отставку;
- В режиме жёсткой экономии: как выживают в ДНР;
- Просто так не отдаст: Порошенко признался, что силой Крым не вернуть;
- Трагический инцидент: разрыв танкового снаряда на полигоне под Петербургом — есть погибшие и раненые;
- Позор: новый Музей блокады Ленинграда могут построить немцы или финны;
- Курс валют: рубль стремится к 56.