Казань, 8 сентября, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Консолидированный бюджет Татарии на три последующих года будет дефицитным. Одна из причин дефицита — увеличение расходов, направляемых на рост зарплат в соответствии с майскими указами президента РФ. Темп роста фонда заработной платы прогнозируется в пределах 104,2−104,9%. Такое заявление сделал премьер-министра республики Алексей Песошин в рамках заседания Кабинета министров РТ, посвящённого социально-экономическому развитию республики на 2018−2020 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«В следующем году избежать дефицита не удастся. Но это вынужденная мера. Так, консолидированный бюджет на 2018 год запланирован с дефицитом 6,1 млрд рублей, на 2019 — 6 млрд рублей, на 2020 — 5,9 млрд рублей», — отметил Песошин, открывая заседание.

Он также уточнил, что прогноз сформирован на основе базового сценария развития российской экономики, прогнозных данных отраслевых министерств и муниципальных образований. Главной целью для развития республики премьер-министр РТ назвал «формирование глобального конкурентоспособного устойчивого полюса роста».

Министр экономики Татарии Артем Здунов в своём докладе более подробно остановился на сценарных условиях прогноза.

«Сценарные условия в прогнозе предусматривают среднегодовую стоимость нефти сорта «Urals» на уровне $40,8−42,4 за баррель (в 2018—2020 годах). Курс доллара будет расти с 69,8 рублей в 2018 году до 72,7 рублей в 2020 году. Прогноз 2021 года предусматривает сохранение исходных параметров предыдущего года, — отметил он. — Объем валового регионального продукта в 2017 году, по оценке, составит 2 072,2 млрд рублей при динамике 102,8%. В 2018—2021 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 103−103,8%».

Ожидается, что по итогам 2017 года индекс промышленного производства будет на уровне 102,4% и в 2018 году вырастет до 105,7%, а в 2019 году он будет 103,2%. По данным Татарстанстата, данный показатель по итогам за январь-июль 2017 года относительно такого же периода 2016 года составил 103,4%.

Министерство экономики РТ также уточняет, что по итогам 2017 года ожидается рост объёмов производства в сельском хозяйстве — до 260 млрд рублей или на 5,1% к уровню предыдущего года. По данным Татарстанстата, за январь-июль 2017 года объем продукции во всех категориях хозяйств превысили 108,45 млрд рублей. К уровню 2016 года рост пока на 0,2%.

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В строительном комплексе республики ожидается сохранение объёма подрядных работ в сопоставимых ценах на протяжении всего прогнозного периода. Ежегодно планируется вводить порядка 2 млн 400 тыс. кв. м жилья», — добавил во время доклада министр экономики РТ.

Ожидают власти республики и восстановления потребительской активности в 2017 году. Рост оборота розничной торговли должен составить 101,5%. За семь месяцев 2017 года данный показатель относительно такого же периода прошлого года был 102,2%.

«В прогнозном периоде положительная динамика потребления населения будет сохраняться — темпы роста оборота розничной торговли составят 101−102,2%. Объем прибыли предприятий в 2018 году ожидается на уровне 381,3 млрд рублей, — добавляет Здунов. Одним из основных показателей социально-экономического развития является объем инвестиций в основной капитал. Так, по итогам года размер инвестиций оценивается в 677,2 млрд рублей или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В среднесрочном периоде темпы роста инвестиций прогнозируются на уровне 100,9−102,6%».

По итогам за восемь месяцев 2017 года в консолидированный бюджет республики поступило 164,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. За 2018 год данный показатель должен вырасти до 224 млрд рублей, за 2019 год — до 229,8 млрд рублей, а за 2020 год — до 237,8 млрд рублей. Доля неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2018 год должна составить 9 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабинет министров республики предложил с 1 января 2018 года снизить нагрузку для ряда категорий компаний, уплачивающих налог на имущество. В связи с принятием данных мер недобор регионального бюджета превысит 490 млн рублей.

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При этом расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на 2018 год спрогнозирована на уровне 230,1 млрд рублей, на 2019 году — 235,8 млрд рублей, на 2020 году — 243,7 млрд рублей.

«Что касается расходов, то в плановом бюджете на 2018 год первоочередные и социально-значимые расходы вырастут на 1,5% и составят 71,6% от общего объёма расходов», — отмечается в докладе минфина РТ.

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Присутствовавший на заседании глава региона Рустам Минниханов обратился к главам муниципалитетов с просьбой соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать необоснованных трат.

«Мы внимательно рассмотрим все ваши предложения, формируемые при подготовке к бюджету, и попытаемся системно профинансировать их в рамках реализации наших госпрограммам. У нас более 30 программ, которые во многом решают все поставленные задачи», — резюмировал он.